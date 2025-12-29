Pese a que la echaron de Aptra, Pilar Smith fue a la cena de fin de año

"Me sentí súper cómoda", contó la periodista de espectáculos, que también le respondió a Nancy Duré, quien se expresó en contra de su presencia

A pesar de haber sido recientemente expulsada de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), Pilar Smith asistió a la cena de fin de año de la institución.

Según contó un cronista de "Intrusos", la periodista de espectáculos llegó a la sede de Aptra con un pan dulce y una sidra.

“Vine porque me invitaron al asado y para presentar la apelación que hice con mi abogada. Está todo bárbaro, me invitaron y Luis Ventura me dijo que no se equivocaron con la invitación”, sostuvo Pilar Smith.

Y añadió: “Vine muy temprano, me sentí súper cómoda, tengo un montón de gente querida acá en Aptra".

Luego de las declaraciones de Nancy Duré sobre su presencia (“qué raro que vino, nunca viene a la cena de fin de año, y ya no pertenece a Aptra", había dicho), Pilar Smith le respondió sin darle mayor importancia: "Nancy que siga hablando y que diga cualquier cosa”.

También confirmó que llegó con sidra y pan dulce de regalo. “Lo que traje fue para la mesa navideña, yo soy muy educada y mi mamá me enseñó que siempre tengo que llevar algo cuando me invitan. Yo fui muy educada”.

Pilar Smith se quedó en la reunión hasta la noche, conversando con algunos socios, y luego se retiró argumentando que tenía una cena familiar.