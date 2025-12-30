Boero sobre Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito"

El presidente leproso aclaró el panorama que dejó Astore y aseguró: "Libraron cheques sin fondos sabiendo que iba a venir otra comisión"

La situación en Newell's es crítica y la deuda económica tiene al club en un panorama complejo que la nueva dirigencia debe acatar con urgencia . En ese contexto, el flamante presidente Ignacio Boero y el tesorero Camilo Cristiá brindaron una conferencia de prensa para esclarecer en qué condiciones recibieron a la institución del Parque Independencia.

“Venimos a hablar de la parte económica-financiera. Nos encontramos con un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito . En enero comenzaremos con la auditoría, es una situación complicada, es un paciente en terapia intensiva ”, remarcó Boero al iniciar sus declaraciones ante los medios.

Sin minimizar la seria crisis económica que dejó la comisión directiva de Ignacio Astore, Cristiá detalló que la Lepra “es un club en cesación de pago” y que “la deuda supera los 35 millones de dólares” , además de que dejaron “un saldo bancario negativo” .

El tesorero rojinegro agregó: “ Libraron cheques sin fondos sabiendo que iba a venir otra comisión . Con Arca mantiene una deuda de 1.200 millones de pesos, esto es un delito . En ingresos todos los derechos de 2026 televisivos fueron vendidos. Firmaron contratos que ya se cobraron. Con la indumentaria se firmó un contrato por dos años. Hay empleados del club que residen en otras provincias”.

En relación al manejo de las cuentas del club del Parque, resaltó que “la mayoría de las compras grandes no pasaban por el gerente” y subrayó que “hubo una negligencia total” de parte de la dirigencia anterior, por lo que expresó que “pudo haber habido fraude contra el club”.

“Estoy seguro que a la comisión directiva anterior nunca le importó el club. Haremos todo lo posible por acomodar las finanzas”, sentenció Cristiá.

El trabajo que tendrá Boero por delante

El nuevo mandatario de Newell's afirmó que desde su asunción cumplieron con la promesa de “ponerse a trabajar” y añadió: “Es una situación crítica y en la AFA encontramos acompañamiento porque les dijimos cómo estaba el club. Todo lo que prometimos lo cumplimos, hasta una inhibición. Ayer nos reunimos con Marchi y tratamos de resolver la deuda. Es una situación del día a día”.

>> Leer más: Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

“La auditoría definirá si hay o no expulsión de Astore, hay cuestiones que rayan lo delictivo”, aseguró Boero con respecto a su antecesor, con una clara señal de que buscarán esclarecer los motivos del escenario económico que recibieron.

El armado del plantel de Newell's para el 2026

En el inicio de la pretemporada que encabeza la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez, el presidente leproso sostuvo que “la prioridad es armar el primer equipo” y enfatizó que hablaron con “todas las partes”, ya que “no hay excusas” y están “trabajando para tener un equipo competitivo”.

“Hay derecho de formación por cobrar pero es ínfimo a lo que es la deuda”, confesó en cuanto a los ingresos que recibirá el club por la venta de jugadores formados en las divisiones inferiores.

Por otro lado, aseguró que Luciano Herrera “seguirá en el club y volverá a entrenar” y, para finalizar sus declaraciones, se dirigió directamente a los leprosos: “Al hincha le digo que esté comprometido porque el club lo necesita. Pido perdón por la parte tecnológica que está fallando porque no funciona el sistema. Estamos todos los días resolviendo problemas. No son excusas pero queremos que los socios sepan de dónde salimos”.