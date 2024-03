Ca7riel y Paco Amoroso adelantaron un tema con referencias a Milei y Natacha Jaitt

No culpes a la lluvia: Luis Miguel tocó menos de una hora en Córdoba

“No me cierra, una motosierra” dicen sobre el comienzo, en referencia clara a la simbología del ajuste en el gobierno de Javier Milei. Pero no fue eso lo que causó problemas para la dupla. En una línea posterior, dicen: “Como Meri, como Tini, como Lola, toy high. Si digo verdades me van a limpiar como a Natacha Jaitt”.