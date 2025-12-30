La Capital | Ovación | Tapia

Quién es Javier Faroni, el empresario ligado a Tapia investigado en medio del escándalo de la AFA

La Justicia investiga a Javier Faroni por presuntas maniobras millonarias en el exterior vinculadas a la AFA. Allanaron su casa y le prohibieron salir del país

30 de diciembre 2025 · 12:08hs
Javier Faroni

Javier Faroni, exdiputado bonaerense por el Frente Renovador de la mano de Sergio Massa

El nombre de Javier Faroni dejó de circular únicamente en el mundo del espectáculo para quedar asociado a la última investigación judicial que enfrenta la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El empresario teatral, con vínculos políticos y deportivos de alto nivel, quedó bajo la lupa por el presunto desvío de millones de dólares en el exterior.

Este martes, la Justicia ordenó allanamientos en la sede de la AFA en Buenos Aires, en el predio de Ezeiza y en el domicilio de Faroni, ubicado en un barrio cerrado de Nordelta. En la vivienda del empresario, los investigadores buscaron contratos, computadoras y dispositivos electrónicos de interés para el expediente.

Los procedimientos fueron dispuestos por el juez federal Luis Armella, en el marco de una ampliación de la causa que investiga el presunto esquema de corrupción en la AFA.

Afagate: fue allanada la vivienda de un empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia

Quién es Javier Faroni, el empresario al que le allanaron la casa

Faroni, exdiputado bonaerense por el Frente Renovador, con pasado como directivo de Aerolíneas Argentinas y empresario vinculado históricamente al espectáculo, figura como uno de los titulares de TourProdEnter LLC, la empresa que administró US$260 millones de la AFA en el exterior.

image - 2025-12-30T110645.386

Según la investigación, la firma habría desviado al menos US$42 millones hacia un entramado de empresas presuntamente falsas, a través de contratos de explotación de derechos comerciales de la Selección argentina.

Las maniobras bajo análisis se habrían canalizado mediante acuerdos firmados por la conducción de la AFA, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia, junto a su tesorero Pablo Toviggino.

TourProdEnter LLC fue constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida, Estados Unidos, y figura inscripta a nombre de Érica Gillette, esposa de Faroni. La empresa fue designada como agente comercial exclusivo en el exterior, con amplias facultades para recaudar ingresos internacionales, administrar pagos, cubrir gastos logísticos y girar excedentes a la Argentina.

Con el avance del expediente judicial, Javier Faroni emerge como una figura central en la trama que investiga presuntos desvíos millonarios y crecimientos patrimoniales injustificados en el entorno de la conducción de la AFA.

Ignacio Boero, presidente de Newells, aseguró que el club está hipotecado y devastado tras la salida de Astore.

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito"

Luis Scola, histórico jugador de la selección argentina de básquet, fue agredido en Italia.

Escándalo en el básquet: una leyenda de la Generación Dorada fue agredido en Italia

Leonardo Talamonti en un partido con el senior de Central. El exdefensor tendrá un lindo desafio en la Casildense.

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El equipo de Central que se coronó campeón del Nacional 1973 el 29 de diciembre de ese año.

Central: dos festejos auriazules en la década del 70 entre Navidad y Año Nuevo

