Benjamín Vicuña opinó sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán

El actor se mostró empático con su ex pareja y habló de las dificultades de transitar una ruptura mediática

Benjamín Vicuña se expresó sobre la reciente separación de Pampita, su ex, y Roberto García Moritán

La repentina separación Pampita y Roberto García Moritán fue uno de los temas más comentados de las últimas semanas. Entre publicación de chats privados y un flete en mitad de la noche, la ruptura se convirtió en un escándalo mediático. En ese contexto, Benjamín Vicuña , ex pareja y padres de tres de los hijos de la modelo, dio su opinión sobre el tema.

“Es un tema delicado, me cuesta despegarme de una situación que conozco, por experiencia propia. Todos los que vivimos una separación sabemos que es algo que, ya en la intimidad, es un montón. A todo eso hay que sumarle el ruido exterior, lo mediático, lo que se dice o no”, aseguró el actor chileno en diálogo con “LAM”.

“Puedo comentarles que somos una familia, es la mamá de mis hijos, no tengo un rol más que acompañar desde la crianza de ellos y ser un buen equipo. Todo el resto es algo que no me corresponde. Sigo con mi vida, mi trabajo, mi novia, que estoy muy feliz. Trato de acotarlo y enviar la mejor de las ondas para que los protagonistas puedan superar esto de la mejor manera”, agregó Benjamín, desligándose de hacer apreciaciones personales.

Vicuña hizo énfasis en las dificultades de transitar una separación siendo personajes públicas, confrontando especulaciones y comentarios desde afuera. “Ya el hecho de tener hijos es una tarea muy grande para además tener que convivir con el exterior, la prensa, lo mediático, que es parte de nuestro trabajo”, cerró.