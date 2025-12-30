La Capital | La Ciudad | aeropuerto

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

El avión fue recibido con la tradicional ceremonia de arco de agua y el 31 de diciembre se programaron siete despegues

30 de diciembre 2025 · 08:43hs
El vuelo hasta el aeropuerto concluyó unos minutos antes del horario anunciado.

Foto: X/@gustavopuccini.

El vuelo hasta el aeropuerto concluyó unos minutos antes del horario anunciado.

Dos días después de la inauguración de las obras, el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) comenzó a funcionar de manera oficial con distintos tipos de servicios. El primer vuelo comercial tuvo una bienvenida acorde este martes de la mano de la reanudación de la misma ruta internacional que se sostuvo hasta el cierre por remodelación.

La nueva pista se estrenó durante la tarde del lunes, cuando un equipo médico llegó a la ciudad en un avión especial para un trasplante de órganos. Horas más tarde, otra aeronave de Copa Airlines aterrizó en Fisherton y la terminal retomó su función para recibir pasajeros después de tres meses.

Dadas las circunstancias, los encargados de la seguridad en el Aeropuerto Islas Malvinas organizaron una recepción muy popular en la cultura aeronáutica. Con dos autobombas preparadas para la ocasión, el Boeing 737-800 pasó bajo un arco de agua para completar el vuelo CM887.

El aeropuerto retoma los servicios comerciales tras la remodelación

"Rosario conecta, Santa Fe despega", manifestó el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini. Así destacó el arribo del avión pasados ocho minutos desde las 12 de la noche de este martes, de modo que la tripulación procedente de Panamá se adelantó apenas al horario de llegada.

Aeropuerto primer vuelo 2

El personal de la estación aérea encendió las lunes del pasillo de una de las flamantes mangas y así se cerró un período de 101 días sin actividad en el límite de la ciudad y Funes. Durante el descenso, tanto los pasajeros como los pilotos aceptaron la invitación para sacarse fotos con la bandera de la provincia como recuerdo del vuelo directo desde la capital centroamericana.

>> Leer más: La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario

El funcionario santafesino recordó que Copa también fue la última aerolínea que utilizó el aeropuerto antes del cierre por remodelación. El servicio internacional se normalizó después de tres meses, pero ahora mejoraron las instalaciones para atender a los pasajeros y se amplió la oferta de conexiones con otros países en el trancurso de 2026.

Aeropuerto primer vuelo 4

En lo inmediato, Aerolíneas Argentinas programó otros dos vuelos para este martes. El primero tiene un arribo desde Salta previsto para las 12.40 del mediodía con el retorno a las 13.10. A las 17 se espera la llegada de un segundo avión desde Aeroparque y la tripulación regresará media hora más tarde.

La grilla del 31 de diciembre es más extensa. La agenda del último día del año incluye cuatro destinos internacionales: Panamá, Río de Janeiro, San Pablo y Lima. Estos últimos dos corresponden a Latam, mientras que el traslado a la ciudad carioca es parte de los servicios de Gol.

