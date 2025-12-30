La Capital | Información General | insolación

Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol

En un verano agobiante en Rosario, el sol se hace sentir. Recetas caseras para combatir los problemas en la piel y las quemaduras

30 de diciembre 2025 · 10:30hs
La insolación

La insolación, las quemaduras y el dolor de cabeza pueden aparecer post exposición al sol

En medio de una agobiante ola de calor en Rosario, el sol parece rajar la tierra. Si bien hay quienes disfrutan tumbarse al aire libre, el exceso de sol, sobre todo con estas altísimas temperaturas, es perjudicial. Hay que tener ciertas precauciones para evitar la insolación: protector solar, gorro y agua son los infaltables de esta temporada.

Si bien en los últimos años la concientización sobre la exposición al sol ha logrado que la sociedad conozca sus peligros y comience a evitar los horarios críticos y aplicarse protector solar con regularidad, la insolación continúa siendo un fenómeno bastsante común. En las vacaciones, la playa, el río, la pileta o hasta el patio o balcón de casa son los lugares donde muchas veces, con el modo relax activado, se producen indeseadas quemaduras en la piel producto del sol.

La insolación puede generar quemaduras y ampollas en la piel, y producir enrojecimiento, ardor e incomodidad. Dolor de cabeza, mareos y hasta fiebre en los casos más extremos, son algunos de los síntomas más comunes de esta manifestación. Como se mencionaba anteriormente, protector solar, gorro y no exponerse al sol en horarios críticos son la mejor prevención contra la insolación.

A continuación, algunos de los métodos buenos, bonitos, baratos y caseros para combatirla en sus primeras etapas. Cabe destacar que si las quemaduras son importantes o el malestar es general siempre se debe acudir a un médico.

Remedios caseros contra la insolación

Luego de que el cuerpo haya sido expuesto al sol en un horario crítico y sin las precauciones necesarias, la piel adquiere un color rojo, coloquialmente llamado “flechada”, propio de la quemadura. Además, con la insolación, la temperatura sube y el cuerpo se deshidrata, por lo que es aconsejable un baño de agua fría, la ingesta de agua en tragos cortos y la utilización de cremas hidratantes.

Si una vez completados estos pasos básicos la insolación persiste, hay algunas "remedios" caseros que pueden ayudar:

Aloe vera

El gel que se encuentra dentro de las hojas de aloe vera ayuda a aliviar el enrojecimiento y dolor en las quemaduras solares gracias a sus propiedades antiinflamatorias. Además, este gel ayuda a la producción de colágeno, lo que agiliza el proceso de curación.

aloe vera.jpg

Lo ideal es cortar las hojas de las plantas y extraer el gel directamente y aplicarlo en la zona del cuerpo que haya sufrido quemaduras de algún grado.

Si bien el aloe vera es una especie que se encuentra fácilmente en cualquier patio, si no se puede acceder a esta planta, hay muchas cremas comerciales que cuentan con este ingrediente y también puede ser beneficiosas.

Compresas con té de manzanilla

Al igual que el aloe vera, la manzanilla es una planta con propiedades medicinales. Esta especie es antiinflamatoria, muy útil para aliviar el ardor de las quemaduras.

Para este método se usa un elemento muy accesible, una bolsita de té de manzanilla, producto que puede encontrarse en cualquier casa. Lo más idóneo es preparar la infusión y dejarla enfriar en la heladera, y una vez fría aplicarla en la zona afectada por las quemaduras con algodón o una toalla pequeña.

Pepino

El pepino es una verdura con capacidades antiinflamatorias y refrescantes. Con la piel deshidratada por la insolación, aplicar rodajas de pepino en las quemaduras puede ser beneficioso. También posee alto contenido Vitamina, E, A y C y aceites naturales.

pepino.jpg

Para aplicarlo, se recomienda cortar el pepino en rodajas y dejarlo actuar.

Paños de agua fría para bajar la temperatura

Cuando se sufre de insolación, es normal que la temperatura temporal suba. Para combatir este síntoma, al igual que con la fiebre, es aconsejable aplicar paños de agua fría en la frente, las axilas o la nuca para intentar bajar la temperatura.

No obstante, si la temperatura supera es alta y síntomas como náuseas y cefaleas persisten, es pertinente acudir a un profesional de la salud.

