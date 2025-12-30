Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Llegó a mediados de 2024 y conquistó dos estrellas inéditas, no solo para el club del Parque sino también para el fútbol del interior

Leandro Toti Iglesias se despidió de Newell's con un emotivo mensaje en sus redes. Aquí se lo ve con los dos trofeos que conquistó en el Parque.

La temporada futbolística hace rato llegó a su fin y muchos equipos ya se preparan para lo que viene, tanto de varones como de mujeres. Newell's no es la excepción, ya que con entrenadores nuevos se alista para un año durísimo. Paralelamente, se despide del club el único director técnico que le dio títulos en años.

Quien deja el club es Leandro Iglesias, quien durante 2025 condujo al equipo de mujeres de Newell's. Fue un año exitosísimo para las rojinegras, porque conquistaron dos títulos y estuvieron a un paso de clasificarse a la Copa Libertadores.

Iglesias, el Toti, llegó a Newell's a mediados de 2024 para conducir al equipo femenino de primera división. El equipo venía de ascender el año anterior y nada en ese momento hacía pensar en que podía pelear cosas importantes. Pero ocurrió.

En 2025, Newell's ganó la Copa Federal, el equivalente en el fútbol femenino de la Copa Argentina de los varones, y el torneo Apertura. En el torneo Clausura también llegó lejos, ya que se clasificó a los playoffs y perdió en octavos de final contra Racing. En la finalísima contra Belgrano, ganador del torneo Clausura, perdió por penales.

Un equipo con dos títulos inéditos

El Newell's de Iglesias fue el primer equipo de fútbol femenino del interior en ganar títulos: la Copa y el Apertura. Quedó muy cerca de ir a la Copa Libertadores, una oportunidad que solo perdió al caer derrotado en los penales por Belgrano.

Mientras Newell's debe definir a su reemplazante, Iglesias ya tiene nuevo destino: será el entrenador de Talleres de Córdoba.

El mensaje de despedida de Toti Iglesias

“Gracias, Newell’s. Hasta pronto. Hoy me toca cerrar una etapa muy especial de mi camino profesional. Newell’s femenino no fue solo un club: fue un grupo humano, un proyecto compartido y un año y medio que quedará marcado para siempre en mi corazón. Quiero agradecer profundamente a cada una de las jugadoras, por el compromiso, la entrega y la valentía con la que defendieron esta camiseta. A mi cuerpo técnico, por el trabajo diario, la confianza y la lealtad. A todas y todos los trabajadores del club, que muchas veces desde el silencio sostienen mucho más de lo que se ve.

El 2025 nos regaló momentos inolvidables… ser bicampeonas del fútbol argentino. Fue el reflejo de un equipo que creyó, trabajó y compitió con identidad. Pero también fue un año atravesado por dificultades importantes que pusieron a prueba al grupo. Y ahí apareció lo mejor de este equipo: la unión, la fortaleza colectiva y la capacidad de seguir adelante juntas, siempre dando la cara.

Me voy con orgullo por lo construido, con gratitud por cada aprendizaje y con un cariño enorme por este club y su gente. Newell’s deja huella. El camino continúa. El 2026 traerá nuevos retos profesionales, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para seguir creciendo, siempre con la misma pasión por este deporte y por el fútbol femenino. Gracias de corazón. Hasta siempre”.