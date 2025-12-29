Boxeo: La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial que tiene el país en el cierre de año
La boxeadora de Villa Gobernador Gálvez unificó tres títulos del mundo minimosca en 2025 y fue gran protagonista. Mirco Cuello ganó el cinturón interino pluma
29 de diciembre 2025·18:29hs
El boxeo argentino tiene una reina indiscutida, aunque suene paradójico porque su apodo es Princesita. Evelin Bermúdez fue la principal referente del deporte de los puños durante 2025. Es la única campeona del mundo que tiene el país, entra la rama femenina como masculina.
Su enorme victoria sobre la canadiense Sara Bailey le permitió unificar tres cinturones en la categoría minimosca y la pone de cara a una pelea para conseguir el único que no está en su poder, el próximo año.
La Princesita Bermúdez defendió el título minimosca en dos oportunidades en 2025. En marzo retuvo por tercera ocasión los cinturones de la FIB (Federación Internacional de Boxeo) y OMB (Organización Mundial de Boxeo). Venció por puntos a la japonesa Tenkai Tsunami, en San Lorenzo.
Enorme triunfo de la Princesita Bermúdez
El restante combate fue una dura exigencia para la Princesita. Lo sacó adelante con categoría. Se presentó en Ottawa (Canadá), en septiembre, para medirse con la local Sara Bailey. La noqueó en el primer round y le arrebató el cinturón de la AMB.
El único título que todavía no le pertenece está en poder de la mexicana Lourdes Juárez. Bermúdez espera que ese combate con la azteca se programe pronto.
El récord de la Princesita es de 22 victorias (8 por nocaut), con una derrota y un empate.
El nocaut de Mirco Cuello
Cerca de Villa Gobernador Gálvez, donde nació Bermúdez, más precisamente en Arroyo Seco, hay otro boxeador que tuvo un año fantástico. Se trata de Mirco Cuello, ganador de la corona mundial interina pluma de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo).
Esta conquista le abrió las puertas para pelear en 2026 por la corona regular frente al británico Nick Ball.
El boxeador de Arroyo Seco, invicto con 16 triunfos (13 por nocaut), se convirtió en el retador obligatorio de Ball, con la obtención del título interino AMB. En agosto derrotó por nocaut en el 2º round al mexicano Sergio Ríos, en Libia.
Noticias relacionadas
Luisina Giovannini tuvo un año en ascenso en el tenis y la espera el Abierto de Australia
Newell's quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero
Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron los barrabravas de los dos clubes
Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez
En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila
Lo último
Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán son un lock-out patronal
Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre
La provincia de Santa Fe avanza con el plan para mejorar el acceso a los puertos
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Durante más de tres años, Juan Andrés Zurvera montó un estudio jurídico falso, utilizó firmas apócrifas de jueces y camaristas y engañó a decenas de víctimas con causas que nunca existieron. Terminó preso, y en la audiencia imputativa se quebró ante el fiscal
Policiales
Engaño en un local céntrico: imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales
Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua
La Ciudad
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
Economía
Ajuste previsional: los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo
Política
Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez
En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila
¿Qué exarquero de Newell's se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?
Ovación
Ovación
La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país
La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país
Luisina Giovannini tuvo un año en ascenso en el tenis y la espera el Abierto de Australia
Newell's quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero
Policiales
Policiales
Engaño en un local céntrico: imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua
Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
La Ciudad
La Ciudad
Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre
La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea
LA CIUDAD
Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren
La Ciudad
La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales
Javkin cierra el año del Tricentenario con un anuncio histórico y una obra clave en el Mangrullo
Zoom
El crimen de Jeremías Monzón: las claves del caso que conmociona a Santa Fe
La Ciudad
Comercio: el municipio destacó la recuperación de la ocupación de locales a un 90%
Política
Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio
Información General
Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año
La Ciudad
Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía
La Ciudad
Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa
La Ciudad
Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
POLICIALES
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
Economía
Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
La Región
Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
Ovación
Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo
Política
Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Policiales
Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Ovación
La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Información General
Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
El Mundo
Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"