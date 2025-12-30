Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

El crimen ocurrió en octubre de 2023 en la zona sur de Rosario. La Fiscalía sostuvo que existió un exceso en la legítima defensa durante un episodio de violencia de género y el caso se resolvió en un juicio abreviado.

Una mujer de 29 años fue condenada a cinco años de cárcel por matar a puñaladas a su pareja. El ataque ocurrió en un marco de la violencia de género, cuando la mujer buscó defenderse de una golpiza. Para la Fiscalía hubo un exceso en la legítima defensa y en ese marco el trámite se resolvió en un juicio abreviado.

Se trata del homicidio de José Leonel Rosales , entonces de 28 años, ocurrido en octubre de 2023. Desde un primer momento se supo que la acusada, Julieta Elizabeth Alegría , se había defendido en medio de una agresión.

La fiscal Carla Ranciari propuso la condena por homicidio simple con exceso en la legítima defensa, calificación que fue aceptada por la imputada y su abogado Juan Manuel Cayón . Por su parte la jueza Valeria Pedrana homologó el acuerdo al que llegaron las partes.

Una mujer condenada

El crimen ocurrió la madrugada del sábado 14 de octubre de 2023 en un domicilio de Arrieta al 1700, barrio 17 de Agosto de la zona sur de Rosario. La crónica de La Capital de aquel día reconstruyó una discusión previa entre el hombre y la mujer, mientras que en otra habitación de la casa estaban los tres hijos de la pareja.

Cuando una de las niñas se asomó a la cocina, donde sus padres discutían, se encontró con José ya desvanecido. Luego una vecino ayudó a Julieta a llevar al hombre herido al Hospital Roque Sáenz Peña. Allí minutos después confirmaron que la víctima había fallecido.

La acusación de la fiscal Ranciari confirmó que la mujer apuñaló una sola vez a Rosales, ocasionándole una herida en el tórax. Según contaron a La Capital los allegados a la víctima, la pareja había atravesado otras situaciones violentas.