Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron 40 % respecto de diciembre de 2024

Datos de la provincia indican que el número de pasajeros se viene incrementando. El fin de semana pasado, 2.036 personas cruzaron al Banquito San Andrés

30 de diciembre 2025 · 06:20hs
Un servicio diario de lanchas une La Fluvial con el Banquito San Andrés Andrés.

Foto: Virginia Benedetto / Archivo La Capital

Datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia indicaron que la cantidad de pasajeros que tomaron el servicio de lanchas desde La Fluvial al Banquito San Andrés(frente a la costa central en la isla Sabino Corsi) aumentó un 40 por ciento repecto de diciembre de 2024.

El dato se complementa con el registro del último fin de semana: más de 2 mil pasajeros abordaron las embarcaciones y pagaron el ticket de 11 mil pesos para ir y volver de la isla. Los cruces se habilitaron a diario desde el 5 de diciembre pasado.

El calor empuja a los veraneantes a buscar un alivio al bochorno de temperatura, con registros superiores a los 30 grados en las últimas jornadas del año. La opción de cruzarse a la Isla Sabino Corsi, donde se encuentra el Banquito San Andrés es elegida por muchos rosarinos. Y a ellos se agregan algunos turistas.

"He notado varios españoles, otros que hablaban en inglés, y se ve que hay algunos turistas", le dice a La Capital, Valentín; el encargado del servicio de lanchas con tres embarcaciones que cruzan bañistas al Banquito. El público que embarca lo hace en "hora pico" entre las 12 y las 14. Al caer el sol, las lanchas regresan repletas de gente.Em

Embarcaciones llenas al Banquito San Andrés

En diciembre las embarcaciones, con capacidad para 65, 100 y 160 pasajeros están a medio llenarse. "Pero las últimas dos semanas de diciembre se movió bastante más. La gente empezó a activar. Y en enero, si el clima acompaña, creemos que vamos a andar bien. El primer es del año es el más fuerte, la playa está hermosa, la arena está espectacular y el agua está clarita", dice el joven por celular mientras se escucha ruido a río de fondo. Al instante agrega: "Los 11 mil pesos incluye la tasa de embarque y en el banquito hay guardavidas. Está para aprovechar".

La titular del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), Graciela Alabarce, también apuntó algunos datos. Los 2.036 pasajeros que se contabilizaron entre el sábado y domingo pasados es "un número muy importante que se asemeja a los registros que se presentan en enero". La funcionaria aclaró que los fines de semana anteriores hubo alerta amarilla en relación al clima, tanto sábado como domingo. "Estamos cruzando todos los días cuando el clima lo permite desde el 6 de diciembr", recordó, y aportó un dato estadístico: "Estamos cerrando este diciembre de 2025 con un 40 por ciento más este diciembre que el del 2024".

Traslados diarios desde el 5 de diciembre

Los traslados hacia el Banquito San Andrés se habilitaron todos los días de la semana desde el viernes 5 de diciembre de 2025. Y se extendió la oferta que había comenzado en octubre, que se limitaba a viernes, sábados, domingos y feriados.

El primer cruce se realiza a las 10 de la mañana y el recorrido se repite cada una hora. La última embarcación sale a las 16 desde el muelle de La Fluvial.

De acuerdo al cronograma oficial, las lanchas regresan con la misma frecuencia hasta las 19. Esto permite que quienes visitan las playas de la isla se queden prácticamente hasta el final de la tarde para pasar más de ocho horas en la ribera rosarina.

El precio del viaje

Actualmente, el viaje al Banquito San Andrés cuesta 11.000 pesos por persona. La tarifa se actualizó hace casi dos meses, cuando se reactivaron los traslados para atender la demanda de fines de semana en el inicio de la primavera.

Como se viene registrando, el uso de las lanchas por parte de los bañistas creció rápidamente. Más de 2.300 personas cruzaron a la isla entre el 21 y el 24 de noviembre, un fin de semana extra large con una cifra excepcional registrada a partir de la combinación entre los clientes frecuentes y la llegada de turistas.

