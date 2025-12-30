La Capital | Policiales | nena

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

La joven rechazó el testimonio de una vecina sobre el funcionamiento de un búnker de drogas en su casa y confirmó que la niña está fuera de peligro

Lucas Aranda

Por Lucas Aranda

30 de diciembre 2025 · 11:29hs
La nena fue baleada sobre Génova al 5800.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La nena fue baleada sobre Génova al 5800.

El día después de la internación de una nena de 7 años baleada en Empalme Graneros, algunos vecinos señalaron su casa como un punto de venta de drogas. La madre de la menor aseguró que la vivienda no es un búnker ni fue el blanco del ataque de este lunes a la noche.

Karen tiene cuatro hijos y lleva poco tiempo viviendo sobre Génova al 5800, donde también se instaló su hermano tras haber pasado un tiempo detenido. La madre de la niña herida le aseguró a La Capital que las acusaciones por narcomenudeo son falsas y que ese domicilio no se utiliza para comercializar estupefacientes.

Luego de llevar a la nena al hospital, la muchacha se mostró aliviada por el resultado de los primeros estudios médicos. "Está bien. Gracias a Dios, está fuera de peligro", comentó tras el violento episodio registrado la noche anterior a metros del cruce con calle Cabal.

¿Cómo hirieron a la nena baleada en Empalme Graneros?

Los hijos de Karen estaban jugando en el patio de la casa este lunes cuando uno de ellos salió a comprar pirotecnia y su hermana lo acompañó. En ese momento, la joven de 27 años escuchó detonaciones y pensó: "Esos no son cuetes".

Balacera Génova 5800 5

Asustada por el ruido, la muchacha salió y descubrió que la nena estaba herida. Según su relato, el tirador no disparó contra su casa sino por una pelea con otro muchacho y el ataque ocurrió en el mismo momento en que los niños regresaban a su hogar. "Ellos estaban volviendo del kiosco", enfatizó.

>> Leer más: Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

Karen pidió ayuda de inmediato y llevó a su hija hasta el Hospital de Niños Zona Norte mientras la policía buscaba al autor de la balacera. En total, cuatro personas quedaron demoradas, incluyendo a un chico de 16 años.

Después de la internación, la muchacha recibió buenas noticias de parte del equipo interdisciplinario que abordó el caso. Si bien inicialmente la nena quedó alojada en la sala de terapia intensiva, anticipó: "Seguramente hoy la pasarán a sala".

Balacera Génova 5800 6
Una nena de 7 años fue baleada el lunes 29 de diciembre de 2025 en Génova al 5800.

Una nena de 7 años fue baleada el lunes 29 de diciembre de 2025 en Génova al 5800.

La niña fue trasladada a bordo de un automóvil alrededor de las 20.30 del último lunes hasta la guardia del efector provincial. Los primeros estudios permitieron confirmar que no tiene lesiones en órganos abdominales.

De acuerdo con este diagnóstico, la paciente continuaba estable a primera hora de la mañana siguiente. Los médicos decidieron internarla en la unidad de mayor complejidad para garantizar el control de su evolución a partir del tratamiento con antibióticos y analgésicos.

Los médicos organizaron un seguimiento del estado de salud de la niña en el transcurso de la mañana para ajustar el tratamiento. Así trascendió un pronóstico favorable en torno a su recuperación tras el ataque en Empalme Graneros.

Portación de apellido y la sombra de un triple crimen

La madre de la nena baleada sostuvo que los testimonios sobre venta de drogas en su casa son falsos y consideró que se basan en los antecedentes de algunos de sus parientes. "Nosotros no tenemos nada que ver con eso", aseveró.

Karen se mudó a la vivienda hace poco tiempo y añadió que el inmueble era de su padre. A continuación señaló que "siempre hubo tiroteos" en esa zona e incluso recordó que la misma cuadra fue escenario de un triple crimen cometido hace casi seis años. El antecedente corresponde a la ejecución mafiosa del 16 de febrero de 2020, cuando Christofer Nahuel Albornoz fue asesinado a tiros junto a su pareja Florencia Naomi Corbalán y su beba Adelai Chelsi Albornoz. Ambos jóvenes tenían 21 años y el primero era hijo de Miguel Ángel "Caracú" Albornoz, condenado por narcotráfico años después, al igual que otros tres miembros de su familia.

Tiros y de venta de drogas

A primera hora de la jornada, otra vecina del barrio coincidió con la madre de la niña en cuanto a los problemas de seguridad que padecen por las balaceras recurrentes. "Es muy habitual", manifestó a través de LT8.

La mujer aseguró que en esa cuadra hay distintas bandas dedicadas al narcomenudeo. En este sentido, precisó: "Ya hace un par de años que están, más de cinco o seis. Van cambiando los ocupantes".

