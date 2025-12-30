La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

La joven rechazó el testimonio de una vecina sobre el funcionamiento de un búnker de drogas en su casa y confirmó que la niña está fuera de peligro

El día después de la internación de una nena de 7 años baleada en Empalme Graneros , algunos vecinos señalaron su casa como un punto de venta de drogas. La madre de la menor aseguró que la vivienda no es un búnker ni fue el blanco del ataque de este lunes a la noche.

Karen tiene cuatro hijos y lleva poco tiempo viviendo sobre Génova al 5800, donde también se instaló su hermano tras haber pasado un tiempo detenido. La madre de la niña herida le aseguró a La Capital que las acusaciones por narcomenudeo son falsas y que ese domicilio no se utiliza para comercializar estupefacientes.

Luego de llevar a la nena al hospital, la muchacha se mostró aliviada por el resultado de los primeros estudios médicos. "Está bien. Gracias a Dios, está fuera de peligro" , comentó tras el violento episodio registrado la noche anterior a metros del cruce con calle Cabal.

Los hijos de Karen estaban jugando en el patio de la casa este lunes cuando uno de ellos salió a comprar pirotecnia y su hermana lo acompañó. En ese momento, la joven de 27 años escuchó detonaciones y pensó: "Esos no son cuetes" .

Balacera Génova 5800 5 Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Asustada por el ruido, la muchacha salió y descubrió que la nena estaba herida. Según su relato, el tirador no disparó contra su casa sino por una pelea con otro muchacho y el ataque ocurrió en el mismo momento en que los niños regresaban a su hogar. "Ellos estaban volviendo del kiosco", enfatizó.

Karen pidió ayuda de inmediato y llevó a su hija hasta el Hospital de Niños Zona Norte mientras la policía buscaba al autor de la balacera. En total, cuatro personas quedaron demoradas, incluyendo a un chico de 16 años.

Después de la internación, la muchacha recibió buenas noticias de parte del equipo interdisciplinario que abordó el caso. Si bien inicialmente la nena quedó alojada en la sala de terapia intensiva, anticipó: "Seguramente hoy la pasarán a sala".

Balacera Génova 5800 6 Una nena de 7 años fue baleada el lunes 29 de diciembre de 2025 en Génova al 5800. Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La niña fue trasladada a bordo de un automóvil alrededor de las 20.30 del último lunes hasta la guardia del efector provincial. Los primeros estudios permitieron confirmar que no tiene lesiones en órganos abdominales.

De acuerdo con este diagnóstico, la paciente continuaba estable a primera hora de la mañana siguiente. Los médicos decidieron internarla en la unidad de mayor complejidad para garantizar el control de su evolución a partir del tratamiento con antibióticos y analgésicos.

Los médicos organizaron un seguimiento del estado de salud de la niña en el transcurso de la mañana para ajustar el tratamiento. Así trascendió un pronóstico favorable en torno a su recuperación tras el ataque en Empalme Graneros.

Portación de apellido y la sombra de un triple crimen

La madre de la nena baleada sostuvo que los testimonios sobre venta de drogas en su casa son falsos y consideró que se basan en los antecedentes de algunos de sus parientes. "Nosotros no tenemos nada que ver con eso", aseveró.

Karen se mudó a la vivienda hace poco tiempo y añadió que el inmueble era de su padre. A continuación señaló que "siempre hubo tiroteos" en esa zona e incluso recordó que la misma cuadra fue escenario de un triple crimen cometido hace casi seis años. El antecedente corresponde a la ejecución mafiosa del 16 de febrero de 2020, cuando Christofer Nahuel Albornoz fue asesinado a tiros junto a su pareja Florencia Naomi Corbalán y su beba Adelai Chelsi Albornoz. Ambos jóvenes tenían 21 años y el primero era hijo de Miguel Ángel "Caracú" Albornoz, condenado por narcotráfico años después, al igual que otros tres miembros de su familia.

Tiros y de venta de drogas

A primera hora de la jornada, otra vecina del barrio coincidió con la madre de la niña en cuanto a los problemas de seguridad que padecen por las balaceras recurrentes. "Es muy habitual", manifestó a través de LT8.

La mujer aseguró que en esa cuadra hay distintas bandas dedicadas al narcomenudeo. En este sentido, precisó: "Ya hace un par de años que están, más de cinco o seis. Van cambiando los ocupantes".

Por otra parte, la testigo respondió con ironía cuando le preguntaron si la policía pasa por el lugar: "No, a saludar solamente". Después señaló que el temor es constante porque "ya no sabe para dónde salir caminando" debido a los múltiples antecedentes de ataques con armas de fuego en el sector cercano al barrio Los Pumitas.

De acuerdo a este relato, "un chico paró con una moto en la esquina y empezó a tirar tiros" poco antes de las 20, de modo que todavía no había anochecido. "No podía ni siquiera mantener la moto de lo grande que era y lo chiquito que era él. Fue a la vista de todos, en plena luz del día. Había gente, vecinos enfrente que hacían mandados y salían del súper", comentó la vecina.

Más tarde, la policía secuestró un rodado de 250 centímetros cúbicos en una vivienda cercana al cruce de San Cayetano y Cabal, a unas pocas cuadras del sitio del ataque. Además, los agentes hallaron una pistola de 9 milímetros, coincidente con el calibre de las nueve vainas servidas que quedaron en la esquina de calle Génova, y dos escopetas.

"Es difícil porque uno no sabe por qué vereda va a caminar cuando sale a hacer un mandado", se lamentó la mujer sobre la situación en ese sector de Empalme Graneros. De inmediato enfatizó que varias bandas frecuentan esa zona para vender drogas y "se van peleando entre ellos". Por último, manifestó con resignación: "Acá nunca cambió. Hubo varios hechos en la misma cuadra y siempre siguió igual. La policía sabe lo que hay porque pasan y lo ven como lo vemos los vecinos".ma