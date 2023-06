Carlos Gardel y Le Pera en la "ardiente" versión de Los Amados

Los Amados recorren los clásicos de las películas del Morocho del Abasto como "Cuesta abajo", "Melodía de arrabal", "Rubias de New York", "Caminito Soleado", "Volver", "Lejana tierra mía", "Sol tropical", "El día que me quieras" y muchos otros Los Amados recorren los clásicos de las películas del Morocho del Abasto como "Cuesta abajo", "Melodía de arrabal", "Rubias de New York", "Caminito Soleado", "Volver", "Lejana tierra mía", "Sol tropical", "El día que me quieras" y muchos otros

“Buscamos que los arreglos cuidaran mucho el tema y fueran también Amados y tuvimos la suerte de contar con Diego Vila como arreglador, con quien nos conocemos perfectamente y sabe lo que estamos buscando y que además de haber hecho ya los arreglos de «La Cumbancha...» es un estudioso de Gardel”, remarca el Chino.

“Lejana tierra mía”, “Cuesta abajo”, “Sus ojos se cerraron”, “Volver”, “”Mi Buenos Aires querido”, “Por una cabeza”, clásicos que forman parte de la identidad argentina y que elevaron el cancionero argentino a nivel internacional, son algunos de los temas que bajo su conocido estilo Los Amados subirán al escenario.

78893973.jpg Abordar los clásicos del tango generó en el grupo “un cuidado desenfrenado de nota por nota”, dijo Viola

“Hacía mucho tiempo -cuenta el Chino- que tenía ganas de hacer un repertorio todo argentino y empecé a investigar hasta que llegué a las películas de Gardel, ese momento en que él empieza a hacer cine y se mezcla en Europa con compañías cubanas o grupos teatrales argentinos que están de gira por España y comienza toda esa producción de películas para Hollywood, donde también se cuela por ahí una cosa tropical, con temas que hace como «Soy tropical» o «Por tus ojos negros», donde por ahí aparece también un director de orquesta cubano que le pone una impronta propia relacionada con la habanera”.

“Bajo este mundo cinematográfico de Gardel, que venía de tocar en los casinos de Niza para la alcurnia noble europea en sus días de ocio, empecé a ver que era posible una conexión con Los Amados donde ninguno de los dos perdiera su identidad pero pudiéramos alumbrar algo diferente”, destaca el Chino sobre esta primera incursión de la compañía en un repertorio estrictamente argentino.

“Gardel para nosotros es una figura muy grande, enorme, y es en un punto emocionante abordar los temas que él armó con Le Pera a nuestro estilo”, destaca.

78886059.jpg Alejandro Viola como Chino Amado.

La idea del espectáculo, remarca el Chino, es también contar episodios de la vida del gran cantor argentino, cómo fue armando su personaje, el momento y la manera como conoció a Le Pera, la gran dupla creativa con la que brilló internacionalmente, la decisión de adelgazar cuando advirtió que su exposición lo obligaba a ser una persona delgada y, también, un divertido verdadero o falso sobre una serie de mitos en relación con el Zorzal Criollo y que pondrán a prueba el conocimiento de su figura por parte del público.

El espectáculo toma, fundamentalmente, los tres años de la vida de Gardel y Le Pera juntos. “Ellos se conocen en 1932 y fallecen en 1935 -dice el Chino- y es en estos tres años que armaron este maravilloso cancionero que es muy argentino y, al mismo tiempo, muy universal y donde Gardel, que era un visionario y muy moderno, empieza a trabajar una imagen de sí mismo. Algo que en Buenos Aires producía polémica, había gente como Homero Manzí que le hacía unas críticas tremendas a las películas de Gardel, señalando que perdía algo de su identidad argentina, pero al mismo tiempo Gardel sabía que tenía que dar un paso más allá para instalarse y ser un fenómeno internacional”.

78888562 (1).jpg Alejandro Viola.

El Chino cuenta que esta decisión de abordar las canciones de Gardel generó en el grupo “un cuidado desenfrenado de nota por nota, de mucho respeto y de mucha necesidad de que musicalmente suene todo perfecto. Nosotros, como grupo, siempre fuimos perfeccionistas, pero en este caso estamos todos obsesionados porque estamos tocando la música de Gardel”, destaca.

Alejandro “Chino” Viola, en voz; Carolina Alberdi, en piano y acordeón; Fernando Costa en percusión; Wilson Ortiz en guitarra y bajo; Matías Bahillo en guitarra y trompeta; Alejandro Bordas, en guitarra; Esteban Freydier, en saxo y Paulina Torres, en voz, componen Los Amados para un espectáculo que cuenta con dirección general de Viola; dirección musical y arreglos de Diego Vila, Matías Bahillo y Los Amados; diseño de vestuario de Diego Prenolio y producción de Roberto Bisogno.