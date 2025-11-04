"El Regreso": Tan Biónica presenta nuevo álbum y marca nueva etapa en su historia

La banda liderada por Chano lanzó diez canciones en las que trabaja en colaboración con otros artistas argentinos de renombre

La espera llegó a su fin. Luego de diez años, Tan Biónica volvió a lanzar su nuevo álbum "El Regreso" . Tras el éxito de su retorno a los escenarios en 2023 con la gira "La Última Noche Mágica", la banda cumplió el deseo de sus fanáticos y compartió una colección inédita con diez nuevas canciones.

La fecha elegida para la publicación no fue casualidad. En la canción "La Melodía de Dios", el grupo musical inmortalizó cada 4 de noviembre como un día de encuentro, amor y nostalgia para los biónicos a través de la estrofa: "Vivo como siempre desarmado sobre mí / Con vos es 4 de noviembre cada media hora / Atrasaré las horas, horas, horas / Que algo te libre de las penas acompañadoras / Cuando te sientas sola, sola, sola”.

El reciente material discográfico diez temas nuevos pero que mantienen la misma esencia característica. Melancolía, emociones, pasión y esperanza se entremezclan a lo largo del tracklist, que además tiene la participación de artistas invitados como Nicki Nicole, Airbag y Andrés Calamaro .

El nuevo disco de Tan Biónica está disponible en las principales plataformas digitales como Spotify y YouTube. Chano, Bambi, Diega y Seby luego de llenar estadios a lo largo de todo el país, además de visitar diversas ciudades de Latinoamérica y Europa, vuelven a disfrutar del cariño de su gente.

Los integrantes de la banda se mostraron emocionados con el nuevo lanzamiento. En la publicación de la cuenta personal del grupo de rock nacional en Instagram, Chano comentó: "Con todo nuestro amor, les regalamos esta obra soñada. Gracias por estar siempre". Asimismo, Diega compartió lo que signfica este inédito disco: Un pedacito de nosotros para ustedes. Gracias estar ahí acompañándonos".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TAN BIONICA (@tanbionica)

Por último, Bambi y Seby no se quedaron atrás y también expresaron su felicidad: "Ojalá los acompañe para siempre! GRACIAS" y "Llego ese hermosos día tan deseado!! “El regreso” Feliz 4 de noviembre!! Ojalá lo amen como lo amamos nosotros", aseguraron respectivamente.

Lista completa de canciones del álbum "El Regreso" de Tan Biónica

El tracklist oficial de El Regreso con las diez nuevas canciones es: