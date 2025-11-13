La Capital | Zoom | CA7RIEL

Ca7riel y Paco Amoroso la rompieron en los Grammy Latinos

El dúo se alzó con cinco premios en la premiere y competía en otros tres en la ceremonia central

13 de noviembre 2025 · 21:26hs
Ca7riel y Paco Amoroso la rompieron en los Grammy Latinos

"Ya no nos percibimos humanos, nos percibimos empresa, este objeto ratifica esta transición que estamos haciendo”, bromeó Ca7riel, ante la carcajada contenida de Paco Amoroso, cuando subieron al escenario de los Grammy Latinos para recibir uno de los cinco premios que ganaron en la premiere, y todavía confiaban en seguir con la buena racha en la ceremonia central.

Ca7riel y paco Amoroso, que vienen de tocar en Japón y se preparan para una gira internacional, se convirtieron en los primeros artistas argentinos en recibir diez nominaciones de la Academia Latina de la Grabación.

El dúo ganó en Mejor Video con “#Tetas”, Mejor Video Versión Larga con "Papota", Mejor Álbum de Música Alternativa con "Papota", Mejor Canción Alternativa con "#Tetas" y Mejor Canción Pop con "El día del amigo", donde se impusieron nada menos que a Shakira.

Paco Amoroso le agradeció su "hermano y amigo" Ca7riel, y dejó un consejo: "Yo empecé a cantar a los 25 años, así que nunca es tarde. Si quieren hacer algo, arranquen".

En un momento Ca7riel y Amoroso casi ni hicieron tiempo a volver a sus asientos que nuevamente fueron anunciados como ganadores. "Ya salimos de atrás como Fito, es cualquier cosa esto", soltó Ca7riel, mientras Paco nuevamente tuvo un discurso más serio, que cerró con "aguante el Diego".

Otros argentinos que celebraron fueron Trueno con "Fresh" (Mejor Canción de Rap/Hip Hop), Conociendo Rusia en la colaboración con Jorge Drexler “Desastres fabulosos” (Mejor Canción Pop/Rock), Fito Páez con "Sale el sol" (que empató con "La torre" de RENEE en Mejor Canción de Rock) y otra vez el rosarino, en Mejor Álbum de Rock, que prácticamente era una competencia argentina ya que enfrente estaban A.N.I.M.A.L, Marilina Bertoldi y Eruca Sativa.

Luego de la premiere, la ceremonia central de la edición 26ª de los Latin Grammy Awards se celebraba en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada. Allí Ca7riel y Paco Amoroso apostaban por otra tanda de premios en los rubros Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, donde tenían doble chance con "#Tetas" y "El día del amigo".

También la rosarina Nicki Nicole aspiraba a llevarse uno de los Grammy, ya que competía por Mejor Álbum de Música Urbana con Bad Bunny, Fariana, Papatinho y Yandel.

Noticias relacionadas
Pedro Aznar vuelve a Rosario para celebrar cincuenta años de carrera: se presenta el sábado 15 en el Teatro El Círculo

Pedro Aznar celebra 50 años de música con un show en el Teatro El Círculo

Pampita dio su opinión sobre el escándalo de la China Suarez y los canales de streaming

Pampita sobre el escándalo de la China Suárez y Luzu TV: "Hay ciertas reglas"

La película dura 96 minutos y conlleva un mensaje reflexivo y profundo

Netflix: "Mango", una película romántica ambientada en España, entre las más vistas

Valentina Cervantes regresó a Inglaterra con Enzo Fernández

Valentina Cervantes renunció a "MasterChef": el romántico gesto de Enzo Fernández

Ver comentarios

Las más leídas

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen 2x1

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen 2x1

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Lo último

Ca7riel y Paco Amoroso la rompieron en los Grammy Latinos

Ca7riel y Paco Amoroso la rompieron en los Grammy Latinos

Recompensas millonarias: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Recompensas millonarias: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Milei celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos: Tremenda noticia

Milei celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos: "Tremenda noticia"

Recompensas millonarias: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Son asesintos cometidos desde el 2021. Las recompensas que ofrece el Ministerio Público de la Acusación llegan a $16 millones
Recompensas millonarias: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Por Claudio Berón

Imputan al exjefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados
Policiales

Imputan al exjefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Economía

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada
Policiales

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón
La Ciudad

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen 2x1

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen 2x1

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Neymar estalló contra un extécnico de Newells y el Santos está que arde

Neymar estalló contra un extécnico de Newell's y el Santos está que arde

Ovación
Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Ariel Senosiain: Newells tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso

Ariel Senosiain: "Newell's tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso"

Policiales
Recompensas millonarias: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Por Claudio Berón

Policiales

Recompensas millonarias: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Imputan al exjefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Ciudad
Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Concejo recibirá a la familia del jugador de vóley de Central Córdoba a casi un año de su muerte

El Concejo recibirá a la familia del jugador de vóley de Central Córdoba a casi un año de su muerte

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano
LA CIUDAD

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes
La Ciudad

Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo
La Ciudad

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez
POLICIALES

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez

Presupuesto participativo: ya eligieron obras para sus barrios 22 mil rosarinos
La Ciudad

Presupuesto participativo: ya eligieron obras para sus barrios 22 mil rosarinos

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista
Policiales

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista

Quini 6 récord: expectativa por el pozo vacante más alto de la historia
Información General

Quini 6 récord: expectativa por el pozo vacante más alto de la historia

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud
La Ciudad

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses
Economía

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial
Ovación

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Corsalini: La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad
La Región

Corsalini: "La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad"

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas
Información General

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia
Información General

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas
Información General

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández
Información General

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: Ojalá recauden mucho
Político

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: "Ojalá recauden mucho"