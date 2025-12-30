La Capital | Información General | Argentina

¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros 9 países

Un estudio privado que comparó alimentos, servicios y bienes durables en diez países muestra una Argentina partida en dos: competitiva en comida y servicios, pero una de las más caras del mundo en indumentaria, calzado y productos electrónicos, aun en pleno proceso de desinflación.

30 de diciembre 2025 · 16:24hs
¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros 9 países

¿La Argentina es cara o barata en comparación a otros países? La pregunta atraviesa hogares, empresas y debates económicos, y acaba de recibir una respuesta cuantificada. Un estudio de la Fundación Mediterránea-Ieral que midió precios de bienes y servicios en Argentina frente a nueve países de América, Europa y Asia concluye que el país exhibe una estructura de precios profundamente desigual: mientras alimentos y servicios muestran niveles entre intermedios y favorables, los bienes durables, la indumentaria y el calzado ubican a la Argentina entre los países más caros del planeta.

La medición, realizada a mediados de diciembre de 2025, se inscribe en el proceso de desinflación que atraviesa el país, bajo un régimen cambiario que fue modificándose a lo largo del año y que impacta directamente en la competitividad.

El informe parte de un concepto central: los precios en dólares de un país cambian por dos factores combinados —inflación local y tipo de cambio—, fenómeno particularmente volátil en Argentina.

Por eso, el estudio compara precios en distintos momentos de 2025 (mayo, agosto y diciembre), considerando además:

  • Inflación de cada país

  • Evolución de sus monedas frente al dólar

  • Cambios en políticas comerciales e impositivas

  • Productividad de las economías

Tipo de cambio real: Argentina, debajo del promedio histórico

El Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) de Argentina en diciembre de 2025 fue de 1.439 pesos, un nivel que se ubica:

  • 19,7% por debajo del promedio de los últimos 25 años (1.794)

  • Pero aún 42,3% más alto que en octubre de 2001

  • 25,4% superior a noviembre de 2015

  • 8,7% mayor a diciembre de 2017

  • 14% por encima de noviembre de 2023

tabla6

En síntesis, el tipo de cambio real de Argentina hoy se encuentra algo barato respecto a su promedio de largo plazo, aunque lejos de los períodos en que estuvo marcadamente bajo.

Índice Big Mac: de las más caras a mitad de tabla

La hamburguesa más famosa del mundo sirve como termómetro global.

  • Enero 2025: Big Mac argentina = 7 dólares, ubicándola como la segunda más cara del mundo, solo detrás de Suiza (8 dólares)

  • Julio 2025: baja a 5,1 dólares, ubicándose en la mitad del ranking

tabla5

Comparaciones clave:

  • Similar a Australia

  • 10% más barata que Colombia

  • 10% más cara que Chile

  • 19% más cara que Brasil

La serie refleja la altísima volatilidad de precios locales: en 2017 costaba 4,1 dólares y en 2020 apenas 2,9.

Alimentos y bebidas: posición intermedia y favorable

En una canasta de 10 productos en 10 países, Argentina resulta más cara en el 39% de los casos.

tabla2

Comparación por países:

  • Brasil: más barato que Argentina en 9 de 10 productos

  • Chile y Polonia: 50% más baratos

  • China: 80% más baratos

  • México, EE.UU., Australia, Francia y Corea del Sur: entre 70% y 100% más caros que Argentina

Dentro de la canasta:

  • Argentina aparece cara en agua mineral

  • Barata en queso, papas y carne bovina

El informe explica este resultado por la alta productividad agropecuaria y los derechos de exportación, que reducen los precios internos.

Bienes durables, indumentaria y calzado: Argentina, de las más caras del mundo

Aquí aparece el verdadero problema estructural: Argentina es el país más caro en el 81% de los productos relevados.

tabla3

Rubros críticos:

  • Autos

  • Motos

  • Electrónicos del hogar

  • Ropa

  • Calzado

Tres productos donde Argentina es la más cara entre todos los países:

  • Freidora de aire

  • Vestidos

  • Zapatillas

Las causas:

  • Alta protección comercial

  • Derechos de importación

  • Restricciones al ingreso de bienes

  • Elevada carga impositiva interna: IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, impuestos específicos y al débito y crédito bancario

Servicios personales: mezcla de caro y barato

Argentina es más cara en 32% de los servicios comparados.

tabla

Frente a:

  • Brasil: más cara en 80% de los ítems

  • China: 70%

  • Chile: 50%

  • Países desarrollados: Argentina suele ser más barata

Ejemplos:

  • Relativamente caro en Argentina: comida en restaurante

  • Relativamente barato en Argentina:

    • Cuota de gimnasio

    • Educación preescolar

    • Boleto urbano

    • Nafta

En algunos casos, como el transporte urbano, la diferencia responde a subsidios estatales.

Ranking global: los precios argentinos en el mundo

tabla4

Sobre una base de 100 países (Numbeo), Argentina ocupa:

Entre los más caros del mundo

  • Vestido de marca internacional: 1° puesto

  • Zapatillas deportivas:

  • Agua mineral 1,5 l: 14°

  • Jeans Levi’s 501: 14°

  • Pan blanco 500 g: 21°

Entre los más baratos

  • Vino gama media: 85°

  • Bife de nalga/peceto: 82°

  • Cuota de gimnasio: 74°

Noticias relacionadas
Acero argentino. Las perspectivas para 2026 sugieren un leve repunte de la producción hasta 4,4 millones de toneladas,

Los desafíos globales que enfrenta el acero argentino

ambiente, soberania y politica en los limites al extractivismo

Ambiente, soberanía y política en los límites al extractivismo

comercio y ambiente en el nuevo marco bilateral argentina?estados unidos

Comercio y ambiente en el nuevo marco bilateral Argentina–Estados Unidos

Los jugadores de Vélez durante la audiencia imputativa en los Tribunales de Tucumán.

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual a una periodista tucumana

Ver comentarios

Las más leídas

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Lo último

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

El ataque ocurrió sobre avenida Del Huerto al 1100, cuando el dueño del vehículo se negó a pagar una “tarifa” exigida por un grupo de trapitos. Un socio del club filmó el momento en que le rompían el auto con un palo.

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario
Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros 9 países

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito

Por Hernán Cabrera
Ovación

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito"

Endurecen las multas a camiones: el pavimento que antes resistía 10 años hoy dura apenas 4
La Región

Endurecen las multas a camiones: el pavimento que antes resistía 10 años hoy dura apenas 4

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Ovación
Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos
OVACIÓN

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito"

Escándalo en el básquet: una leyenda de la Generación Dorada fue agredido en Italia

Escándalo en el básquet: una leyenda de la Generación Dorada fue agredido en Italia

Policiales
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "impactó en la reducción de violencia"

La Ciudad
Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario
La Ciudad

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio Chiqui Tapia
Ovación

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol
Información General

Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004
INFORMACION GENERAL

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Por Andrés Abramowski

Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta
La Ciudad

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo
La Ciudad

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales
La Ciudad

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico
La Ciudad

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo
Economía

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

En Newells, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

Por Aníbal Fucaraccio
OVACIÓN

En Newell's, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Política

El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país
Ovación

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país
Ovación

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario: el sector perdió 800 puestos
LA CIUDAD

"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares
La Ciudad

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas
Información General

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas