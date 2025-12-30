Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

El hecho ocurrió el 19 de diciembre en un local comercial en el que el imputado ingresó, asaltó a la víctima y luego abusó de ella en un baño

Un hombre fue imputado por abuso sexual contra una mujer, cometido tras asaltar el comercio en el que trabajaba la víctima.

Un hombre quedó preso al ser imputado por abuso sexual y robo contra una mujer, llevado a cabo en un comercio en el que trabajaba la víctima. El hecho ocurrió el 19 de diciembre pasado en un local del barrio Parque, donde la mujer fue encerrada en un baño.

La fiscal Manuela Dalcol imputó a Ariel Alejandro Romero por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por uso de arma y robo calificado por uso de arma. El juez Aldo Bilbao Benítez confirmó la prisión preventiva del imputado por el plazo de ley.

El hecho ocurrió el pasado 19 de diciembre por la mañana, cuando la víctima fue abordada por el imputado en un comercio. Lo que primero comenzó como un asaltó siguió con abuso sexual contra la mujer que estaba sola en el local.

Asalto y abuso sexual en barrio Parque

La investigación de la fiscal Manuela Dalcol reconstruyó que aquel día Romero ingresó al comercio ubicado en barrio Parque y exhibió una cuchilla para intimidar a la víctima. En ese contexto también agarró una cuchilla que había en el local y amenazó a la mujer para quitarle dinero y su teléfono celular.

Luego de cometido el robo, el imputado obligó a la mujer a ingresar a un baño y allí le ató las manos. En ese momento, según la acusación fiscal, comenzó a abusar sexualmente de la víctima. Antes de irse, además, obstaculizó la puerta del baño con una estantería para que la mujer no pudiera salir.

Mediante el análisis de cámaras de vigilancia la investigación pudo reconstruir el recorrido que hizo el imputado. Así se pudo llevar a cabo su identificación y posterior detención que ahora deberá cumplir de manera preventiva en la cárcel y por el plazo máximo de ley.