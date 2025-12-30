¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros 9 países
Un estudio privado que comparó alimentos, servicios y bienes durables en diez países muestra una Argentina partida en dos: competitiva en comida y servicios, pero una de las más caras del mundo en indumentaria, calzado y productos electrónicos, aun en pleno proceso de desinflación.
30 de diciembre 2025·16:24hs
¿La Argentina es cara o barata en comparación a otros países? La pregunta atraviesa hogares, empresas y debates económicos, y acaba de recibir una respuesta cuantificada. Un estudio de la Fundación Mediterránea-Ieral que midió precios de bienes y servicios en Argentina frente a nueve países de América, Europa y Asia concluye que el país exhibe una estructura de precios profundamente desigual: mientras alimentos y servicios muestran niveles entre intermedios y favorables, los bienes durables, la indumentaria y el calzado ubican a la Argentina entre los países más caros del planeta.
La medición, realizada a mediados de diciembre de 2025, se inscribe en el proceso de desinflación que atraviesa el país, bajo un régimen cambiario que fue modificándose a lo largo del año y que impacta directamente en la competitividad.
El informe parte de un concepto central: los precios en dólares de un país cambian por dos factores combinados —inflación local y tipo de cambio—, fenómeno particularmente volátil en Argentina.
Por eso, el estudio compara precios en distintos momentos de 2025 (mayo, agosto y diciembre), considerando además:
Inflación de cada país
Evolución de sus monedas frente al dólar
Cambios en políticas comerciales e impositivas
Productividad de las economías
Tipo de cambio real: Argentina, debajo del promedio histórico
El Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) de Argentina en diciembre de 2025 fue de 1.439 pesos, un nivel que se ubica:
19,7% por debajo del promedio de los últimos 25 años (1.794)
Pero aún 42,3% más alto que en octubre de 2001
25,4% superior a noviembre de 2015
8,7% mayor a diciembre de 2017
14% por encima de noviembre de 2023
En síntesis, el tipo de cambio real de Argentina hoy se encuentra algo barato respecto a su promedio de largo plazo, aunque lejos de los períodos en que estuvo marcadamente bajo.
Índice Big Mac: de las más caras a mitad de tabla
La hamburguesa más famosa del mundo sirve como termómetro global.
Enero 2025: Big Mac argentina = 7 dólares, ubicándola como la segunda más cara del mundo, solo detrás de Suiza (8 dólares)
Julio 2025: baja a 5,1 dólares, ubicándose en la mitad del ranking
Comparaciones clave:
Similar a Australia
10% más barata que Colombia
10% más cara que Chile
19% más cara que Brasil
La serie refleja la altísima volatilidad de precios locales: en 2017 costaba 4,1 dólares y en 2020 apenas 2,9.
Alimentos y bebidas: posición intermedia y favorable
En una canasta de 10 productos en 10 países, Argentina resulta más cara en el 39% de los casos.
Comparación por países:
Brasil: más barato que Argentina en 9 de 10 productos
Chile y Polonia: 50% más baratos
China: 80% más baratos
México, EE.UU., Australia, Francia y Corea del Sur: entre 70% y 100% más caros que Argentina
Dentro de la canasta:
Argentina aparece cara en agua mineral
Barata en queso, papas y carne bovina
El informe explica este resultado por la alta productividad agropecuaria y los derechos de exportación, que reducen los precios internos.
Bienes durables, indumentaria y calzado: Argentina, de las más caras del mundo
Aquí aparece el verdadero problema estructural: Argentina es el país más caro en el 81% de los productos relevados.
Rubros críticos:
Autos
Motos
Electrónicos del hogar
Ropa
Calzado
Tres productos donde Argentina es la más cara entre todos los países:
Freidora de aire
Vestidos
Zapatillas
Las causas:
Alta protección comercial
Derechos de importación
Restricciones al ingreso de bienes
Elevada carga impositiva interna: IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, impuestos específicos y al débito y crédito bancario
Servicios personales: mezcla de caro y barato
Argentina es más cara en 32% de los servicios comparados.
Frente a:
Brasil: más cara en 80% de los ítems
China: 70%
Chile: 50%
Países desarrollados: Argentina suele ser más barata
Ejemplos:
Relativamente caro en Argentina: comida en restaurante
Relativamente barato en Argentina:
Cuota de gimnasio
Educación preescolar
Boleto urbano
Nafta
En algunos casos, como el transporte urbano, la diferencia responde a subsidios estatales.
Ranking global: los precios argentinos en el mundo
Sobre una base de 100 países (Numbeo), Argentina ocupa:
Entre los más caros del mundo
Vestido de marca internacional: 1° puesto
Zapatillas deportivas: 4°
Agua mineral 1,5 l: 14°
Jeans Levi’s 501: 14°
Pan blanco 500 g: 21°
Entre los más baratos
Vino gama media: 85°
Bife de nalga/peceto: 82°
Cuota de gimnasio: 74°
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario
Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario
El ataque ocurrió sobre avenida Del Huerto al 1100, cuando el dueño del vehículo se negó a pagar una “tarifa” exigida por un grupo de trapitos. Un socio del club filmó el momento en que le rompían el auto con un palo.
Policiales
Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Información General
¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros 9 países
Ovación
Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito"
La Región
Endurecen las multas a camiones: el pavimento que antes resistía 10 años hoy dura apenas 4
Policiales
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
