La Capital | La Ciudad | cuidacoche

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

El ataque ocurrió sobre avenida Del Huerto al 1100, cuando el dueño del vehículo se negó a pagar una “tarifa” exigida por los trapitos. Un socio del club filmó el momento en que le rompían el auto con un palo.

30 de diciembre 2025 · 17:52hs
El cuidacoche destruye el espejo retrovisor del acompañante

El cuidacoche destruye el espejo retrovisor del acompañante

Momentos de tensión vivió una familia socia del club Universitario cuando vio como un cuidacoches rompió su vehículo tras la negativa a pagar una tarifa “por el cuidado” del utilitario. Otros socios de "Uni" filmaron el hecho desde el interior de la institución.

El dueño del vehículo llegó a la zona de avenida Del Huerto al 1100, descendió y se predisponía a buscar a su hija que pasaba el día en el club centenario de Rosario. En ese momento fue abordado por un grupo de trapitos que le exigió abogar un pago “por el cuidado” de su auto.

La negativa fue rotunda y precisa ante la extorsión. Las insistencias de los trapitos no hicieron mella en la decisión del titular del rodado que ingresó a la institución sin abonar esta tarifa.

Trapito Universitario

Pero cuando se alejó del auto todo fue para peor. Uno de los trapitos tomó un palo y fue directo a destruir el auto. En las imágenes se puede ver como el cuidacoches ataca directamente contra el espejo retrovisor del acompañante. Todo quedó registrado por socios que vieron el comportamiento violento desde el interior de la institución azul y negra.

Desde el club reconocieron el hecho ante La Capital, pero no ofrecieron detalles a este medio. Por su parte, la central del 911 no recibió alerta alguna, pero fuentes de la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario, confirmaron que el agresor fue demorado por no portar identificación y para llevar adelante una averiguación de antecedentes.

Cuidacoches 30.12
Momento de la detenci&oacute;n del presunto agresor

Momento de la detención del presunto agresor

Hubo más de 200 detenciones de cuidacoches en 2025

La cantidad de cuidacoches detenidos en lo que va de 2025 duplicó a los registros del año pasado. Durante los operativos realizados se detuvieron a 202 cuidacoches, según el registro de la Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario.

El marcado ascenso de los datos estadísticos se explica por una razón predominante: desde hace casi dos años, los operativos municipales se coordinan y se planifican en conjunto con la Unidad Regional II de Policía de Santa Fe. El acompañamiento de los uniformados permite la detención por el cobro indebido de tarifa fija y otros actos delictivos.

>> Leer más: El Concejo sumó un nuevo proyecto para prohibir cuidacoches en Rosario

La tarea de control se lleva a cabo para corroborar antecedentes penales, verificar el comportamiento de quienes llevan adelante la actividad, prevenir situaciones de extorsión y tener un mayor registro de los espacios públicos.

Los 202 detenidos en este 2025 ya duplicaron a los de 2024, año del inicio de este tipo de operativos específicos y en el que hubo 105 detenidos.

De las 202 detenciones registradas hasta el momento, 72 fueron en eventos masivos y 130 en las recorridas en zonas de alta circulación. En algunos casos se dieron situaciones en que los cuidacoches quedaron demorados por generar disturbios, extorsionar, amenazar o agredir a vecinos o al propio personal municipal. También hubo hechos en las que los demorados no pudieron o no quisieron acreditar su identidad.

Por las calles de Rosario

En tanto, los espacios priorizados para los operativos de rutina diarios en zonas de alta circulación son los parques de la Independencia y España, las avenidas Pellegrini, Francia, Belgrano y Alberdi, barrio Agote y el sector del Hospital Provincial del Centenario, La Florida, todo el centro (incluye el Paseo del Siglo), la Costa Central, Pichincha, Echesortu, barrio Hospitales y bulevar Avellaneda. Vale recordar que los controles se realizan en los tres turnos: mañana, tarde y noche.

>> Leer más: Cuidacoches: el municipio apuesta a las videovigilancia para ajustar el control callejero

Hace un mes, se daba cuenta del esquema de recaudación ilegal que figuraba en algunas calles alrededor de eventos masivos. Las cifras se brindaron dentro del plan de seguridad aplicado en el Parque Nacional a la Bandera, donde 19 personas fueron demoradas en la última edición de Colectividades.

El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe, Gustavo Velázquez, había confirmado que buena parte de las detenciones fueron por denuncias de vecinos de la misma zona o llamadas a la Central de Emergencias 911. “Se sienten apretados o les piden 5.000 pesos, 10.000 o 20.000 y no tendrían por qué cobrar”, reveló.

Noticias relacionadas
Esteban Viel: Soy un loco de las cosas antiguas

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

El vuelo hasta el aeropuerto concluyó unos minutos antes del horario anunciado.

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

La promesa es que en 2026 se ampliarán en un 30% los recursos destinados a pavimentos y calzadas.

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Un servicio diario de lanchas une La Fluvial con el Banquito San Andrés Andrés.

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Ver comentarios

Las más leídas

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Lo último

Cuánto dinero recibirá Newells por el pase de Tomás Jacob a un club de la Major League Soccer

Cuánto dinero recibirá Newell's por el pase de Tomás Jacob a un club de la Major League Soccer

La factura de gas natural llega con aumentos de entre $200 y $800

La factura de gas natural llega con aumentos de entre $200 y $800

Ciencia y tecnología en retroceso: la inversión pública se desplomó 43,8% en dos años

Ciencia y tecnología en retroceso: la inversión pública se desplomó 43,8% en dos años

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

El ataque ocurrió sobre avenida Del Huerto al 1100, cuando el dueño del vehículo se negó a pagar una “tarifa” exigida por los trapitos. Un socio del club filmó el momento en que le rompían el auto con un palo.

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario
Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros 9 países

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito

Por Hernán Cabrera
Ovación

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito"

Endurecen las multas a camiones: el pavimento que antes resistía 10 años hoy dura apenas 4
La Región

Endurecen las multas a camiones: el pavimento que antes resistía 10 años hoy dura apenas 4

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Ovación
Es rosarino, conduce a una selección que jugará el Mundial y publicó un emotivo mensaje al país donde trabaja
OVACIÓN

Es rosarino, conduce a una selección que jugará el Mundial y publicó un emotivo mensaje al país donde trabaja

Es rosarino, conduce a una selección que jugará el Mundial y publicó un emotivo mensaje al país donde trabaja

Es rosarino, conduce a una selección que jugará el Mundial y publicó un emotivo mensaje al país donde trabaja

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito"

Policiales
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "impactó en la reducción de violencia"

La Ciudad
Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario
La Ciudad

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio Chiqui Tapia
Ovación

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol
Información General

Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004
INFORMACION GENERAL

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Por Andrés Abramowski

Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta
La Ciudad

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo
La Ciudad

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales
La Ciudad

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico
La Ciudad

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo
Economía

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

En Newells, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

Por Aníbal Fucaraccio
OVACIÓN

En Newell's, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Política

El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país
Ovación

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país
Ovación

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario: el sector perdió 800 puestos
LA CIUDAD

"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares
La Ciudad

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas
Información General

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas