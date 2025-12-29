Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el fútbol argentino

Logró una marca impresionante sin buscar la pelota en el fondo del arco jugando en una durísima categoría del ascenso

De a poco, los equipos de todas las categorías del fútbol argentino empiezan a armarse con vistas a la temporada 2026. Los planteles se refuerzan y los objetivos se renuevan, y uno de los clubes rosarinos que juegan en el ascenso acaba de anunciar el regreso de un arquero récord.

Se trata de Matías Giroldi, quien arregló su incorporación a Central Córdoba. Lo anunció el propio club a través de sus redes sociales. Y no se trata de un nombre más, ya que el futbolista marcó un tremendo récord en el fútbol argentino vistiendo la camiseta charrúa.

Fue en 2021. Ese año, el rosarino alcanzó los 672 minutos sin recibir goles en el campeonato de la Primera C. Nunca nadie lo había logrado en la cuarta categoría del fútbol argentino.

Giroldi es rosarino y tiene 33 años. De chico jugó en Adiur y Botafogo (Granadero Baigorria), para pasar luego a Central. En 2013 se mudó a Central Córdoba en 2013 y enseguida comenzó a jugar en el equipo que competía en los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol. No fue, sin embargo, una buena experiencia, ya que el equipo descendió por primera vez en su historia a la segunda división del fútbol local.

Leer más: Newell's quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero

El arquero al que no podían meterle goles

Fue Miguel Cuffaro Russo quien lo llevó al plantel que competía en la Primera C. Por años alternó la titularidad con otros arqueros charrúas hasta que se consolidó en primera. Y cuando marcó el récord de 672 minutos sin buscar la pelota en el fondo de su arco, batió su propia marca: antes ya había tenido una racha de 610 minutos sin que le convirtieran.

“Siento un orgullo muy grande por haber entrado en la historia del club, la alegría es inmensa. Después de tantos años de sacrificio pude lograr la marca histórica como arquero de Central Córdoba", dijo en aquel momento. Y añadió: "Llegar a 672 minutos con la valla invicta en un torneo tan difícil como lo es la primera C no se da todos los días".

Al año siguiente Giroldi se marchó del Matador para jugar alternativamente en Real Pilar e Ituzaingó, siempre en la Primera C. Ahora Central Córdoba acaba de anunciar su regreso, con el cual el Charrúa podrá decir que saldrá a la cancha con un arquero récord.