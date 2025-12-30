La Capital | Zoom | recitales

Recitales en Argentina 2026: de AC/DC a Rosalía, sigue el boom de los shows en vivo

Todavía no terminó el 2025 y ya se anticipa una cargada agenda de visitas internacionales para el año próximo: por qué todos vienen al país

Morena Pardo

30 de diciembre 2025 · 06:30hs
Bad Bunny se presentará por partida triple en River en febrero de 2026 y es uno de los shows internacionales más esperados del año que viene

El 2025 fue un año de grandes recitales internacionales en Argentina, con visitas de bandas y artistas para todos los públicos. Oasis, Dua Lipa, Katy Perry, Linkin Park, Shakira, Justin Timberlake, System of a Down, Billy Idol, Marco Antonio Solís y Andrea Bocelli, fueron algunos de los nombres que se presentaron en el país en los últimos doce meses. En medio de un boom que parece no tener techo, el 2026 anticipa una agitada agenda de shows populares de alta convocatoria.

Antes de hacer un repaso cronológico por los shows confirmados para el año entrante, es importante hacer una lectura de la imponente oferta de música en vivo en Argentina. La curva ascendente comenzó después de la pandemia y la explicación era sencilla: después de un largo período de aislamiento e incertidumbre, volver a vivir la experiencia inigualable de la música en vivo era como volver a nacer. El público se volcó con furor a cuanto recital se le cruzara.

Sin embargo, esa curva siguió en ascenso con el correr del tiempo y consolidó el fenómeno. Entre 2024 y 2025, no sólo muchos shows nacionales e internacionales se agotaron (a veces en tiempo récord), sino que muchos artistas argentinos de trayectoria experimentaron un cambio de escala. Babasónicos y Miranda, por ejemplo, llenaron el Estadio de Ferro por partida doble en las últimas semanas. Airbag rompió un récord y se convirtió en la banda argentina en llenar más veces River en un sólo año, con cinco presentaciones agotadas. El Movistar Arena, con capacidad para 15 mil espectadores, ya no resulta un recinto inalcanzable y artistas nacionales como Nafta lo agotaron varias veces.

Y esa escala es aún mayor para las grandes artistas pop. En el último año, Lali llenó cinco estadios de Vélez (y agotó dos River para 2026) presentando su último disco “No vayas a atender cuando el demonio llama”, Tini llenó Tecnópolis diez veces con su show “Futttura” y María Becerra hizo lo propio con dos shows en el Monumental. Pareciera que hay público para todo, siempre.

>> José Palazzo: La Renga en Rosario, los 26 años del Cosquín Rock y la vuelta del Pity Álvarez

Los productores y promotores analizan una serie de factores para este boom. La inestabilidad económica sin dudas es un factor clave. “En Argentina, la postpandemia duró cuatro años, porque se pegó con una hiperinflación o con una inflación muy alta que hizo que la gente comprara una entrada ahora porque dentro de dos meses esa plata no iba a servir para nada. Nosotros producíamos y la inflación nos iba comiendo nuestros márgenes, pero las entradas se agotaban volando”, aseguró José Palazzo, creador del Cosquín Rock y productor de La Renga, entre otros.

Ante la imposibilidad de invertir en una casa o un auto, como hacían generaciones anteriores, muchos jóvenes y adultos jóvenes eligen gastar lo que ganan en el goce de la música en vivo. Las redes sociales contribuyen al fenómeno con el famoso efecto “FOMO” (miedo de quedar afuera), que hace que mucha gente quiera ante todo ser parte de la experiencia social de ir a un show renombrado o incluso del momento de sacar entradas (la fila virtual, los memes de la espera, la ansiedad y la celebración).

“Hoy hay más shows de lo que soporta el mercado. Hay tanta agenda para el 2026 y hubo tanta agenda en el 2025 que muchos de los que van a recitales ya no tienen el poder adquisitivo para ir a cuatro recitales en un mes. Yo creo que el año que viene eso va a disminuir y en el 2027 va a disminuir aún más, y se va a estabilizar. La gente va a poder ir a dos, tres, cuatro shows máximo en un mes y los empresarios vamos a tener que empezar a evaluar qué cosas tomamos y qué cosas no”, sumó.