Por otra parte, la testigo respondió con ironía cuando le preguntaron si la policía pasa por el lugar: "No, a saludar solamente". Después señaló que el temor es constante porque "ya no sabe para dónde salir caminando" debido a los múltiples antecedentes de ataques con armas de fuego en el sector cercano al barrio Los Pumitas.

>> Leer más: Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

De acuerdo a este relato, "un chico paró con una moto en la esquina y empezó a tirar tiros" poco antes de las 20, de modo que todavía no había anochecido. "No podía ni siquiera mantener la moto de lo grande que era y lo chiquito que era él. Fue a la vista de todos, en plena luz del día. Había gente, vecinos enfrente que hacían mandados y salían del súper", comentó la vecina.

Más tarde, la policía secuestró un rodado de 250 centímetros cúbicos en una vivienda cercana al cruce de San Cayetano y Cabal, a unas pocas cuadras del sitio del ataque. Además, los agentes hallaron una pistola de 9 milímetros, coincidente con el calibre de las nueve vainas servidas que quedaron en la esquina de calle Génova, y dos escopetas.

"Es difícil porque uno no sabe por qué vereda va a caminar cuando sale a hacer un mandado", se lamentó la mujer sobre la situación en ese sector de Empalme Graneros. De inmediato enfatizó que varias bandas frecuentan esa zona para vender drogas y "se van peleando entre ellos". Por último, manifestó con resignación: "Acá nunca cambió. Hubo varios hechos en la misma cuadra y siempre siguió igual. La policía sabe lo que hay porque pasan y lo ven como lo vemos los vecinos".ma

Noticias relacionadas
Una nena de 12 años está internada con una grave herida en su cabeza, producto de una bala perdida.

Buenos Aires: una nena de 12 años está grave tras ser herida por una bala perdida

Uno de los búnkeres derribados en Rosario durante este año. Se realizaron 100 procedimientos así en toda la provincia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "impactó en la reducción de violencia"

imputan a un empleado por robar fotos intimas del celular de una clienta

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Carla Cabaña, de 33 años, y Magalí Paiz, de 19, víctimas del doble femicidio. 

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Ver comentarios

Las más leídas

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Lo último

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

Venado Tuerto: con el sorteo de 75 lotes ya son más de 500 terrenos adjudicados en la gestión de Leonel Chiarella

Venado Tuerto: con el sorteo de 75 lotes ya son más de 500 terrenos adjudicados en la gestión de Leonel Chiarella

Cuándo y por qué se celebra el Día de Reyes Magos

Cuándo y por qué se celebra el Día de Reyes Magos

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

La joven rechazó el testimonio de una vecina sobre el funcionamiento de un búnker de drogas en su casa y confirmó que la niña está fuera de peligro

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

Por Lucas Aranda
Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: impactó en la reducción de violencia
POLICIALES

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "impactó en la reducción de violencia"

A cinco años del aborto legal: Somos las activistas las que sostenemos este derecho

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

A cinco años del aborto legal: "Somos las activistas las que sostenemos este derecho"

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Por Luis Castro
Ovación

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
Policiales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

El ranking de seguridad de los nuevos autos del 2025 según la Latin NCAP

El ranking de seguridad de los nuevos autos del 2025 según la Latin NCAP

Ovación
El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Por Luis Castro
Ovación

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Central: dos festejos auriazules en la década del 70 entre Navidad y Año Nuevo

Central: dos festejos auriazules en la década del 70 entre Navidad y Año Nuevo

Newells le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Newell's le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Policiales
La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "impactó en la reducción de violencia"

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

La Ciudad
El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

Por Miguel Pisano
La Ciudad

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país
Ovación

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario: el sector perdió 800 puestos
LA CIUDAD

"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares
La Ciudad

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas
Información General

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
LA REGION

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Nuevo parte médico sobre Christian Petersen: sigue internado y está estable
Zoom

Nuevo parte médico sobre Christian Petersen: sigue internado y está estable

Cristina Kirchner presenta una lenta recuperación y seguirá internada
Política

Cristina Kirchner presenta "una lenta recuperación" y seguirá internada

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich
Política

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich

Con un vuelo sanitario debutó la nueva pista del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Con un vuelo sanitario debutó la nueva pista del aeropuerto de Rosario

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15 % de descuento anual
La Ciudad

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15 % de descuento anual

Año Nuevo: ¿es necesario sedar a las mascotas para que no sufran los ruidos?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Año Nuevo: ¿es necesario sedar a las mascotas para que no sufran los ruidos?

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán es un lock-out
Política

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán es un lock-out

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad
Salud

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto
LA CIUDAD

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia en zona sudoeste
La Ciudad

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia en zona sudoeste

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 
LA CIUDAD

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 

El crimen de Jeremías Monzón: las claves del caso que conmociona a Santa Fe
Zoom

El crimen de Jeremías Monzón: las claves del caso que conmociona a Santa Fe