Romina Gaetani denunció a su pareja por violencia de género tras ser hospitalizada

La actriz fue internada en un sanatorio de Pilar tras un hecho ocurrido en su vivienda de Tortugas Country Club

La actriz Romina Gaetani denunció a su novio, Luis Ramón Cavanagh , por un hecho de violencia de género . Según trascendió, la actriz habría ingresado a un sanatorio de Pilar con marcas y signos de violencia.

La información fue dada a conocer por el periodista Ángel de Brito en el programa LAM. De acuerdo con lo revelado, el episodio habría ocurrido en la vivienda de la actriz, ubicada en Tortugas, específicamente dentro del Tortugas Country Club. “Una actriz muy conocida fue internada en un sanatorio de Pilar”, señaló el conductor.

Si bien la pareja de Gaetani no es una figura pública, se sabe que la actriz y Luis Cavanagh habían iniciado su relación durante el verano 2023/2024, cuando ella realizaba temporada teatral en Carlos Paz.

Qué dijo Ángel de Brito

“Una actriz muy conocida fue internada en un sanatorio de Pilar. Aparentemente, se trataría de un caso de violencia de género vinculado a su pareja”, comenzó diciendo Ángel de Brito. Minutos después, confirmó la identidad: “Se trata de Romina Gaetani. Tengo acá el parte policial”.

En ese marco, el periodista leyó al aire el informe oficial, donde se detallan las circunstancias del hecho. Según el reporte, el episodio ocurrió durante la noche, cuando personal de seguridad del country dio aviso a la policía tras detectar una situación de violencia en una vivienda. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer en estado de nerviosismo que habría sido agredida por su pareja, motivo por el cual se solicitó la intervención de una ambulancia.

“Se identificó a la femenina como Romina Gaetani, quien relató que su pareja era agresivo por celos, por lo que se solciitó una ambulancia del SAME porque se encontraba muy nerviosa", leyó de Brito. Además, se constataron golpes en los brazos y en la zona de la cadera.

La actriz recibió asistencia de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género, que tomó intervención inmediata en el caso. En tanto, Luis Ramón Cavanagh fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Embed Romina Gaetani internada por un episodio de violencia de genero #LAM pic.twitter.com/iZKgVSQpKt — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) December 29, 2025

Quién es Luis Ramón Cavanagh

Luis Cavanagh es un empresario argentino de perfil bajo. Tiene 59 años, es divorciado y se dedica al ámbito empresarial. Poco se conoce sobre su vida personal, ya que siempre optó por mantenerse alejado de la exposición mediática y mantiene sus redes sociales en modo privado.

Cavanagh y Romina Gaetani se conocieron durante el verano 2024/2025 en Carlos Paz, cuando la actriz realizaba temporada teatral con la obra "Un plan perfecto". A partir de ese encuentro comenzaron una relación sentimental.

Sin embargo, en octubre de 2025 la pareja se separó. En ese momento, Gaetani confirmó públicamente en televisión que se encontraba soltera, aunque nunca se dieron a conocer los motivos de la ruptura.