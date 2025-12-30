Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

El intendente les atribuyó ser parte de una campaña en la que se denunció serios problemas con el sistema de refrigeración. "No hay conflicto en el Heca", dijo

El intendente Pablo Javkin salió a responder los cuestionamientos que hicieron ayer empleados del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca ) por fallas en el sistema de aire acondicionado en algunos sectores del nosocomio, especialmente en la Guardia. La movida de los trabajadores incluyó la exhibición de carteles en los que se anunciaba al público que la atención en el nosocomio estaba restringida debido a lo que significaba trabajar en un ámbito cerrado, sin refrigeración, en estos días con temperaturas muy altas.

En declaraciones a LT8, el mandatario local remarcó en primer lugar: “En el Heca no hubo un conflicto . Ayer (por el lunes) se conoció una sentencia judicial contra trabajadores del hospital, algunos con funciones de jerarquía dentro de la estructura administrativa y con cierto peso gremial, que terminaron condenados por robar insumos del Heca. Casualmente a la tarde apareció un cartelito en el que se denunciaba que área del nosocomio no funcionaba por falta de refrigeración”.

Tras cartón, el intendente remarcó: "Lo cierto es que el sector funciona con normalidad. En el hospital se está cumpliendo con un programa de mejoramiento de las áreas vinculadas a la climatización del edificio a pedido de los trabajadores, y hemos limpiado del Heca a personas que durante muchos años fueron una vergüenza sobre todo para los trabajadores honestos, que son la enorme mayoría de los trabajadores del hospital. Eso fue lo que pasó ayer y la atención es absolutamente normal”, remarcó.

Javkin dijo que detrás de la decisión de exponer esos carteles “estuvo la intención de desviar la atención de algo fundamental: en un trabajo excepcional de Fiscalía se obtienen condenas penales contra personas que durante años saquearon material que era de los rosarinos que se atienden en el Heca. Robaron elementos que se compraron para el hospital y se los robaron y las vendieron fuera del hospital, y fueron halladas en domicilios de esas personas que aceptaron su condena en juicio abreviado”.

“Ahora esas personas tendrán la sanción administrativa con la exoneración que es lo que buscan evitar con esta maniobra de los carteles. Los trabajadores condenados cumplían roles muy claros y están detallados en la condena. Algunos tenían responsabilidades funcionales y en algunos casos representaban a trabajadores. Mucha gente fue prisionera de ese sistema. Fuimos a fondo, los filmamos, los denunciamos, conseguimos las pruebas, el fiscal actuó con una celeridad impactante, se allanaron casas donde estaba el material del hospital, y todo terminó en condena. Y bienvenido sea ”, subrayó el intendente.

“Es lógico que se intente desviar la atención, pero vamos a profundizar el tema en defensa de la enorme mayoría de los trabajadores del Heca que durante años soportaron esto viendo cómo faltaban cosas del Hospital para beneficio de algunos”, expresó el mandatario, quien aclaró que en el hospital "está en marcha un recambio de la climatización. Ese recambio puede hacer que, mientras se hace un lugar se priorice ese y no el otro, pero esos (cortes) duran 20 minutos o media hora como máximo. Por supuesto, ayer fue un día insoportable por el calor, pero es muy notorio la oportunidad con que pusieron los carteles. Este procedimiento se realiza hace 15 días, pero ayer pusieron los carteles".

Trabajadores del Heca condenados por robo

Cuatro empleados del Heca, entre ellos un funcionario público, fueron condenados este martes por el robo sistemático de medicamentos e insumos hospitalarios. La jueza de Primera Instancia Hebe Marcogliese homologó el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por las defensas en una causa que investigó el robo y la comercialización irregular de medicamentos e insumos hospitalarios en el Heca. Como resultado, cuatro personas fueron condenadas a distintas penas de prisión efectiva y condicional, multas económicas e inhabilitación para desempeñarse en establecimientos de salud.

Según lo resuelto, Darío Febre, Oscar Lazarte y Eduardo Torrilla recibieron condenas de cinco meses y quince días de prisión efectiva, además de una multa de 200 mil pesos cada uno, por los delitos de hurto e incumplimiento de los deberes de custodia de sustancias medicinales. En todos los casos, la magistrada dispuso también la inhabilitación especial por un año para trabajar en ámbitos vinculados a la atención sanitaria.

En tanto, Antonio Alegre, quien se desempeñaba como coordinador del área de Control Interno del Heca, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y una multa de 200 mil pesos por encubrimiento agravado por su condición de funcionario público e incumplimiento de los deberes de custodia. También fue inhabilitado por un año para ejercer funciones en establecimientos de salud.

Qué se probó en la investigación

La investigación, impulsada por el fiscal José Luis Caterina, reconstruyó una maniobra sostenida en el tiempo. Se atribuyó a Eduardo Torrilla, empleado municipal adscripto al área de Control Interno, la sustracción reiterada de insumos hospitalarios durante agosto de 2024. De acuerdo a la acusación, los elementos eran retirados del hospital en cajas o mochilas que se trasladaban desde la oficina telefónica conocida como “el Cero” hacia vehículos que ingresaban por la rampa del nosocomio.

Los hechos fueron corroborados por testimonios internos y registros fílmicos del hospital, que muestran al imputado saliendo del edificio y subiendo a los vehículos. En allanamientos realizados el 4 de julio de 2025 se secuestraron agujas, barbijos y medicación en uno de los domicilios vinculados a Torrilla.

Respecto de Antonio Alegre, la Fiscalía sostuvo que, en su rol jerárquico, omitió denunciar penal y administrativamente las maniobras de su subordinado, facilitando así la continuidad de los delitos entre agosto y octubre de 2024. En su domicilio particular también se hallaron grandes cantidades de medicamentos identificados como “muestra médica”, cuya tenencia no pudo justificar.

Por su parte, Darío Febre, empleado de planta permanente con funciones en Control Interno y excoordinador de Economato, fue condenado por la sustracción de gasas, soluciones, barbijos y vendas, además del almacenamiento sin autorización de un voluminoso stock de medicamentos, muchos de ellos de venta bajo receta y muestras profesionales, hallados durante un allanamiento en su vivienda del Pasaje Spiro al 400 bis