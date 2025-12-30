Cuánto dinero recibirá Newell's por el pase de Tomás Jacob a un club de la Major League Soccer

El defensor, que se fue este año al Necaxa de México, se irá a jugar ahora a un equipo de Estados Unidos

Tomás Jacob se va a Estados Unidos. El ex-Newell's jugará en el equipo de Gerardo Martino.

Tomás Jacob, el ex- Newell's que este año fue vendido al Necaxa de México, jugará en la Major League Soccer, la liga de fútbol de Estados Unidos. El defensor fue transferido en cinco millones de dólares y el club del Parque recibirá un monto por la plusvalía.

Jacob se fue este año al equipo mexicano, pero ahora continuará su carrera en el Atlanta United, el equipo que conduce el rosarino Gerardo Tata Martino.

Formado en las divisiones inferiores de Newell's, Jacob debutó en el equipo del Parque en 2021, aunque recién en el primer semestre de 2025 se consolidó en el primer equipo de la mano de Cristian Fabbiani.

En ese primer semestre del año, el defensor tuvo buenos rendimientos como defensor, pero también en otras posiciones. Y esa tarea lo puso en la vidriera hasta que Necaxa se lo llevó.

Cuánto dinero ingresará a Newell's

En el Atlanta United ya está Lucas Hoyos. El arquero firmó por un año luego de estar una temporada sin jugar en Newell's por una lesión. El contrato tiene la opoción de extenderse por otro año.

Jacob firmará hasta diciembre de 2029, con la opción de extenderse dos años más. En Necaya jugó 17 partidos y marcó un gol, aunque el equipo no tuvo una buena temporada.

El monto de la operación del pase a Atlanta United es por cinco millones de dólares. Como Newell's tenía una plusvalía, esta se aplicará sobre 2,4 millones, razón por la cual el Rojinegro recibirá 520 mil dólares.