Boxeo: La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial que tiene el país en el cierre de año

La boxeadora de Villa Gobernador Gálvez unificó tres títulos del mundo minimosca en 2025 y fue gran protagonista. Mirco Cuello ganó el cinturón interino pluma

La Princesita Bermúdez, en el ring y con los cinturones mundiales AMB, OMB y FIB.

El boxeo argentino tiene una reina indiscutida , aunque suene paradójico porque su apodo es Princesita. Evelin Bermúdez fue la principal referente del deporte de los puños durante 2025. Es la única campeona del mundo que tiene el país, entra la rama femenina como masculina.

Su enorme victoria sobre la canadiense Sara Bailey le permitió unificar tres cinturones en la categoría minimosca y la pone de cara a una pelea para conseguir el único que no está en su poder, el próximo año.

La Princesita Bermúdez defendió el título minimosca en dos oportunidades en 2025. En marzo retuvo por tercera ocasión los cinturones de la FIB (Federación Internacional de Boxeo) y OMB (Organización Mundial de Boxeo). Venció por puntos a la japonesa Tenkai Tsunami, en San Lorenzo.

El restante combate fue una dura exigencia para la Princesita. Lo sacó adelante con categoría. Se presentó en Ottawa (Canadá), en septiembre, para medirse con la local Sara Bailey. La noqueó en el primer round y le arrebató el cinturón de la AMB.

La Princesita Bermúdez defendió los títulos del mundo que logró ante la mexicana Tania Enriquez.

El único título que todavía no le pertenece está en poder de la mexicana Lourdes Juárez. Bermúdez espera que ese combate con la azteca se programe pronto.

El récord de la Princesita es de 22 victorias (8 por nocaut), con una derrota y un empate.

El nocaut de Mirco Cuello

Cerca de Villa Gobernador Gálvez, donde nació Bermúdez, más precisamente en Arroyo Seco, hay otro boxeador que tuvo un año fantástico. Se trata de Mirco Cuello, ganador de la corona mundial interina pluma de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo).

image - 2025-08-07T201950.191 El rosarino Mirco Cuello se coronó campeón mundial interino pluma AMB.

Esta conquista le abrió las puertas para pelear en 2026 por la corona regular frente al británico Nick Ball.

El boxeador de Arroyo Seco, invicto con 16 triunfos (13 por nocaut), se convirtió en el retador obligatorio de Ball, con la obtención del título interino AMB. En agosto derrotó por nocaut en el 2º round al mexicano Sergio Ríos, en Libia.