Maxi López recibió un emotivo regalo en su despedida de "MasterChef Celebrity"

El exfutbolista debió regresar a Suiza para acompañar a su esposa, quien transita las últimas semanas de embarazo. Además, aseguró que volverá próximamente

30 de diciembre 2025 · 09:05hs
El especial regalo para Maxi López antes de su partida rumbo a Europa

El especial regalo para Maxi López antes de su partida rumbo a Europa

Este lunes se vivió una nueva emisión de "MasterChef Celebrity", donde el jurado definió que Momi Giardina fue la nueva participante eliminada del reality. Además, la noche estuvo cargada de emoción por la partida de Maxi López, quien debió viajar a Ginebra, Suiza para estar con su pareja Daniela Christiansson, que se encuentra embarazada.

Durante el transcurso de la décima gala de eliminación, fue Wanda Nara quien invitó al exfutbolista a bajar del balcón y comunicarles a sus compañeros la decisión que había tomado. "Se me terminó el tiempo. Me están esperando, así que tengo que viajar", señaló el empresario a la hora de informar su salida momentánea de la competencia.

Sin embargo, aseguró que volvería a las cocinas más famosas del país próximamente: "La decisión está tomada y tengo que irme. Tengo que acompañar a Daniela en Europa. Pero vuelvo después de unas semanas para estar de nuevo con mi familia de MasterChef".

Luego de la triste noticia, sus compañeros le dedicaron palabras de cariño: "Me duele en el alma que te vayas, pero me encanta la razón por la cual te vas y más todavía que vayas a volver", aseguraron demostrando la buena dinámica grupal que tienen entre los participantes. Además, le otorgaron un tierno regalo.

El especial regalo que le dieron a Maxi López antes de regresar a Europa

El trío de jurados le entregó a López un delantal de bebé con el nombre "Lando", en homenaje a su hijo próximo a nacer. Frente al obsequio, el exjugador de River no pudo contener la emoción y agradeció el adorable gesto: "Me muero de amor. Qué chiquitito. Espectacular. Todo esto me da más fuerzas para volver".

Por otro lado, le hizo un pedido particular a su reemplazo mientras él no esté: "Ojalá que mi reemplazo me cuide el lugar porque tengo ganas de volver, así que espero que se esmere".

Para cubrir al empresario, la producción eligió a Yanina Latorre como la designada para ocupar su lugar. Anteriormente, fue Marley quien estuvo en el puesto del exfutbolista, cuando se ausentó por algunas semanas debido a motivos personales.

