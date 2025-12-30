La Capital | Ovación | Central

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo del que es fan a Soledad Pastorutti

Leonardo Talamonti, que debutó en el Canalla, jugó en River e Italia, tras su retiro se dedicó a su ferretería en Álvarez, pero ahora tendrá un fuerte desafío en la Casildense con 9 de Julio de Arequito

Luis Castro

Por Luis Castro

30 de diciembre 2025 · 08:31hs
Leonardo Talamonti en un partido con el senior de Central. El exdefensor tendrá un lindo desafio en la Casildense.

Leonardo Talamonti en un partido con el senior de Central. El exdefensor tendrá un lindo desafio en la Casildense.

En el mercado de pases de las ligas del interior comenzaron a surgir novedades que generan una importante repercusión, más aún cuando aparece un protagonista con recorrido en el fútbol profesional -como Fernando Belluschi a Federación, en la Interprovincial-. Y en este caso el que sacudió el ambiente de la Liga Casildense es nada menos que 9 de Julio de Arequito, que en la temporada 2026 tendrá a Leonardo Talamonti como conductor del equipo y con la firme intención de ir en busca de la gloria después de la seguidilla de títulos que obtuvo su archirrival y pentacampeón, Belgrano.

La llegada del exdefensor al Pulgón, que cuenta con Soledad Patorutti como fan número uno, se da con la meta de darle un toque de jerarquía al plantel desde la conducción por la extensa trayectoria que tiene, más allá de que en el fútbol no todo es lineal. Pero el exjugador oriundo de Álvarez y que se inició futbolísticamente en Central buscará entregar el conocimiento adquirido a lo largo de las décadas sumadas dentro del fútbol, ya sea a nivel nacional como en el Viejo Continente.

>>Leer más: Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Cabe recordar que Talamonti se presentó en la sociedad del fútbol vistiendo la camiseta de Central, donde jugó más de cien partidos. Su rendimiento le permitieron pegar el salto a Italia y jugar en Lazio y luego regresó a la Argentina para vestir la camiseta de River -compartió equipo con Marcelo Gallardo, entre otros-. Después pasó por Atalanta hasta que su carrera pegó un giro cuando arribó a Sportivo Belgrano (Córdoba) y Atlanta hasta cerrar su carrera en 2017 jugando en Platense.

>>Leer más: Soledad contó el motivo que la llevaba a discutir siempre con su esposo

Tras colgar los botines Talamonti se instaló en su ferretería en Álvarez y se dedicó de lleno a trabajar en su negocio con el fin de alejarse un sólo un poco del fútbol. No del todo porque este deporte siempre lo acompañó y no sólo se convirtió en vicepresidente de Unión de Alvarez, sino que también fue anotado en la lista de buena fe del equipo Rojinegro.

El anuncio de 9 de Julio

Ahora el Oveja se tiró de lleno a volver al ruedo con fuerza en un club poderoso de la Casildense, en este caso como entrenador. "Presentamos a Leonardo Talamonti como nuevo director técnico de la primera división. Junto a sus ayudantes Matías Barbera y Sebastián Bartolini comenzamos una nueva etapa llena de ilusión y objetivos por cumplir, con el apoyo de toda nuestra gente", publicó la entidad de el Pulgón en sus redes sociales.

>>Leer más: Christian Sancho, el otro Cavani: de la dura infancia y superación a la idolatría por su padre

9 de Julio muchas veces es mencionado a nivel nacional ya que Soledad Pastorutti cada vez que habla de fútbol menciona al club del cual es hincha fanática. Tan es así que en reiteradas ocasiones declaró que “mi pasión mayor está en 9 de Julio, soy muy fanática. También soy de Boca y mi esposo es de Belgrano y de River. Por eso de fútbol no se habla, ja".

Noticias relacionadas
Duván Vergara, ex-Central, compartió la secuencia de su sesión junto a tres tatuadores.

La insólita sesión de tatuaje de un ex-Central para YouTube

Gastón Ávila viene de jugar en Fortaleza de Brasil. A mediados de año Central hizo un intento por repatriarlo.

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Franco Cervi, con la camiseta de Celta de Vigo. Se fue del club español y su destino sería Central.

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Pablo Becker elude a un rival en su debut con la camiseta de Rosario Central

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Ver comentarios

Las más leídas

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Lo último

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

El ataque ocurrió sobre avenida Del Huerto al 1100, cuando el dueño del vehículo se negó a pagar una “tarifa” exigida por un grupo de trapitos. Un socio del club filmó el momento en que le rompían el auto con un palo.

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario
Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros 9 países

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito

Por Hernán Cabrera
Ovación

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito"

Endurecen las multas a camiones: el pavimento que antes resistía 10 años hoy dura apenas 4
La Región

Endurecen las multas a camiones: el pavimento que antes resistía 10 años hoy dura apenas 4

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Ovación
Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos
OVACIÓN

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito"

Escándalo en el básquet: una leyenda de la Generación Dorada fue agredido en Italia

Escándalo en el básquet: una leyenda de la Generación Dorada fue agredido en Italia

Policiales
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "impactó en la reducción de violencia"

La Ciudad
Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario
La Ciudad

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio Chiqui Tapia
Ovación

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol
Información General

Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004
INFORMACION GENERAL

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Por Andrés Abramowski

Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta
La Ciudad

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo
La Ciudad

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales
La Ciudad

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico
La Ciudad

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo
Economía

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

En Newells, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

Por Aníbal Fucaraccio
OVACIÓN

En Newell's, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Política

El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país
Ovación

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país
Ovación

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario: el sector perdió 800 puestos
LA CIUDAD

"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares
La Ciudad

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas
Información General

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas