Ovación
AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia
La Ciudad
Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%
Información General
Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol
INFORMACION GENERAL
A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004
Policiales
Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua
La Ciudad
La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta
La Ciudad
Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo
Policiales
Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
La Ciudad
Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales
La Ciudad
Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico
Economía
Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo
OVACIÓN
En Newell's, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo
Política
El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Ovación
Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país
Ovación
La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país
La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor
Salud
Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe
LA CIUDAD
"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos
La Ciudad
El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares
Información General
Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas