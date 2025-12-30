La Capital | La Ciudad | aguas

Aguas renovó un equipo fundamental para confiabilizar el proceso de potabilización

Se trata del reemplazo del reactor de recirculación de lodos de uno de los módulos de potabilización. La inversión asciende a casi 172 millones de pesos

30 de diciembre 2025
Aguas Santafesinas reemplazó un reactor esencial en el proceso de potabilización.

Aguas Santafesinas reemplazó un reactor esencial en el proceso de potabilización.

La empresa Aguas Santafesinas (Assa) renovó un equipo fundamental para confiabilizar el proceso de potabilización. Se trata del reemplazo del reactor de recirculación de lodos de uno de los módulos de potabilización. La inversión asciende a casi 172 millones de pesos.

Las tareas consistieron en la recuperación estructural y funcional de la campana de recirculación de lodos que presentaba un avanzado estado de deterioro compatible con el uso continuo del equipo durante aproximadamente 29 años de servicio.

Por este sistema se procesa más del 20 por ciento del agua que ingresa a la planta para ser potabilizada y abastecer a 1.200.000 habitantes los 365 días del año.

Se trata de acciones que estaban pendientes y que son fundamentales para garantizar la operatividad y el servicio de una planta que distribuye a la red aproximadamente 650 millones de litros de agua potable por día.

La actual gestión se ha enfocado en llevar adelante obras postergadas, orientadas a todas las etapas del proceso de potabilización, afirmaron desde la empresa.

La pieza a reemplazar fue hecha a medida y, para la ejecución del montaje se dispuso de equipos de izaje, andamiajes y medios auxiliares propios, ya que la estructuratiene un peso aproximado de 6.000 kg, 6 metros de altura y 4,80 metros de diámetro. Todo el proceso demandó 28 días. El monto de inversión ascendió a 171.820.000 pesos.

Un abogado advirtió que su firma era usada en escritos falsos por el estafador y descubrió una maniobra que derivó en un fraude millonario
