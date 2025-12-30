La Capital | La Ciudad | Subasta

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta

El remate en la plataforma on line del Banco Municipal no tuvo oferentes. El inmueble de Mendoza 1221 tiene 240 metros cuadrados y el valor de base era de 280 mil dólares. Habrá un nuevo intento a fines de enero.

30 de diciembre 2025 · 06:10hs
La subasta del inmueble del Ilar en Mendoza 1221 quedó desierta y se relanzará hacia fines de enero.

La subasta del inmueble del Ilar en Mendoza 1221 quedó desierta y se relanzará hacia fines de enero.

La casona de unos 240 metros cuadrados ubicada en Mendoza 1221 tendrá que esperar a fines de enero para encontrar un nuevo destino. La subasta pública lanzada por el municipio, en el marco de las nuevas competencias inmediatas que le confiere la autonomía, no tuvo interesados y habrá un nuevo intento dentro de 30 días. El inmueble había sido ofrecido en la plataforma online del Banco Municipal con una base de remate de 280 mil dólares. Lo recaudado será usado para acondicionar y mejorar la pileta de recuperación que el Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado de Rosario (Ilar) tiene en su sede de Ocampo al 1400.

"No hubo inscriptos, así que se vuelve a rematar a fines de enero", confirmó una fuente municipal ante la inquietud que había despertado la primera subasta pública que lanzó el municipio utilizando las potestades conferidas por la ordenanza 10.850 de autonomía municipal.

La venta estaba programada para el 26 de diciembre, desde la plataforma de subastas online del Banco Municipal. Se trata de la casona de Mendoza 1221 (desocupada desde 2018) y con una superficie de 240 metros cuadrados con una base de remate de 280 mil dólares. Los interesados podían anotarse hasta el 24 de diciembre a través del link https://subastas.bmros.com.ar.

Con orientación norte, y con 7,80 metros de frente y 30,76 metros de fondo, la propiedad construida en 1949 se puede demoler. Para interesarse en ofrecer un monto, primero había que hacer un depósito en garantía de 28 mil dólares y con un precio de base de 280 mil dólares.

El fin de la subasta del inmueble

¿En qué se usaría lo recaudado? En adecuar la pileta del Ilar con tecnologías modernas que posibilitarán a pacientes, adultos y pediátricos hacer hidroterapia y rehabilitación con mayor confort y comodidad. Ahora habrá que esperar un mes para verificar si se presentan interesados en una nueva subasta.

El proyecto de la reforma de la piscina comprende una ampliación de los sectores de vestuario, pudiendo completar sectores de duchas. Además se cambiará la estructura de la pileta haciéndola al ras del piso, ya que hoy está elevada y necesita un montacargas para que los pacientes puedan descender.

