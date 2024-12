Besos y abrazos entre Pampita y la China Suárez en un exclusivo evento

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1864459157320917169&partner=&hide_thread=false Pampita y La China juntas en un evento esta tarde



pic.twitter.com/bjhsic2CQy — fefe (@fedeebongiorno) December 4, 2024

Días atrás, Wanda había desempolvado viejos chats que mantuvo con La China Suárez. Nara publicó en redes sociales las capturas donde la actriz aseguraba que no iba a perdonar a Pampita "hasta que no diga públicamente que mintió", y aseguraba: "A mí me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después cuando él se dio cuenta de lo mala que era nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve".