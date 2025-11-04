La Capital | Zoom | Tan Biónica

"El Regreso": Tan Biónica presenta nuevo álbum y marca nueva etapa en su historia

La banda liderada por Chano lanzó diez canciones en las que trabaja en colaboración con otros artistas argentinos de renombre

4 de noviembre 2025 · 10:36hs
Como cada 4 de noviembre

Como cada 4 de noviembre, Tan Biónica se hace presente para sus fanáticos

La espera llegó a su fin. Luego de diez años, Tan Biónica volvió a lanzar su nuevo álbum "El Regreso". Tras el éxito de su retorno a los escenarios en 2023 con la gira "La Última Noche Mágica", la banda cumplió el deseo de sus fanáticos y compartió una colección inédita con diez nuevas canciones.

La fecha elegida para la publicación no fue casualidad. En la canción "La Melodía de Dios", el grupo musical inmortalizó cada 4 de noviembre como un día de encuentro, amor y nostalgia para los biónicos a través de la estrofa: "Vivo como siempre desarmado sobre mí / Con vos es 4 de noviembre cada media hora / Atrasaré las horas, horas, horas / Que algo te libre de las penas acompañadoras / Cuando te sientas sola, sola, sola”.

El reciente material discográfico diez temas nuevos pero que mantienen la misma esencia característica. Melancolía, emociones, pasión y esperanza se entremezclan a lo largo del tracklist, que además tiene la participación de artistas invitados como Nicki Nicole, Airbag y Andrés Calamaro.

El nuevo disco de Tan Biónica está disponible en las principales plataformas digitales como Spotify y YouTube. Chano, Bambi, Diega y Seby luego de llenar estadios a lo largo de todo el país, además de visitar diversas ciudades de Latinoamérica y Europa, vuelven a disfrutar del cariño de su gente.

>> Leer más: Nicki Nicole anunció su colaboración en el nuevo álbum "El Regreso" de Tan Biónica

Los integrantes de la banda se mostraron emocionados con el nuevo lanzamiento. En la publicación de la cuenta personal del grupo de rock nacional en Instagram, Chano comentó: "Con todo nuestro amor, les regalamos esta obra soñada. Gracias por estar siempre". Asimismo, Diega compartió lo que signfica este inédito disco: Un pedacito de nosotros para ustedes. Gracias estar ahí acompañándonos".

Embed

Por último, Bambi y Seby no se quedaron atrás y también expresaron su felicidad: "Ojalá los acompañe para siempre! GRACIAS" y "Llego ese hermosos día tan deseado!! “El regreso” Feliz 4 de noviembre!! Ojalá lo amen como lo amamos nosotros", aseguraron respectivamente.

Lista completa de canciones del álbum "El Regreso" de Tan Biónica

El tracklist oficial de El Regreso con las diez nuevas canciones es:

  • “El alma en el camino”
  • “Tus cosas” (en colaboración con Airbag)
  • “El problema del amor”
  • “Mi vida” (en colaboración con Andrés Calamaro)
  • “En mi mundo”
  • “Mil días”
  • “X=4”
  • “Santa María”
  • “Boquitas pintadas” (en colaboración con Nicki Nicole)
  • “La invención”
Noticias relacionadas
Jonathan Bailey participará de la cuarta temporada de Bridgerton que se estrena el 29 de enero de 2026

Quién es Jonathan Bailey: de "Bridgerton" al hombre más sexy del mundo en 2025

Jennifer AAniston compartió una foto en redes sociales junto a su novio 

Jennifer Aniston volvió a apostar al amor: quién es Jim Curtis, el hombre que la conquistó

La cuarta edición del Festival Estéreo aborda el mundo de la creación sonora desde múltiples aristas para pensar cómo suena el futuro

¿Cómo suena el futuro? Llega la cuarta edición del Festival Estéreo de podcast

El plato de Luck Ra en MasterChef Celebrity emocionó a todos los presentes

Luck Ra rompió en llanto en "MasterChef Celebrity" con su plato: "Comé vos, yo ya estoy llena"

Ver comentarios

Las más leídas

Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newells ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Lisandro Sacripanti: En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas

Lisandro Sacripanti: "En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas"

Lo último

Tragedia y en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infanto

Tragedia y en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infanto

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez: hay cinco heridos

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez: hay cinco heridos

Quién es Jonathan Bailey: de Bridgerton al hombre más sexy del mundo en 2025

Quién es Jonathan Bailey: de "Bridgerton" al hombre más sexy del mundo en 2025

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez: hay cinco heridos

De las cinco personas involucradas, dos de ellas debieron ser trasladadas a un hospital para cuidados más intensivos. El camino a Córdoba está cortado

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez: hay cinco heridos
Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Policiales

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Dengue en Rosario: Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad
Salud

Dengue en Rosario: "Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad"

Renuevan el alerta amarillo en Rosario por tormentas fuertes y chaparrones
La Ciudad

Renuevan el alerta amarillo en Rosario por tormentas fuertes y chaparrones

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
POLICIALES

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newells ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Lisandro Sacripanti: En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas

Lisandro Sacripanti: "En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas"

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Ovación
Faustino Oro hace historia: eliminó a un gran maestro croata y avanza en el Mundial de Ajedrez
Ovación

Faustino Oro hace historia: eliminó a un gran maestro croata y avanza en el Mundial de Ajedrez

Faustino Oro hace historia: eliminó a un gran maestro croata y avanza en el Mundial de Ajedrez

Faustino Oro hace historia: eliminó a un gran maestro croata y avanza en el Mundial de Ajedrez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Lisandro Sacripanti: En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas

Lisandro Sacripanti: "En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas"

Policiales
Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto
Policiales

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

La Ciudad
Video: quiso huir en una persecución policial, derrapó y terminó internado
La Ciudad

Video: quiso huir en una persecución policial, derrapó y terminó internado

Dengue en Rosario: Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad

Dengue en Rosario: "Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad"

Renuevan el alerta amarillo en Rosario por tormentas fuertes y chaparrones

Renuevan el alerta amarillo en Rosario por tormentas fuertes y chaparrones

Anmat prohibió 18 suplementos dietarios producidos por una empresa santafesina

Anmat prohibió 18 suplementos dietarios producidos por una empresa santafesina

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista
Economía

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios
Policiales

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Policiales

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados
La Ciudad

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga
Policiales

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Pullaro destacó el cambio de actitud del presidente Milei y el nuevo gabinete
Política

Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete

Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado
Información General

Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado

Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos
Información General

Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989
El Mundo

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989

Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas
Información General

Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas

Durán Barba: Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente
Política

Durán Barba: "Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente"

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días
LA CIUDAD

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar
Negocios

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante
Política

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado
Política

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur
Policiales

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer
La Ciudad

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei
Política

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre
Economía

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal
Política

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal