Brian Sarmiento criticó a Tomás Holder por no tener códigos en el "Bailando"

“Yo no sé la interna, puede que no se lleven bien o que no le guste cómo ensayan, pero eso se arregla puertas adentro. No me gustaron las formas. Ellos trabajan todo el día. Salen a las 7 de la mañana y vuelven a las 22 y económicamente no es que ganan mucho. Por eso, no podés jugar con el trabajo y el dinero de las personas”, agregó el ex Newell’s.