Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Con obras de reconstrucción, mantenimiento y pavimento definitivo en todos los distritos, 2025 fue el año de mayor inversión en obra pública vial en la historia de la ciudad

La promesa es que en 2026 se ampliarán en un 30% los recursos destinados a pavimentos y calzadas.

La Municipalidad de Rosario cerró el año con un balance histórico en materia de infraestructura vial . A lo largo de 2025 se pavimentaron 511 cuadras en barrios y avenidas de la ciudad , con calzadas completamente nuevas, en el marco de un plan integral de calles y mejoras viales. La promesa es que en 2026 se ampliarán en un 30% los recursos destinados a pavimentos y calzadas .

En ese marco, el plan impuso más de 280 cuadras de pavimento definitivo , marcando un punto de inflexión en la mejora estructural de la red vial urbana. Además, el plan de mantenimiento mejorativo vial profundizó la continuidad de carriles conectores y arterias fundamentales con repavimentación y bacheo, alcanzando las obras en 230 cuadras .

Con este plan se intervinieron más de 155.000 metros cuadrados de asfalto y hormigón , alcanzando los 20.000 metros lineales de reposición de carpetas asfálticas . "Jamás en la historia de Rosario hubo 300 cuadras en pavimento definitivo, en entre 7 y 10 barrios según se cuente el comienzo y cierre de las obras, que a veces pertenecen a dos períodos. Es todo un récord, sin contar las avenidas", manifestaron voceros de la Municipalidad.

Corredores estratégicos

Uno de los ejes centrales del año fue el plan de fresado y repavimentación, que alcanzó 85 cuadras, con más de 62.000 metros cuadrados intervenidos y 7.500 metros lineales de obra.

Las tareas se desarrollaron en arterias clave del centro y distintos barrios, como Santa Fe, Mendoza, Laprida, Italia, Junín, Dorrego, bulevar Rondeau, Casiano Casas y avenida Ovidio Lagos, mejorando la transitabilidad, la seguridad vial y la conectividad urbana.

En paralelo, el municipio sostuvo un esquema permanente de mantenimiento vial, con trabajos de bacheo y conservación en todos los distritos. Durante el año se ejecutaron 91.900 metros cuadrados de bacheo asfáltico y 9.900 metros cuadrados de bacheo de hormigón, alcanzando más de 140 cuadras en distintos puntos de la ciudad.

A estas acciones se sumaron 156.000 metros lineales de sellado de juntas, una intervención clave para prolongar la vida útil de las calzadas de hormigón y evitar su deterioro prematuro.

>> Leer más: Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

Pavimento definitivo

El pavimento definitivo constituye, para las autoridades municipales, uno de los principales logros del año. En total, más de 280 cuadras ya fueron ejecutadas y finalizadas en distintos barrios de la ciudad, consolidando una mejora estructural en zonas históricamente postergadas y garantizando condiciones de transitabilidad duraderas.

A este volumen de obras terminadas se suman actualmente 234 cuadras en ejecución, que amplían el alcance del programa y generan un impacto directo en más de 20.500 vecinos frentistas, con un beneficio indirecto para 74.000 vecinos.

Entre las obras finalizadas se destaca la Etapa 2 del barrio Empalme Graneros, con 17 cuadras intervenidas, y Las Flores Este – La Granada con 7 cuadras. También se registran avances significativos en Uriburu y La Guardia, Las Delicias, y Antártida Argentina, con distintos frentes de obra activos.

Asimismo, se desarrollan intervenciones de gran escala en Lomas de Alberdi, Tiro Suizo Norte e Irigoyen, que en conjunto suman más de 100 cuadras de nuevo pavimento y alcanzan a decenas de miles de vecinos. En este esquema se incorpora además la ampliación del pavimento definitivo en barrio Las Delicias, con 24 nuevas cuadras a comenzar.

Las obras de pavimento definitivo suelen ser intervenciones grandes y complejas, que no se inician y finalizan dentro de un mismo año. Por su magnitud, muchas trascienden varios períodos, por lo que aparecen reflejadas en más de un año.

En barrios extensos, como Uriburu y La Guardia, las obras incluyen subsanar problemas hidráulicos y trabajos subterráneos que prolongan los plazos. Aunque algunas intervenciones menores pueden completarse en pocos meses, la mayoría de los proyectos de pavimento definitivo, especialmente los que se amplían por etapas, demoran entre uno y dos años debido a la cantidad de cuadras y a las obras hidráulicas asociadas.

>> Leer más: La Municipalidad amplía su plan para llevar pavimento definitivo a los barrios

Avenidas y accesos

El balance anual incluye además obras estratégicas en avenidas y accesos que redefinen la movilidad urbana. Entre ellas se destacan la remodelación integral de avenida Rouillón, la segunda etapa de avenida Newbery, la etapa inicial de avenida Ayacucho y la reconstrucción de bulevar Seguí entre San Martín y Oroño.

Estos proyectos incorporan pavimento definitivo de hormigón y ensanches de calzada, desagües pluviales, ciclovías, veredas accesibles, iluminación LED y nuevo equipamiento urbano, consolidando corredores más seguros, modernos y preparados para el crecimiento de la ciudad.

Con estos indicadores, 2025 se consolida como el año de mayor inversión en obra pública vial en la historia de Rosario. De cara a 2026, el municipio anunció un incremento del 30% en los recursos destinados a pavimentos y calzadas, con el objetivo de profundizar la mejora de la infraestructura urbana y continuar saldando deudas históricas en los barrios.

Las próximas zonas a intervenir, que ya están licitadas, son en zona sur: el entorno de lo que será la Villa Olímpica de los Juegos Odesur 2026, en la zona del Hospital General Sur; y del Parque Regional Sur.