En Newell's, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

De los que no provienen del club, sería el único jugador que continuaría defendiendo la camiseta rojinegra. ¿Qué pasa con los otros?

Newell’s está empezando a generar certezas para esta etapa de reconstrucción que está comenzando sobre las ruinas del pasado reciente. Trabaja en varios frentes de manera paralela. Las necesidades y las urgencias lo obligan a ese esquema de funcionamiento dentro de la institución.

En el flanco interno, está enfocado en tratar de asegurar y extender los vínculos contractuales con los pibes más destacados de la cantera y, además, ante los problemas económicos, en elegir bien a qué jugadores de los que no son del club y están dentro del plantel decide otorgarles un guiño de continuidad.

Bajo esa lupa de duro análisis y crudo sinceramiento, hay uno solo futbolista que en este momento parece estar sobreviviendo al zarandeo y a este proceso de necesaria limpieza, replanteo y reorganización que está atravesando la entidad del parque Independencia.

El que hoy ostenta esa condición es el delantero Luciano Herrera. De los que vinieron desde afuera, sin lugar a dudas fue el que más rindió a lo largo de todo 2025, y eso lo llevó a que las nuevas autoridades rojinegras tengan en claro que es necesaria formalizar su continuidad.

En ese escenario, la Lepra tiene una opción a su favor, que juega un papel de carácter determinante, y trascendió que ya está haciendo funcionar los engranajes para que siga defendiendo la camiseta rojinegra.

Newell's compra el pase de Herrera

Desde esa plataforma de intenciones y de negociaciones, ya le comunicó a Defensa y Justicia, club dueño de su pase, que hará uso de la posibilidad de compra por Herrera. Vale recordar y precisar, que esa chance estaba predeterminada en 1 millón de dólares por el 80% de su pase. Y, si todo prospera como hasta ahora, tendrá un nuevo contrato hasta diciembre de 2028.

Esta situación es producto de las buenas actuaciones de Herrera en un año en el que hubo muy poco para destacar y rescatar. Y, por lo que trasciende desde el Centro Griffa, sería el único por el que Newell’s está avanzando con concreciones para quedarse y retener sus servicios. Niguno de los otros podría superar ese escalón, ni habría conseguido ese umbral de reconocimiento de cara a lo que puede deparar el 2026.

Razones que explican la decisión

Herrera, a puro sacrificio, fue el que logró mostrar un mejor nivel de rendimiento entre los que llegaron desde otros clubes. Ese espíritu colectivo, y su vocación por terminar las jugadas, ganar metros, y llevar peligro al área rival lo convirtió en el goleador rojinegro en el último torneo.

A comienzos de este año, Herrera arribó como refuerzo desde Florencio Varela, y disputó un total de 30 partidos en Newell’s, en los que anotó 6 goles y dio 3 asistencias.

En el Clausura marcó 5 y fue el máximo anotador del equipo leproso en ese certamen, adelante de Cocoliso González (4), Ever Banega (3), Luciano Lollo (3), Gonzalo Maroni (2), y también Mateo Silvetti (2).

Tiene 29 años, mide 1.79, y se transformó en base a buenas producciones individuales en el refuerzo de mejor funcionamiento en el Clausura. A pesar de que el equipo nunca exhibió su misma sintonía, este abnegado atacante nunca bajó los brazos, ni dio nada por perdido. Y, desde ese despliegue y etrega innegociables, se explica en buena parte la salvación de Newell?s.

Hizo goles trascendentes

Sin ser del club, dio todo, marcó goles en partidos trascendentes como ante Huracán en Parque Patricios, y mientras muchos de los supuestos referentes no daban la talla, ni aparecían en las difíciles, ni se hacían cargo de estas situaciones límite, lo cierto es que Herrera fue uno de los pocos que siempre estuvo y dio batalla.

A veces con algunas desprolijidades, merced a tanto empuje y a tantas corridas, el delantero logró en tiempos de máximas exigencias, golpazos y adversidades hacer notar su aporte siempre engranando en fase positiva.

Su estado de permanente predisposición lo llevó a cumplir en distintos puestos de la producción ofensiva y dentro de diferentes sistemas tácticos. Fue extremo, segunda punta, y a veces lo tiraron a volantear, lo cierto es que se ganó un lugar de titular indiscutido, para los técnicos y para los hinchas.

Este rasgo también lo deja muy bien ubicado ante la nueva dupla de entrenadores leprosos, que integran Favio Orsi y Sergio Gómez, y a la vez le otorga un rangomás amplio de alternativas, variantes de ocasión, y un pasado muy reciente que lo exhibió en buen nivel. Es una de las pocas certezas, desde donde este nuevo Newell’s puede empezar a levantarse.