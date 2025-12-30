Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

El ataque ocurrió sobre avenida Del Huerto al 1100, cuando el dueño del vehículo se negó a pagar una “tarifa” exigida por los trapitos. Un socio del club filmó el momento en que le rompían el auto con un palo.

Momentos de tensión vivió una familia socia del club Universitario cuando vio como un cuidacoches rompió su vehículo tras la negativa a pagar una tarifa “por el cuidado” del utilitario . Otros socios de "Uni" filmaron el hecho desde el interior de la institución.

El dueño del vehículo llegó a la zona de avenida Del Huerto al 1100, descendió y se predisponía a buscar a su hija que pasaba el día en el club centenario de Rosario . En ese momento fue abordado por un grupo de trapitos que le exigió abogar un pago “por el cuidado” de su auto.

La negativa fue rotunda y precisa ante la extorsión. Las insistencias de los trapitos no hicieron mella en la decisión del titular del rodado que ingresó a la institución sin abonar esta tarifa.

Pero cuando se alejó del auto todo fue para peor. Uno de los trapitos tomó un palo y fue directo a destruir el auto. En las imágenes se puede ver como el cuidacoches ataca directamente contra el espejo retrovisor del acompañante . Todo quedó registrado por socios que vieron el comportamiento violento desde el interior de la institución azul y negra.

Desde el club reconocieron el hecho ante La Capital, pero no ofrecieron detalles a este medio. Por su parte, la central del 911 no recibió alerta alguna, pero fuentes de la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario, confirmaron que el agresor fue demorado por no portar identificación y para llevar adelante una averiguación de antecedentes.

Cuidacoches 30.12 Momento de la detención del presunto agresor Foto: Municipalidad de Rosario

Hubo más de 200 detenciones de cuidacoches en 2025

La cantidad de cuidacoches detenidos en lo que va de 2025 duplicó a los registros del año pasado. Durante los operativos realizados se detuvieron a 202 cuidacoches, según el registro de la Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario.

El marcado ascenso de los datos estadísticos se explica por una razón predominante: desde hace casi dos años, los operativos municipales se coordinan y se planifican en conjunto con la Unidad Regional II de Policía de Santa Fe. El acompañamiento de los uniformados permite la detención por el cobro indebido de tarifa fija y otros actos delictivos.

La tarea de control se lleva a cabo para corroborar antecedentes penales, verificar el comportamiento de quienes llevan adelante la actividad, prevenir situaciones de extorsión y tener un mayor registro de los espacios públicos.

Los 202 detenidos en este 2025 ya duplicaron a los de 2024, año del inicio de este tipo de operativos específicos y en el que hubo 105 detenidos.

De las 202 detenciones registradas hasta el momento, 72 fueron en eventos masivos y 130 en las recorridas en zonas de alta circulación. En algunos casos se dieron situaciones en que los cuidacoches quedaron demorados por generar disturbios, extorsionar, amenazar o agredir a vecinos o al propio personal municipal. También hubo hechos en las que los demorados no pudieron o no quisieron acreditar su identidad.

Por las calles de Rosario

En tanto, los espacios priorizados para los operativos de rutina diarios en zonas de alta circulación son los parques de la Independencia y España, las avenidas Pellegrini, Francia, Belgrano y Alberdi, barrio Agote y el sector del Hospital Provincial del Centenario, La Florida, todo el centro (incluye el Paseo del Siglo), la Costa Central, Pichincha, Echesortu, barrio Hospitales y bulevar Avellaneda. Vale recordar que los controles se realizan en los tres turnos: mañana, tarde y noche.

Hace un mes, se daba cuenta del esquema de recaudación ilegal que figuraba en algunas calles alrededor de eventos masivos. Las cifras se brindaron dentro del plan de seguridad aplicado en el Parque Nacional a la Bandera, donde 19 personas fueron demoradas en la última edición de Colectividades.

El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe, Gustavo Velázquez, había confirmado que buena parte de las detenciones fueron por denuncias de vecinos de la misma zona o llamadas a la Central de Emergencias 911. “Se sienten apretados o les piden 5.000 pesos, 10.000 o 20.000 y no tendrían por qué cobrar”, reveló.