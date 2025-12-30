Es rosarino, conduce a una selección que jugará el Mundial y publicó un emotivo mensaje al país donde trabaja

Su selección se clasificó sin sobresaltos y jugará su tercera Copa del Mundo consecutiva, la sexta en total

La selección de Ecuador que conduce el rosarino Sebastián Beccacece jugará su tercer Mundial consecutivo.

"Los abrazo con el alma". Así termina el emotivo mensaje que el rosarino Sebastián Beccacece publicó en sus redes sociales al pueblo de Ecuador. El rosarino es el director técnico de la selección de ese país, que jugará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Para Ecuador será su cuarto Mundial, el tercero consecutivo. Jugó en Correa-Japón 2002, Alemania 2002, Brasil 2014 y Qatar 2022. En la Copa del Mundo que conquistó la selección argentina hace tres años también lo dirigió un director técnico argentino: Gustavo Alfaro.

En las eliminatorias para el Mundial 2026, Ecuador terminó segunda detrás de Argentina. Se clasificó con comodidad y en Estados Unidos, México y Canadá buscará de la mano del entrenador rosarino algo que no consiguió en Qatar: pasar a la segunda fase.

En el penúltimo día del año, Boccacese publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido a los ecuatorianos. Allí expresó su agradecimiento a los que hicieron posible "el sueño" de ir al Mundial y le dio la bienvenida al 2026.

El mensaje de Sebastián Beccacece

"Hoy paso por aquí con el corazón lleno de gratitud. Gracias, 2025, por todo lo vivido, por el aprendizaje, por los resultados récord y por recordarnos que los sueños se construyen con trabajo, paciencia y fe.

Gracias a cada futbolista y a cada persona extraordinaria que hizo posible el sueño de todo un país: volver a jugar un Mundial. Gracias al pueblo ecuatoriano, que siente, cree y acompaña, incluso en los momentos más desafiantes.

Agradezco profundamente a la comunidad que nos rodea, a todos los hinchas de los equipos donde caminamos juntos, y a cada persona que, desde su lugar, brindó apoyo, cariño y confianza. Y agradezco a la vida, que una vez más me enseñó a amar los procesos, respetar los tiempos y confiar en las personas.

Brindo con amor por lo que fue y me abro, con humildad y valentía, a todo lo que vendrá.

Con fe, coraje, responsabilidad y conciencia.

¡Gracias, 2025!

¡Bienvenido, excelente 2026!

Que llegue con abundancia, prosperidad, paz mundial e igualdad de oportunidades.

Los abrazo con el alma".