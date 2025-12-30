La Capital | Zoom | George Clooney

George Clooney y su familia ahora son ciudadanos franceses

El actor, su esposa Amal y sus gemelos fueron reconocidos como ciudadanos galos. Desde 2021 viven en una lujosa villa del siglo XVIII fuera de Brignoles

30 de diciembre 2025 · 20:58hs
George Clooney y su familia ahora son ciudadanos franceses

Él es un estadounidense de Kentucky y ella nació en Beirut. Pero ahora se los puede llamar monsieur y madame Clooney.

El gobierno de Francia anunció que George Clooney, su esposa Amal y sus gemelos Ella y Alexander recibieron la ciudadanía francesa.

Las naturalizaciones de la estrella de Hollywood y su familia fueron anunciadas el fin de semana pasado en el Journal Officiel, la gaceta oficial donde se publican los decretos del gobierno francés. Así se conoció que George Timothy Clooney y Amal Alamuddin fueron reconocidos como ciudadanos galos.

La pareja compró una propiedad en Francia en 2021, a la que el actor describió como su residencia principal, una decisión que el el matrimonio tomó pensando en sus hijos. “Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood. No quiero que anden preocupados por los paparazzi. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otras personas”, sostuvo Clooney.

Dijo que los gemelos “no están todo el día con sus iPads. Cenan con adultos y tienen que levantar sus platos. Tienen una vida mucho mejor”.

No se difundió si Clooney retuvo su ciudadanía estadounidense. Amal Clooney nació en Líbano y creció en Reino Unido. Los gemelos de 8 años nacieron en Londres.

En recientes entrevistas con los medios cuando estaba promocionando su reciente película “Jay Kelly”, Clooney dijo que está tratando de aprender francés usando una app de idiomas, pero que no le está yendo muy bien. "Horrible, horrible”, se limitó a decir sobre su dominio del idioma que tanto su esposa como sus hijos hablan perfectamente.

“Hablan en francés para poder decir cosas terribles sobre mí en mi cara y yo no me entero”, bromeó.

Los medios franceses indicaron que los Clooney viven parte del tiempo en su lujosa villa del siglo XVIII fuera de la ciudad de Brignoles, en el sur de Francia, donde pueden mantener un perfil más bajo y sus hijos están protegidos de fotografías no autorizadas por las leyes de privacidad francesas.

El alcalde de Brignoles, Didier Brémond, dijo que son “una familia muy sencilla y muy accesible” y señaló que el actor compra en la ciudad y asistió a la inauguración de su cine. Su decisión de convertirse en ciudadanos franceses testifica “su amor por el país”, dijo el alcalde.

“Él quiere vivir normalmente y eso es lo que está tratando de hacer”, sostuvo.

