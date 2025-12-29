La Capital | Policiales | femicidios

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

“Jorgito” Pérez había llegado al juicio acusado de doble femicidio con pedido de prisión perpetua, pero fue condenado a 20 años de cárcel por dos homicidios agravados. Los fundamentos del fallo se conocerán en los próximos días.

Andrés Abramowski

Por Andrés Abramowski

29 de diciembre 2025 · 18:24hs
Carla Cabaña

Carla Cabaña, de 33 años, y Magalí Paiz, de 19, víctimas del doble femicidio. 

Si bien estaba acusado de dos femicidios con pedido de prisión perpetua, Jorge Pérez fue condenado a 20 años de cárcel por el doble crimen de Carla Cabaña y Magalí Paiz perpetrado en septiembre de 2022 en Nuevo Alberdi. Así lo resolvieron los jueces Jorge Rodríguez, Juan Gasparini y Carlos Leiva al finalizar el juicio oral.

“Jorgito” Pérez, de 37 años y condenado meses atrás como miembro de la banda del “Peruano” Julio Rodríguez Granthon, había sido imputado por el fiscal Patricio Saldutti por dos femicidios. Sin embargo, el tribunal lo encontró culpable de los asesinatos pero no admitió la calificación propuesta por la acusación. En cambio emitieron la sentencia por dos hechos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, robo —sustrajo el celular de una de las víctimas— y la portación del arma. La pena se unificó con dos condenas anteriores en un total de 28 años.

En una escena cuya trama parecía verificar claramente un doble femicidio en contexto de narcocriminalidad, los jueces escogieron otra figura y arribaron a una pena más leve, teniendo en cuenta que el femicidio solo prevé condenas a prisión perpetua. Por qué lo hicieron se sabrá cuando den a conocer los fundamentos del fallo, en los próximos días.

Femicidios

Carla Elisabet Cabaña tenía 34 años vivía en una precaria casa de dos ambientes en Luzuriaga al 2400, en Nuevo Alberdi, en el noroeste rosarino. Su amiga Magalí Georgina Paiz se había ido a vivir allí en medio de una relación problemática con su novio y sus suegros. Curiosamente, una hermana de la chica de 19 años le había dicho que no se quedara en esa casa porque en el barrio “pasaban cosas feas”.

>>Leer más: Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Según la mecánica reconstruida por la fiscalía, la madrugada del 16 de septiembre de 2022 en esa estaban ambas mujeres junto con el novio de Magalí y Jorgito. Sobre las 6.30, mientras en la casa dormían los cuatro hijos de Carla —tres nenas y un varón de entre 2 y 12 años que esa noche la habían ido a visitar— se desencadenó una discusión entre la mujer y Pérez.

La discusión terminó abruptamente cuando Jorgito extrajo una pistola 9 milímetros y les disparó a las mujeres, que murieron en el acto con sendos balazos en sus cabezas. En ese momento el novio de Magalí estaba afuera de la casa pero al escuchar los disparos se fue corriendo hasta su casa ubicada cerca de la escena en busca de ayuda. Pérez salió a perseguirlo pero no le dio alcance.

Entonces el femicida volvió a la casa donde estaban ambos cadáveres y los cuatro hijos de Carla, robó el celular de Carla —que no fue hallado— y huyó. Horas más tarde quedaría en el centro de la investigación como principal sospechoso.

Vínculos en un contexto narco

Días después Jorgito cayó en Baigorria al 3300, en una casa que meses antes había sido allanada en busca del entonces prófugo Claudio “Morocho” Mansilla. Así se fue reconstruyendo una trama de narcomenudeo que incluía a un ex novio de Carla que estaba preso en Coronda y organizaba la venta de drogas para el Peruano.

>>Leer más: Ocho condenados como miembros de la banda del "Peruano" Rodríguez Granthon

Precisamente el 13 de mayo de este año, Pérez aceptó en un juicio abreviado una condena a seis años como miembro de la asociación ilícita liderada por el Peruano y por un intento de extorsión a mano armada. Esa pena se unificó en ocho años con una condena anterior a dos años de prisión condicional.

En cuanto a los móviles del doble crimen, durante el juicio se expusieron detalles de la trama narco en la que estaba inmersa Carla y su hermano Eduardo, también preso en Coronda, en algún momento sindicado como mano derecha del Peruano. En ese contexto había una deuda que podía orillar los 200 mil dólares, según aportaron algunos testigos.

Pero además de esa deuda, Carla y Jorgito tenían que hacer desaparecer un auto pero en cambio “lo perdieron con la policía” en un control. Es probable que esa misión fallida haya precipitado la discusión previa al doble crimen, en el marco de un conflicto del que Magalí era totalmente ajena.

>>Leer más: Pedirán prisión perpetua para acusado de matar a dos mujeres en Nuevo Alberdi

Ese desenlace, en el cual los errores en común de un hombre y una mujer se saldan cuando él la mata a ella, configuraron según la acusación de Saldutti el contexto de violencia de género que fundamentó la imputación por femicidio. El fiscal considera que las mujeres en las bandas narco son tratadas como objetos que cuando no sirven más se descartan.

Esa mirada no coincidió con la del tribunal, que habiendo encontrado acreditado que Pérez asesinó a ambas mujeres no vio configurado el agravante de la violencia de género por razones que se conocerán en breve.

Noticias relacionadas
Rafael Grau y Omar Odriozola fueron condenados a seis años y medio de prisión por maniobras cometidas cuando estaban al frente de la policía provincial.

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Microtráfico: Santa Fe evitó criminalizar a consumidores y apuntó a la violencia ligada a las drogas

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

El joven baleado en la madrugada  está en el hospital Eva Peron.

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Boscan Bracho, alias Yiyi que fue capturado en Corrientes en 2023

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Ver comentarios

Las más leídas

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Lo último

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán son un lock-out patronal

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán son un lock-out patronal

Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre

Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Durante más de tres años, Juan Andrés Zurvera montó un estudio jurídico falso, utilizó firmas apócrifas de jueces y camaristas y engañó a decenas de víctimas con causas que nunca existieron. Terminó preso, y en la audiencia imputativa se quebró ante el fiscal
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Engaño en un local céntrico: imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales

Engaño en un local céntrico: imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Por Andrés Abramowski

Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
La Ciudad

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Ajuste previsional: los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo
Economía

Ajuste previsional: los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Política

Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

¿Qué exarquero de Newells se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

¿Qué exarquero de Newell's se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

Ovación
Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025
OVACIÓN

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

Luisina Giovannini tuvo un año en ascenso en el tenis y la espera el Abierto de Australia

Luisina Giovannini tuvo un año en ascenso en el tenis y la espera el Abierto de Australia

Policiales
Engaño en un local céntrico: imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales

Engaño en un local céntrico: imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

La Ciudad
Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre
La Ciudad

Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre

La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario

La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 
LA CIUDAD

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 

La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales

Javkin cierra el año del Tricentenario con un anuncio histórico y una obra clave en el Mangrullo

Javkin cierra el año del Tricentenario con un anuncio histórico y una obra clave en el Mangrullo

El crimen de Jeremías Monzón: las claves del caso que conmociona a Santa Fe
Zoom

El crimen de Jeremías Monzón: las claves del caso que conmociona a Santa Fe

Comercio: el municipio destacó la recuperación de la ocupación de locales a un 90%

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Comercio: el municipio destacó la recuperación de la ocupación de locales a un 90%

Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio
Política

Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
La Ciudad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Política

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Policiales

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Ovación

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
Información General

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: Estamos mucho más cerca
El Mundo

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"