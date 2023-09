"Bailando 2023": el debut en pista de Tomás Holder fue "el primer disgusto del año"

Después del bailar cuarteto, llegó el momento de la devolución de los jurados. “No me gustó, el vestuario no me convenció para el cuarteto. Para la pista tendrías que haber dejado el gimnasio hace dos años porque todavía estás bastante duro, bastante aparato y tosco, pero tenés potencial. Hay cosas que estuvieron bien resueltas. A Holder hay que pasarlo por una amoladora, quizás con el tiempo vaya mejorando pero por ahora no me convenció”, elaboró Ángel de Brito antes de poner un 2.

Moria Casán empezó su intervención con unas palabras para Gisela Gordillo. “Qué lanzada la señora, me encanta”, dijo antes de empezar con la evaluación de la performance. “Necesito más baile, se vio imprecisión. Entiendo que sea una coreo sin pretensiones pero necesitamos más, mirá lo que hizo el Conejo ayer con el cuarteto. Falta soltarse más, soltá hombro, cuerpo. Flojito pero espero más porque me gusta como personaje, me gusta tu mamá, todo”, afirmó La One, antes de poner un 3.

Finalmente, llegó el turno de Marcelo Polino que fulminó a la dupla y puso el primer 0 de esta temporada del “Bailando”. “No sé por dónde empezar, es todo una confusión. Marcelo, estás soltero, cuidate y no caigas en las garras de esta gente. Es el primer disgusto del año. No me gustó nada lo que vi”, aseveró el jurado.



Después de convertirse en la pareja con mejor puntaje de la competencia hasta el momento, Holder se mostró entero y agradeció los comentarios. “Voy a seguir dando lo mejor. Le puse mucho empeño, lo estoy haciendo con mucho amor”, soltó antes de dejar la pista junto a su compañera.