Según anticipó Palazzo, empezaron a ver una estabilización gradual por parte del público, pero no todavía por parte de la oferta, que sigue siendo altísima. Esta sobre oferta, que hace que la gente tenga que elegir cada vez más a qué show asistir, en general afecta más a las bandas locales independientes o de alcance mediano. Ante la visita de un artista internacional, que se presenta como una oportunidad única, se suele elegir esa opción por sobre ir a ver a un artista del país que toca frecuentemente.

Agenda de shows internacionales en Argentina en 2026

En este panorama, una lista (no exhaustiva) de los shows internacionales confirmados para 2026. Por síntesis, quedan afuera artistas de Latinoamérica como Jorge Drexler, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Chayanne, Ricardo Montaner y Ricardo Arjona, todos con múltiples fechas programadas para el año entrante.

- My Chemical Romance, 1 de febrero, Estadio Huracán. Después de 18 años, la banda que fue fundamental en forjar la estética emo, regresa a Buenos Aires con su esperada gira internacional por Latinoamérica. Como invitados especiales, estarán The Hives.

- Doja Cat, 8 de febrero, Movistar Arena. Con varios premios en su haber y 36 mil millones de reproducciones a nivel global, la cantante y rapera llegará a la Argentina en el marco de su gira “Ma Vie”.

- Franz Ferdinand, 12 de febrero, Complejo Art Media (Buenos Aires) y 14 de febrero, festival Cosquín Rock (Córdoba). A menos de un año de su última visita a la Argentina, la banda de Alex Kapranos vuelve al país para celebrar más de 25 años de carrera.

- The Cardigans, 12 de febrero, Teatro Coliseo. La banda sueca nacida en los noventa y creadora de hits radiales eternos como “Lovefool”, “My favourite game” y “Erase/rewind” llega por primera vez a la Argentina en 2026.

- Devendra Banhart, 11 de febrero Teatro Independencia (Mendoza), 13 de febrero en Deseo (Buenos Aires), y 15 de febrero en el festival Cosquín Rock (Córdoba). El músico indie vuelve para presentar “Flying Wig”, su más reciente trabajo de estudio.

- Bad Bunny, 13, 14 y 15 de febrero, River Plate. El puertorriqueño fue el artista de 2025: lanzó el disco “Debí tirar más fotos”, ganó múltiples Latin Grammy (incluyendo Álbum del Año) y arrancó la gira mundial de presentación. Sin dudas, uno de los shows más esperados del año que viene, con promesas de gran despliegue.

- The Chemical Brothers (DJ Set), 14 de febrero, Festival Cosquín Rock (Córdoba). Por el momento, será la única presentación en el país del emblemático dúo británico de música electrónica.

- Living Colour, 22 de febrero en Mendoza, 24 de febrero en el C Art Media (Buenos Aires) y el 5 de marzo en el Bioceres Arena de Rosario. Con cuatro décadas de historia a cuestas, el legendario cuarteto neoyorquino, pionero en fusionar funk, heavy metal, hard rock y hip-hop, vuelve al país. Es una de las pocas bandas confirmadas que vendrá a Rosario como parte de su visita al país.

- Zaz, 26 de febrero, Teatro Gran Rex. A quince años del suceso de “Je veux”, la cantante francesa regresa a la Argentina. Esta vez, y a diferencia de visitas anteriores, no tiene una fecha programada en Rosario (por ahora).

- Jason Mraz, 27 de febrero, Teatro Gran Rex. Con más de veinte años de trayectoria, y éxitos que marcaron una generación (“I’m Yours” y “I Won’t Give Up”), Mraz vuelve a Sudamérica después de una década. Presentará un setlist retrospectivo acompañado por banda completa, en un formato íntimo.

- Andy Summers, 27 de febrero, ND Teatro. El ex The Police regresa al país con su banda Call The Police, completada por los brasileños Joao Barone (Paralamas) y Rodrigo Santos (Barao Vermelho).

- Gilberto Gil, 11 de marzo, Movistar Arena. Tras ser reprogramado de su fecha inicial en octubre de 2025, el emblemático músico brasileño de 82 años vuelve al país con su proyecto “Tempo Rei”. Una cita imperdible con un histórico.

