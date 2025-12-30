Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero los ministros sí recibirían una recomposición

Aunque el presidente queda excluido del aumento, su gabinete sí lo recibiría. Cómo es la escala salarial, congelada desde 2023

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que el sueldo del presidente no recibirá un aumento

Manuel Adorni desmintió el supuesto aumento salarial al cargo del presidente Javier Milei. En ese sentido, en los últimos días trascendió que tanto el jefe de Estado como los ministros y secretarios recibirían un incremento en sus respectivas remuneraciones.

"El sueldo del presidente va a seguir congelado indefinidamente", aseveró Adorni este martes en conferencia de prensa en Casa Rosada. "El presidente no va a aumentarse el sueldo. No va a estar entre los aumentos que se den a los diferentes funcionarios públicos", continuó el jefe de Gabinete.

Si bien Javier Milei queda excluido de la recomposición salarial, el staff de ministros, secretarios y subsecretarios podría recibir una recomposición salarial . Vale recordar que los salarios del Poder Ejecutivo están congelados desde diciembre del 2023.

En su cuenta de X, ex Twitter, Manuel Adorni volvió a negar el aumento del sueldo de Milei. "Esto es absolutamente falso. Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida. Nada aportan este tipo de “fake news”: más bien colaboran con la degradación crónica del periodismo", escribió el jefe de Gabinete, junto a un posteo del diario La Nación.

En cuanto al aumento a los ministros y secretarios, desde el entorno presidencial aclararon que el aumento no sería superior al que percibieron los empleados estatales bajo la paritaria nacional (Sinep). “No habrá un esquema diferencial frente al resto”, aseguraron en Balcarce 50.

Cuánto cobran el presidente, ministros y secretarios

Actualmente, los sueldos brutos del poder Ejecutivo, previo a cualquier descuento de aportes e impuestos, se mantienen en las siguientes cifras:

El presidente cobra $4.066.018

La vicepresidenta cobra $3.764.820

Un ministro cobra $3.584.006

Un secretario cobra $3.282.709

Un subsecretario cobra $2.981.513

Vale recordar que desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, los sueldos de todo el poder Ejecutivo se encuentran congelados, lo que no solo incluye al presidente y a la vicepresidenta, sino también a ministros y secretarios de las diferentes áreas.

No sucedió lo mismo con los senadores y diputados, quienes siguieron recibiendo aumentos periódicos. En ese sentido, un representante de la Cámara alta tiene un salario de $9.500.000, más del doble que los haberes del presidente, que casi no superan los $4.000.000. Por su parte, los legisladores de la Cámara baja tiene un sueldo de poco más de $7.000.000 al mes.

En tanto, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación percibe como básico $8.635.499, según el informe de esta entidad del mes de octubre.

El salario de Milei, uno de los más bajos entre los presidentes de la región

Si se evalúan los salarios de los presidentes de América Latina, la remuneración que percibe Javier Milei queda muy abajo en el podio, junto a Bolivia, donde Luis Arce percibe $24 978 bolivianos lo que equivale a aproximadamente u$s 3 600, según datos de junio de este año. Argentina queda atrás con un salario presidencial de u$s 2750

Quien lidera el ranking es Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, cuyos haberes superan los 570 mil pesos uruguayos (u$s 14.245), según datos actualizados en el mes de agosto. Le sigue Gustavo Petro, jefe de Estado de Colombia, cuyo sueldo neto es de u$s 13.250.

Después de Orisi y Petro sigue Dina Boluarte, presidente de Perú, con un salario mensual aproximado de u$s 10.000.00. Un poco más atrás queda Lula da Silva, cuyo salario se vio ajustado a 46.366,19 reales (u$s 8.530) en febrero de este año.

Las quejas de Villarruel sobre su salario

“Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga y los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, expresó Victoria Villarruel en sus redes sociales en enero de este año. En ese momento su salario era de 3.764.821 pesos sin descuentos.

Además, aseguró que como vicepresidenta gana “menos” que el jefe del Estado, Javier Milei, diputados, senadores, ministros, jueces, diplomáticos y voceros, entre otros. “En breve me pagan dos chirolas, y soy vice”, agregó la presidenta de la Cámara alta.

Asimismo, Villarruel cuestionó al oficialismo y, en especial, al presidente de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem. “Martín aumentó 70 por ciento sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener un incremento. Digamos la verdad, por favor. No creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas”, agregó la vicepresidenta.