Boxeo: La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial que tiene el país en el cierre de año

La boxeadora de Villa Gobernador Gálvez unificó tres títulos del mundo minimosca en 2025 y fue gran protagonista. Mirco Cuello ganó el cinturón interino pluma

29 de diciembre 2025 · 18:29hs
La Princesita Bermúdez

La Princesita Bermúdez, en el ring y con los cinturones mundiales AMB, OMB y FIB.

El boxeo argentino tiene una reina indiscutida, aunque suene paradójico porque su apodo es Princesita. Evelin Bermúdez fue la principal referente del deporte de los puños durante 2025. Es la única campeona del mundo que tiene el país, entra la rama femenina como masculina.

Su enorme victoria sobre la canadiense Sara Bailey le permitió unificar tres cinturones en la categoría minimosca y la pone de cara a una pelea para conseguir el único que no está en su poder, el próximo año.

La Princesita Bermúdez defendió el título minimosca en dos oportunidades en 2025. En marzo retuvo por tercera ocasión los cinturones de la FIB (Federación Internacional de Boxeo) y OMB (Organización Mundial de Boxeo). Venció por puntos a la japonesa Tenkai Tsunami, en San Lorenzo.

image - 2025-03-17T204450.341.png
La Princesita Bermúdez defendió los títulos del mundo que logró ante la mexicana Tania Enriquez.

La Princesita Bermúdez defendió los títulos del mundo que logró ante la mexicana Tania Enriquez.

Enorme triunfo de la Princesita Bermúdez

El restante combate fue una dura exigencia para la Princesita. Lo sacó adelante con categoría. Se presentó en Ottawa (Canadá), en septiembre, para medirse con la local Sara Bailey. La noqueó en el primer round y le arrebató el cinturón de la AMB.

>> Leer más: Boxeo: La Princesita Bermúdez quiere "unificar todos los títulos del mundo y reinar en la categoría"

El único título que todavía no le pertenece está en poder de la mexicana Lourdes Juárez. Bermúdez espera que ese combate con la azteca se programe pronto.

El récord de la Princesita es de 22 victorias (8 por nocaut), con una derrota y un empate.

El nocaut de Mirco Cuello

Cerca de Villa Gobernador Gálvez, donde nació Bermúdez, más precisamente en Arroyo Seco, hay otro boxeador que tuvo un año fantástico. Se trata de Mirco Cuello, ganador de la corona mundial interina pluma de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo).

image - 2025-08-07T201950.191
El rosarino Mirco Cuello se coronó campeón mundial interino pluma AMB.

El rosarino Mirco Cuello se coronó campeón mundial interino pluma AMB.

Esta conquista le abrió las puertas para pelear en 2026 por la corona regular frente al británico Nick Ball.

El boxeador de Arroyo Seco, invicto con 16 triunfos (13 por nocaut), se convirtió en el retador obligatorio de Ball, con la obtención del título interino AMB. En agosto derrotó por nocaut en el 2º round al mexicano Sergio Ríos, en Libia.

Luisina Giovannini fue la iberoamericana con mayor cantidad de títulos ITF de tenis en 2025. 

Luisina Giovannini tuvo un año en ascenso en el tenis y la espera el Abierto de Australia

Gabriel Arias tiene una propuesta de Newells para jugar en el Parque por un año. 

Newell's quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero

Afuera del estadio había muchos barras para entrar a ver la final del fútbol femenino en Mendoza. 

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron los barrabravas de los dos clubes

quien es el mejor piloto de la formula 1: la eleccion de los directores de equipo

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán son un lock-out patronal

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán son un lock-out patronal

Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre

Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre

La provincia de Santa Fe avanza con el plan para mejorar el acceso a los puertos

La provincia de Santa Fe avanza con el plan para mejorar el acceso a los puertos