- Lollapalooza Argentina, 13 al 15 de marzo, Hipódromo de San Isidro. La undécima edición del famoso festival estadounidense, traerá a artistas como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lorde, Chappell Roan, Skirllex y Deftones, entre muchos otros. Sin dudas, se destacan Roan y Carpenter, estrellas internacionales del pop que prometen grandes shows.

- AC/DC, 23, 27 y 31 de marzo, River Plate. Después de casi 17 años sin visitar el país, la banda encabezada por Angus Young vuelve a Argentina, para furor total de sus fanáticos, que agotaron las tres fechas.

>> Leer más: John Lydon: "Malvinas fue una estupidez, que se peleen los gobiernos, yo soy de clase trabajadora y estoy con el pueblo"

- P.I.L, 10 de abril, Sala de las Artes (Rosario). 11 de abril, C Art Media (Buenos Aires). Con casi setenta años, Johnny “Rotten” Lydon vuelve con su banda Public Image LTD. “Mi primer paso en la escalera de la música fueron los Sex Pistols. Y, aunque fue muy entretenido, no fue lo suficientemente bueno. La banda era un poco limitada en su visión de vida. Cuando Public Image apareció en mi cabeza, la llené de mis amigos y así fue desde entonces”, dijo Lindo en diálogo con La Capital, anticipando su visita.

- Roxette, 16 de abril, Movistar Arena. Años después de la muerte de Marie Fredriksson, Per Gessle, su compañero y socio musical de toda la vida en Roxette, decidió salir de gira junto a la cantante Lena Philipsson para evocar y compartir con el público los hitos que marcaron a varias generaciones.

- El Cigala, 18 de abril, Teatro Gran Rex. El cantaor español llega con su nuevo espectáculo “Flamenco y Son”, en el que fusiona el flamenco con ritmos latinos como el son cubano y la salsa.

- Dream Theater, 24 de abril, Movistar Arena. 26 de abril, Plaza de la Música (Córdoba). La leyenda del metal progresivo viene con “An Evening With Dream Theater – Parasomnia Live”, un show único de tres horas donde su formación clásica interpretará completo su aclamado álbum “Parasomnia” y repasará los grandes clásicos de sus 40 años de historia.

- Robert Plant, 10 y 11 de mayo, Teatro Gran Rex. 14 de mayo en la Plaza de la Música (Córdoba). 16 de mayo en Metropolitano de Rosario. El ex Led Zeppelin vuelve al país después de diez años con “Rugido de otoño”, la gira con la que presenta su nuevo álbum “Saving Grace”, un recorrido por el folk, el blues y la música de raíces.

- Korn, 10 de mayo, Parque Sarmiento (Buenos Aires). La icónica banda estadounidense de nu metal regresa en el marco de su nueva gira mundial “Are You Ready”. Será su quinta presentación en el país y la primera desde 2017.

- Air Supply, 12 de mayo, Teatro Gran Rex. El legendario dúo de Graham Russell y Russell Hitchcock visitará el país para celebrar cincuenta años de trayectoria.

>> Leer más: Rosalía estrenó "Lux", su disco más ambicioso, en el que explora su propia divinidad pop

- Rosalía, 1, 2, 4 y 6 de agosto, Movistar Arena. Otro de los shows más esperados del año entrante será el de la artista catalana que en 2025 lanzó el celebrado disco “Lux”. Su propuesta más ambiciosa hasta el momento, lejos del ritmo urbano de su anterior álbum “Motomami” y con una estética religiosa, se posicionó entre las listas de lo mejor del año.

- Die Toten Hosen, 5 de octubre en Tandil (Córdoba), 7 de octubre en el Bioceres Arena (Rosario), 10 de octubre, Movistar Arena. La banda punk alemana, de intenso vínculo histórico con el país, anunció la despedida del público argentino. Su gira final en esta parte del mundo se titula “Futbol Asado Vino y Adiós Amigos”.

- Iron Maiden, 20 y 21 de octubre de 2026, Estadio Huracán. La mítica banda británica de heavy metal se presentará por partida doble, con un show que recorrerá las canciones más emblemáticas de sus primeros nueve discos.

