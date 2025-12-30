La Capital | La Región | Falso

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó cómo inventaba fallos y resoluciones judiciales

Un abogado advirtió que su firma estaba siendo usada en escritos falsos por el estafador, que se hacía pasar por letrado, y descubrió una maniobra que derivó en una estafa millonaria. Tenía apenas 13 materias aprobadas de Derecho

30 de diciembre 2025 · 19:25hs
La trama del falso abogado de Sunchales, acusado de estafar a clientes por más de 54 millones de pesos, empezó a desmoronarse por una situación tan absurda como alarmante.

Esto es algo increíble, digno de película”, resumió el abogado Juan Manuel Chiapero, quien descubrió que alguien estaba usando su identidad profesional para fabricar documentos judiciales apócrifos.

Todo se inició en un caso de derecho de familia, vinculado a un cuidado personal. Chiapero había enviado una carta documento y, al recibir la respuesta, observó que quien decía patrocinar a la contraparte era un profesional que no conocía.

“Sunchales es una ciudad chica… pensé que era un colega nuevo”, relató.

Firmas falsas, QR y un juzgado inexistente

La alerta definitiva llegó días después, cuando un colega ingresó a su estudio con una pregunta inquietante: “¿Vos firmaste esto?”.

Se trataba de una demanda supuestamente firmada por Chiapero, acompañada por un código QR. “El sistema judicial de Santa Fe no funciona así. Los escritos se presentan con firma digital, no con QR. Ahí supe que eso no era mío”, explicó en el programa De 10 por LT10.

El engaño se agravó aún más cuando otro abogado mostró el mismo escrito falso y un decreto atribuido a una jueza de Familia de Rafaela, con logos oficiales y nuevamente con QR. “Ahí la situación ya era gravísima”, afirmó.

Expedientes inventados y víctimas reales

Chiapero presentó la documentación ante el juzgado de Familia, que dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Falso abogado 29.12

Mientras la causa avanzaba, comenzaron a aparecer las víctimas. Una mujer relató que había confiado su causa familiar al supuesto abogado, quien la tranquilizaba con papeles, trámites y promesas: “Ya está todo hecho”, le decía.

Cuando ella fue al juzgado de Rafaela descubrió la verdad: el expediente no existía.

Una fachada profesional sostenida durante años

Las sospechas se confirmaron cuando la jueza informó que el imputado no tenía matrícula en Rafaela, Santa Fe ni Rosario.

Tampoco existían los trabajos que el acusado decía haber realizado en estudios jurídicos y empresas.

La investigación reveló que Juan Andrés Zurvera había aprobado solo 13 materias de Derecho, nunca se recibió y aun así montó durante más de tres años un estudio jurídico en Sunchales.

Estafa, confianza y daño emocional

Aunque Chiapero no fue víctima económica directa, sí sufrió la usurpación de su identidad profesional y la falsificación de su firma. “Yo no fui víctima pecuniaria, pero sí por la usurpación de mi firma”, aclaró. Según la causa, en las cuentas del imputado se detectaron movimientos por alrededor de 50 millones de pesos, producto de los cobros a clientes engañados.

El abogado estimó que el ejercicio ilegal se concentró a lo largo de este año, y explicó que muchas causas nunca existieron: “No hay nada iniciado. Era todo mentira. El ardid era sacarle dinero a la gente”.

Las maniobras incluyeron falsos trámites por tenencia de menores, cuotas alimentarias y asignaciones, todos inexistentes en el sistema judicial.

“Hay gente que no quiere hablar. Más allá del daño económico, están muy dolidos, porque confiaron”, concluyó.

El MPA determinó que Zurvera defraudó a sus clientes por más de 54 millones de pesos. Solo entre enero y noviembre de 2025 recibió 18 millones.

Sellos falsos, firmas truchas y prisión preventiva

Durante los allanamientos, la Policía Federal halló sellos apócrifos con matrícula falsa ocultos en un ladrillo, documentación con firmas digitales falsas de jueces, y celulares, laptop y archivos.

El fiscal Guillermo Loyola imputó al acusado por estafas reiteradas, falsificación de documentos y usurpación de título. El juez Javier Bottero ordenó la prisión preventiva sin plazo.

Engañó incluso a su propia madre

Una de las víctimas fue su madre, Liliana Gorgo, expresidenta del club Unión de Sunchales, quien creía que su hijo era abogado.

El daño, coincidieron las víctimas, supera lo económico: “La plata la necesitamos, pero lo peor fue la estafa emocional”.

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Un abogado advirtió que su firma era usada en escritos falsos por el estafador y descubrió una maniobra que derivó en un fraude millonario
Cuánto dinero recibirá Newell's por el pase de Tomás Jacob a un club de la Major League Soccer

Es rosarino, conduce a una selección que jugará el Mundial y publicó un emotivo mensaje al país donde trabaja

Es rosarino, conduce a una selección que jugará el Mundial y publicó un emotivo mensaje al país donde trabaja

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "impactó en la reducción de violencia"

Aguas renovó un equipo fundamental para confiabilizar el proceso de potabilización
Aguas renovó un equipo fundamental para confiabilizar el proceso de potabilización

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

