Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Los directivos le hicieron una propuesta para que renueve el contrato y mantienen alguna expectativa de que el volante la acepte

Ignacio Malcorra todavía no respondió a la propuesta de renovación que le hicieron los directivos de Central.

La cuenta regresiva hacia el primero de enero de 2026 sigue su marcha inexorable. Hasta ese día, la dirigencia de Rosario Central mantendrá alguna expectativa de que Ignacio Malcorra acepte la propuesta de renovación contractual que le hicieron llegar a través de su representante, Cristian Bragarnik.

Si el jugador no responde en las próximas 48 horas, comenzará el nuevo año en condición de jugador libre. Por lo que, a esta altura de los acontecimientos, los encargados del fútbol auriazul trabajan cada vez con más firmeza sobre diferentes opciones para conseguir un eventual reemplazo.

Al igual que los casos de Jorge Broun y Carlos Quintana, Malcorra finaliza el vínculo con Rosario Central el 31 de diciembre. A diferencia de ellos, el 10 aún no dio el sí a la proposición contractual de renovación que le hicieron los directivos auriazules.

En una conferencia de prensa brindada hace unos días, el presidente del club de Arroyito, Gonzalo Belloso, aseguró que les enviaron ofertas de renovación tanto a Broun como a Quintana y a Malcorra, y que esas propuestas no eran negociables ya que, según dichos del directivo, se trata del máximo esfuerzo económico que puede hacer el club para retener a estos jugadores, referentes del plantel y bicampeones con Central.

Fatu Broun y el Pelado Quintana aceptaron estas propuestas que, en los tres casos, eran por un año más (hasta fines de 2026) y superadoras en lo económico respecto del convenio anterior, vigente hasta el 31 de diciembre.

Leer más: Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Sin embargo, a diferencia de sus compañeros de equipo, Malcorra no contestó aún. La posibilidad de jugar durante este 2026 importantes torneos internacionales, como la Copa Libertadores, la final de la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata y el triangular por la Recopa de Campeones, también ante el Pincha e Independiente Rivadavia de Mendoza, parecen no entusiasmarlo.

Ni siquiera el hecho de volver a compartir equipo con Angel Di María. El cambio de entrenador tampoco parece ser razón para esta demora en la respuesta, con sensación a negativa, para renovar con Central.

Un gran rendimiento de Ignacio Malcorra

Lo que no puede negarse es que, desde junio 2022, cuando llegó a Central desde Lanús, Malcorra rindió. Se puso la camiseta de Central y estuvo a la altura. Inclusive, cuando asumió como director técnico Miguel Russo, en la pretemporada de enero de 2023, pidió la pesada camiseta número 10. Se la dieron y respondió largamente a las expectativas.

Por algo es que los números de Malcorra en Central son de los mejores que consiguió en su carrera. Es el equipo en el que más partidos jugó, 133 encuentros de sus 527 disputados como profesional. Ordenados por presencias, el resto de los clubes en los que participó son Tijuana (88), Pumas (74), Comisión de Actividades Infantiles (54), Aldosivi (52),Unión (50), Lanús (39) y Atlas (37).

Leer más: Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Además, en Arroyito anotó 22 de sus 78 goles. Esta cifra lo convierte en el segundo jugador del actual plantel auriazul con más tantos en la primera división de Central, solo por detrás de Alejo Véliz, que marcó 24. Además, dio 25 asistencias de las 90 que sumó hasta hoy en su carrera.

Los plazos se acortan

Seguir mejorando estos números o buscar un nuevo desafío, ese parece ser el dilema que, más allá de que Malcorra lo haya definido o no, aparecerá resuelto en las próximas horas por una cuestión de plazos.

Si no hay renovación de contrato, en el Mundo Central quedará flotando la sensación de que, en la toma de la decisión, lo económico pesó para el futbolista mucho más que cualquier otra variable de las que aparecen hoy sobre la mesa. Ni la seducción deportiva, ni la mejora salarial propuesta por Central, parecen movilizarlo hacia la renovación. Sin embargo, la dirigencia auriazul se mantiene a la expectativa todavía de que el 10 acepte seguir un año más en Arroyito.