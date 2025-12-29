Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación y las universidades
Franco Bartolacci cuestionó con dureza a los dos senadores radicales por Santa Fe que acompañaron el artículo del presupuesto de Javier Milei que elimina pisos de financiamiento educativo y científico. Advirtió que la decisión traerá “dificultades” para el funcionamiento de las universidades públicas.
29 de diciembre 2025·14:51hs
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, lanzó una dura crítica contra los senadores nacionales por Santa Fe Carolina Losada y Eduardo Galaretto, ambos de la Unión Cívica Radical, por haber votado a favor del Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno de Javier Milei, que incluye artículos que afectan directamente el financiamiento de la educación pública y de las universidades nacionales.
Las declaraciones se produjeron luego de que el Senado aprobara el proyecto el viernes pasado, en una sesión especial, con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, convirtiendo al presupuesto en la primera ley de gastos y recursos sancionada durante la gestión de Milei.
En declaraciones a Radio 2, Bartolacci fue contundente al referirse al posicionamiento de los legisladores santafesinos.
“La posición de algunos senadores es incomprensible. Dicen tributar algunas tradiciones, pero después actúan en contra en el Congreso”, sostuvo.
Presupuesto 2026 y educación: el impacto del artículo 30
Uno de los puntos más cuestionados del Presupuesto 2026 fue el artículo 30, finalmente aprobado por la mayoría del Senado. Ese artículo elimina los pisos de financiamiento establecidos para:
el sistema educativo,
la ciencia, tecnología e innovación,
la educación técnico profesional,
y el Fondo Nacional de la Defensa.
Desde el interior del país se multiplicaron las advertencias, especialmente por el riesgo de que las escuelas técnicas queden sin financiamiento suficiente.
El radicalismo había anticipado reparos sobre ese artículo, pero en la votación final los números reflejaron lo contrario: el oficialismo consiguió aprobarlo con 42 votos a favor (con gran aporte del bloque radical), 28 en contra y dos abstenciones.
El ajuste de las universidades y el reiterado voto de Losada
Bartolacci fue aún más duro al analizar esa contradicción: “Cuando uno suscribe a una tradición que hace de la educación pública, la producción del conocimiento y la ciencia su columna vertebral, no puede tomar decisiones que vayan en contra”.
Y agregó: “Pasó en el financiamiento universitario con la senadora Losada, volvió a pasar ahora. Es bastante insólito”.
El artículo 12 y el control sobre las universidades
Otro punto sensible es el artículo 12, que obliga a las universidades a presentar información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano y habilita al gobierno a interrumpir las transferencias de fondos si considera que hay incumplimientos en la rendición.
En la previa, la UCR era el espacio que más resistía ese artículo, pero finalmente los votos de sus senadores acompañaron el texto.
“Habrá dificultades para el funcionamiento de las universidades”
Para Bartolacci, el presupuesto aprobado generará problemas estructurales: “Dispone para 2026 la misma cantidad de recursos que para 2025”, advirtió, lo que en un contexto inflacionario implicará menos recursos reales para las casas de estudio.
En ese marco, destacó la importancia de la medida cautelar de la Justicia Federal, que ordenó frenar la suspensión del financiamiento universitario dispuesta por decreto y actualizar salarios y becas.
“La ley de financiamiento es importante porque recompone los salarios respecto de la inflación registrada desde diciembre de 2023 hasta octubre del año pasado. Fija un piso sustancialmente distinto al que aprobó el Congreso”, señaló.
Cómo votaron los senadores de Santa Fe
Carolina Losada (UCR): votó a favor en general y en particular
Eduardo Galaretto (UCR): votó a favor en general y en particular
Marcelo Lewandowski (Unión por la Patria): votó en contra en general y en particular
Losada y Galaretto mantienen diálogo con el gobernador Maximiliano Pullaro, aunque Galaretto es políticamente más cercano al mandatario santafesino. Ambos acompañaron el proyecto oficialista, mientras Lewandowski rechazó la ley y aprovechó para cuestionar públicamente a Pullaro: “Quédese tranquilo gobernador que acá tiene un senador que va a votar a favor de los intereses de Santa Fe”, escribió con ironía en X.
Repercusiones políticas y universitarias
Tras la sanción del presupuesto 2026, el gobernador Pullaro cuestionó la paralización de la obra pública nacional, el ajuste a la educación y a la discapacidad, a pesar de que los senadores de su espacio acompañaron el presupuesto.
Desde el movimiento estudiantil también hubo fuertes reacciones. El presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), el rosarino Joaquín Carvalho (Franja Morada), afirmó: “La historia dirá que en el 2025 Milei en complicidad con el Senado se quiso llevar puesto lo más sagrado de nuestro país: la educación. Será un 2026 jodido pero no vamos a dejar morir nuestro país. La lucha continúa”.
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez
Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila
Lo último
La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario
Puerto San Martín: obras y puesta en valor de espacios públicos en el nuevo centro comercial a cielo abierto
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Durante más de tres años, Juan Andrés Zurvera montó un estudio jurídico falso, utilizó firmas apócrifas de jueces y camaristas y engañó a decenas de víctimas con causas que nunca existieron. Terminó preso, y en la audiencia imputativa se quebró ante el fiscal
Política
Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
La Ciudad
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
LA CIUDAD
"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos y pide auxilio al municipio
Salud
Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe
LA REGION
Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez
Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila
Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva
Ovación
OVACIÓN
Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes
Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes
Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo
La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino
Policiales
Policiales
Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros
La Ciudad
La Ciudad
La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea
"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos y pide auxilio al municipio
Política
Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio
Información General
Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año
La Ciudad
Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía
La Ciudad
Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa
La Ciudad
Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
POLICIALES
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
Economía
Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
La Región
Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
Ovación
Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo
Política
Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Policiales
Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Ovación
La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Información General
Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
El Mundo
Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"
La Región
Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat
politica
Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe
policiales
Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
Ovación
Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
OVACIÓN
El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende