Ca7riel, el beso a Wanda Nara y las amenazas de fans turcos: qué pasó este finde

Con la presentación de “Baño María”, Ca7riel y Paco Amoroso pusieron a bailar al Movistar Arena. Con un despliegue escenográfico espectacular y en un escenario con forma de jacuzzi, en honor al concepto visual del disco, durante dos horas el dúo de Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero inauguraron su nuevo disco. También hubo invitadas especiales, como Lali Espósito y Wanda Nara. Con la última se generó una situación particular que se volvió viral.

Este viernes, en la presentación de “Baño María” en el Movistar Arena, sin previo aviso, Wanda Nara sorprendió al público y se subió al escenario con Ca7riel y Paco Amoroso. La mediática, que está explorando su faceta como cantante hace un tiempo, lució un look total black y cantó “Bad Bitch” , uno de sus temas más destacados.

El beso a Wanda Nara que terminó en amenazas de fans turcos

Luego de que la mediática cante “Bad Bitch”, se dieron un beso con Ca7riel, el protagonista, junto a Paco Amoroso, del show de este viernes en el Movistar Arena.

Tras este momento, el cantante recibió amenazas a través de las redes sociales, las cuales compartió en sus historias de Instagram, junto a un pequeño descargo, en un tono irónico. Aparentemente, los mensajes provienen de fans turcos de Mauro Icardi, el esposo de Nara, que se encuentra jugando al fútbol en Galatasaray Spor Kulübü, un club de dicho país.

“¿Qué carajo pasó ayer?”, comenzó Ca7riel, sobre el show de este viernes, y agregó: “Recién estaba por subir un dump de fotos y videos, y no me da el cerebro, tengo el IQ de un hámster".

“Ayer se abrió un agujero en el show, salieron Lali y Wanda… me levanté con amenazas de muerte de turcos hoy, porque debe ser alguien muy importante”, continuó el cantante, sobre su beso con Wanda Nara.

“Iba a subir un montón de cosas y ahora no lo voy a hacer, porque me lo merezco. Y de paso, les mando una amenacita que me gustó, ¿amenaza de muerte? Dios”, dijo el trappero, para luego mostrar una captura de pantalla de uno de los mensajes que recibió, tomándose la situación con humor.

“Te matamos. Somos los mejores fans del mundo y Mauro el mejor jugador de Turquía. Sos un hijo de puta. Puta madre, ¿besaste a Wanda? Yo creo que querés estar muerto”, decía el mensaje, en un inglés rústico.

“Subo esa porque está en inglés, pero hay un montón que están en turco”, señaló Catriel Guerreiro, entre risas, restándole peso a las amenazas.