La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

Economía proyecta revertir el déficit de noviembre, provocado por el incumplimiento nacional en financiar el déficit de la Caja. El ministro Olivares destacó la inversión récord en gastos de capital

30 de diciembre 2025 · 21:08hs
El ministro de Economía de Santa Fe

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, destacó la inversión récord en gastos de capital.

Sostenido en un método de gestión basado en la eficiencia y la austeridad en el uso de los recursos públicos, el gobierno de la provincia de Santa Fe proyecta cerrar el ejercicio 2025 con equilibrio fiscal y una inversión récord en gastos de capital, medida en términos reales.

Estas inversiones incluyen, entre otras, la adquisición de patrulleros, ambulancias, equipamiento hospitalario e inversión en educación, con una ejecución estimada superior a $ 1,136 billones.

En cuanto a las proyecciones de las cuentas generales, los ingresos previstos alcanzarían los $ 11,79 billones, mientras que los gastos se ubicarían en $ 11,78 billones, lo que consolida el equilibrio fiscal proyectado para el año.

Estas estimaciones permiten revertir el saldo negativo registrado en noviembre, cuando se observó un déficit de $ 96.234,92 millones.

La deuda nacional

En ese sentido, cabe destacar que si la administración provincial no hubiese tenido que que financiar con recursos propios la falta del aporte nacional al déficit de la Caja de Jubilaciones, el resultado económico de ese mes habría sido un 24,65 % superior, lo que hubiera permitido cerrar noviembre con un superávit financiero de $ 125.375,55 millones.

“Cuidar los recursos de los santafesinos a través de la austeridad, pero sobre todo de la eficiencia, nos permitió mantener las cuentas provinciales en equilibrio, generando un ambicioso plan de inversiones que se ve reflejado en el monto destinado a gastos de capital”, expresó el ministro de Economía, Pablo Olivares.

A su vez, el funcionario destacó que “desde el gobierno provincial cumplimos con los objetivos que nos planteó el gobernador Maximiliano Pullaro, manteniendo las cuentas en orden. Si desde el gobierno nacional se hubiese cumplido con el aporte nacional al déficit de la Caja de Jubilaciones, el resultado superavitario sería mas amplio y hasta se podrían haber realizado más inversiones”, concluyó.

