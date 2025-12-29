Ajuste previsional en la Ansés: los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

El Cepa advirtió que el congelamiento del bono, la eliminación del refuerzo del Pami y la quita del reintegro del IVA redujeron el poder adquisitivo de los jubilados

Unos 252.424 jubilados santafesinos que cobran el haber mínimo con bono perdieron en total $371.479 millones por el congelamiento de ese refuerzo, que se suma a los $180.130 millones que dejaron de percibir los que recibían el aporte mensual del Pami antes del cambio de gobierno nacional. Así lo calculó el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) luego de evaluar cuál habría sido el impacto de esos beneficios si se hubieran mantenido y actualizado.

El informe del Cepa analizó el impacto del ajuste previsional en Santa Fe, una provincia con más de 483.000 personas jubilados , de las cuales más de 448.000 son beneficiarias del Pami. En ese sentido, remarcó que el congelamiento del bono previsional, la eliminación del refuerzo mensual para jubilados de menores ingresos y la suspensión del reintegro del IVA para consumos básicos configuran un cuadro de pérdida sostenida de poder adquisitivo, que “repercute tanto en la calidad de vida de los adultos mayores como en la dinámica económica local”.

El Cepa recordó que desde marzo de 2024, el bono extraordinario previsional permanece congelado en $ 70.000. Y estimó que si se hubiese actualizado con la misma fórmula que el haber jubilatorio, en diciembre de 2025 debería haber alcanzado los $ 177.482. En ese caso, cada jubilado habría recibido un total adicional de $ 1.471.648 entre abril de 2024 y diciembre de 2025.

A septiembre de 2025, el 52,2% de los jubilados del país percibía una jubilación mínima con bono o menos (3,16 millones de personas). El centro de estudios proyectó que alrededor de 252.424 jubilados santafesinos se encuentran en esa situación. La pérdida en términos agregados acumulada para los jubilados de la provincia por este ítem asciende a $ 371.479 millones entre abril de 2024 y diciembre de 2025.

Los datos del Cepa

“Este recorte no solo impacta directamente sobre los ingresos de un sector vulnerable, sino que también se traduce en una menor actividad económica en la provincia ”, señalaron los economistas de ese centro de investigación. Los jubilados de la mínima, agregaron, “no tienen capacidad de ahorro y destinan la totalidad de sus ingresos al consumo básico, como alimentos, medicamentos y servicios”.

En base a una inflación esperada para diciembre de 2,2%, según el top 10 del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, las jubilaciones mínimas con bono se encuentran, en el trimestre octubre – diciembre, casi 17% por debajo del último trimestre del gobierno anterior. El haber sin bono se ubica 2,3% por debajo del mismo período. La comparación trimestral, aclaró el Cepa, es la adecuada metodológicamente dada la dinámica de actualización de la fórmula anterior.

Caída del ingreso

El informe también midió el costo de la eliminación del refuerzo mensual de $ 15 mil que recibían durante octubre, noviembre y diciembre los afiliados y afiliadas al Pami mayores de 60 años que percibían hasta un haber mínimo y medio. Este complemento funcionó hasta diciembre de 2023 y fue eliminado con el cambio de gobierno. A aquellos valores, equivalía al 9,3% de una jubilación mínima con bono. Si se hubiera sostenido hasta la actualidad, cada beneficiario recibiría a diciembre de 2025 unos $ 38.349 adicionales y habría acumulado un ingreso extra de $ 713.606 desde enero de 2024 a la actualidad. A nivel agregado, la pérdida del conjunto de jubilados de Santa Fe asciende a $180.130 millones.

Por otra parte, el Cepa recordó que, a partir del cambio de gestión nacional, se eliminó el régimen de reintegro del IVA para jubilados y pensionados que había sido implementado con el objetivo de mejorar el poder de compra de los sectores pasivos de menores ingresos. Esta medida afectó directamente a los jubilados y pensionados que perciben hasta tres haberes mínimos, quienes eran los únicos habilitados para acceder al beneficio. Con datos a septiembre de 2025, ese umbral equivalía a ingresos de hasta $ 960.832, lo que abarcaba a un universo estimado de 5,2 millones de jubilados, es decir, el 85% del total de jubilados y pensionados.