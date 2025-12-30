La Capital | Ovación | Central

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Los directivos le hicieron una propuesta para que renueve el contrato y mantienen alguna expectativa de que el volante la acepte

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

30 de diciembre 2025 · 06:15hs
Ignacio Malcorra todavía no respondió a la propuesta de renovación que le hicieron los directivos de Central. 

LA CAPITAL/Virginia Benedetto

Ignacio Malcorra todavía no respondió a la propuesta de renovación que le hicieron los directivos de Central. 

La cuenta regresiva hacia el primero de enero de 2026 sigue su marcha inexorable. Hasta ese día, la dirigencia de Rosario Central mantendrá alguna expectativa de que Ignacio Malcorra acepte la propuesta de renovación contractual que le hicieron llegar a través de su representante, Cristian Bragarnik.

Si el jugador no responde en las próximas 48 horas, comenzará el nuevo año en condición de jugador libre. Por lo que, a esta altura de los acontecimientos, los encargados del fútbol auriazul trabajan cada vez con más firmeza sobre diferentes opciones para conseguir un eventual reemplazo.

Al igual que los casos de Jorge Broun y Carlos Quintana, Malcorra finaliza el vínculo con Rosario Central el 31 de diciembre. A diferencia de ellos, el 10 aún no dio el sí a la proposición contractual de renovación que le hicieron los directivos auriazules.

Central y la oferta innegociable

En una conferencia de prensa brindada hace unos días, el presidente del club de Arroyito, Gonzalo Belloso, aseguró que les enviaron ofertas de renovación tanto a Broun como a Quintana y a Malcorra, y que esas propuestas no eran negociables ya que, según dichos del directivo, se trata del máximo esfuerzo económico que puede hacer el club para retener a estos jugadores, referentes del plantel y bicampeones con Central.

Fatu Broun y el Pelado Quintana aceptaron estas propuestas que, en los tres casos, eran por un año más (hasta fines de 2026) y superadoras en lo económico respecto del convenio anterior, vigente hasta el 31 de diciembre.

Leer más: Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Sin embargo, a diferencia de sus compañeros de equipo, Malcorra no contestó aún. La posibilidad de jugar durante este 2026 importantes torneos internacionales, como la Copa Libertadores, la final de la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata y el triangular por la Recopa de Campeones, también ante el Pincha e Independiente Rivadavia de Mendoza, parecen no entusiasmarlo.

Ni siquiera el hecho de volver a compartir equipo con Angel Di María. El cambio de entrenador tampoco parece ser razón para esta demora en la respuesta, con sensación a negativa, para renovar con Central.

Un gran rendimiento de Ignacio Malcorra

Lo que no puede negarse es que, desde junio 2022, cuando llegó a Central desde Lanús, Malcorra rindió. Se puso la camiseta de Central y estuvo a la altura. Inclusive, cuando asumió como director técnico Miguel Russo, en la pretemporada de enero de 2023, pidió la pesada camiseta número 10. Se la dieron y respondió largamente a las expectativas.

Por algo es que los números de Malcorra en Central son de los mejores que consiguió en su carrera. Es el equipo en el que más partidos jugó, 133 encuentros de sus 527 disputados como profesional. Ordenados por presencias, el resto de los clubes en los que participó son Tijuana (88), Pumas (74), Comisión de Actividades Infantiles (54), Aldosivi (52),Unión (50), Lanús (39) y Atlas (37).

Leer más: Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Además, en Arroyito anotó 22 de sus 78 goles. Esta cifra lo convierte en el segundo jugador del actual plantel auriazul con más tantos en la primera división de Central, solo por detrás de Alejo Véliz, que marcó 24. Además, dio 25 asistencias de las 90 que sumó hasta hoy en su carrera.

Los plazos se acortan

Seguir mejorando estos números o buscar un nuevo desafío, ese parece ser el dilema que, más allá de que Malcorra lo haya definido o no, aparecerá resuelto en las próximas horas por una cuestión de plazos.

Si no hay renovación de contrato, en el Mundo Central quedará flotando la sensación de que, en la toma de la decisión, lo económico pesó para el futbolista mucho más que cualquier otra variable de las que aparecen hoy sobre la mesa. Ni la seducción deportiva, ni la mejora salarial propuesta por Central, parecen movilizarlo hacia la renovación. Sin embargo, la dirigencia auriazul se mantiene a la expectativa todavía de que el 10 acepte seguir un año más en Arroyito.

Noticias relacionadas
Gastón Ávila viene de jugar en Fortaleza de Brasil. A mediados de año Central hizo un intento por repatriarlo.

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Franco Cervi, con la camiseta de Celta de Vigo. Se fue del club español y su destino sería Central.

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Pablo Becker elude a un rival en su debut con la camiseta de Rosario Central

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Ignacio Ovando grita con locura su primer gol en la primera de Central, en el triunfo ante Instituto.

Ovando, el juvenil que pisó la primera de Central, aprovechó sus chances y es una gran proyección

Ver comentarios

Las más leídas

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Lo último

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Timbúes: Antonio Fiorenza recibió al equipo de educación que trabajó en el ciclo de complementación escolar

Timbúes: Antonio Fiorenza recibió al equipo de educación que trabajó en el ciclo de complementación escolar

A cinco años del aborto legal: Somos las activistas las que sostenemos este derecho

A cinco años del aborto legal: "Somos las activistas las que sostenemos este derecho"

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

El balance de 2025 se cerró con la mayor inversión de la historia en reconstrucción, mantenimiento y pavimento definitivo en todos los distritos
Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo
Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
Policiales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

A cinco años del aborto legal: Somos las activistas las que sostenemos este derecho

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

A cinco años del aborto legal: "Somos las activistas las que sostenemos este derecho"

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Por Andrés Abramowski

Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta
La Ciudad

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

¿Qué exarquero de Newells se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

¿Qué exarquero de Newell's se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

Ovación
Newells le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Por Aníbal Fucaraccio
OVACIÓN

Newell's le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Newells le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Newell's le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

En Newells, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

En Newell's, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Policiales
Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
Policiales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

La Ciudad
Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo
La Ciudad

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas
Información General

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
LA REGION

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Nuevo parte médico sobre Christian Petersen: sigue internado y está estable
Zoom

Nuevo parte médico sobre Christian Petersen: sigue internado y está estable

Cristina Kirchner presenta una lenta recuperación y seguirá internada
Política

Cristina Kirchner presenta "una lenta recuperación" y seguirá internada

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich
Política

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich

Con un vuelo sanitario debutó la nueva pista del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Con un vuelo sanitario debutó la nueva pista del aeropuerto de Rosario

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15 % de descuento anual
La Ciudad

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15 % de descuento anual

Año Nuevo: ¿es necesario sedar a las mascotas para que no sufran los ruidos?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Año Nuevo: ¿es necesario sedar a las mascotas para que no sufran los ruidos?

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán es un lock-out
Política

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán es un lock-out

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad
Salud

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto
LA CIUDAD

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia en zona sudoeste
La Ciudad

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia en zona sudoeste

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 
LA CIUDAD

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 

El crimen de Jeremías Monzón: las claves del caso que conmociona a Santa Fe
Zoom

El crimen de Jeremías Monzón: las claves del caso que conmociona a Santa Fe

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo para el último sorteo del año
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo para el último sorteo del año

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo