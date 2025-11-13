Ca7riel y Paco Amoroso la rompieron en los Grammy Latinos

El dúo se alzó con cinco premios en la premiere y competía en otros tres en la ceremonia central

"Ya no nos percibimos humanos, nos percibimos empresa, este objeto ratifica esta transición que estamos haciendo”, bromeó Ca7riel, ante la carcajada contenida de Paco Amoroso, cuando subieron al escenario de los Grammy Latinos para recibir uno de los cinco premios que ganaron en la premiere, y todavía confiaban en seguir con la buena racha en la ceremonia central.

Ca7riel y paco Amoroso, que vienen de tocar en Japón y se preparan para una gira internacional, se convirtieron en los primeros artistas argentinos en recibir diez nominaciones de la Academia Latina de la Grabación.

El dúo ganó en Mejor Video con “#Tetas”, Mejor Video Versión Larga con "Papota", Mejor Álbum de Música Alternativa con "Papota", Mejor Canción Alternativa con "#Tetas" y Mejor Canción Pop con "El día del amigo", donde se impusieron nada menos que a Shakira.

Paco Amoroso le agradeció su "hermano y amigo" Ca7riel, y dejó un consejo: "Yo empecé a cantar a los 25 años, así que nunca es tarde. Si quieren hacer algo, arranquen".

En un momento Ca7riel y Amoroso casi ni hicieron tiempo a volver a sus asientos que nuevamente fueron anunciados como ganadores. "Ya salimos de atrás como Fito, es cualquier cosa esto", soltó Ca7riel, mientras Paco nuevamente tuvo un discurso más serio, que cerró con "aguante el Diego".

Otros argentinos que celebraron fueron Trueno con "Fresh" (Mejor Canción de Rap/Hip Hop), Conociendo Rusia en la colaboración con Jorge Drexler “Desastres fabulosos” (Mejor Canción Pop/Rock), Fito Páez con "Sale el sol" (que empató con "La torre" de RENEE en Mejor Canción de Rock) y otra vez el rosarino, en Mejor Álbum de Rock, que prácticamente era una competencia argentina ya que enfrente estaban A.N.I.M.A.L, Marilina Bertoldi y Eruca Sativa.

Luego de la premiere, la ceremonia central de la edición 26ª de los Latin Grammy Awards se celebraba en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada. Allí Ca7riel y Paco Amoroso apostaban por otra tanda de premios en los rubros Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, donde tenían doble chance con "#Tetas" y "El día del amigo".

También la rosarina Nicki Nicole aspiraba a llevarse uno de los Grammy, ya que competía por Mejor Álbum de Música Urbana con Bad Bunny, Fariana, Papatinho y Yandel.