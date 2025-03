"Beatles a la carta" vuelve al Teatro El Círculo

El desafío es tomado por los músicos, quienes además completan la experiencia compartiendo historias y breves anécdotas y datos sobre las canciones y las vidas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Enmarcado en el Ciclo de Verano, inicialmente el show se realizará en el Foyer del Teatro. Superada la capacidad se trasladará automáticamente al Gran Salón. En ambos casos, las entradas son de valor único y sin numerar.

La historia de Beatles a la Carta

“Los Beatles son la Biblia para mí. Me volví loco cuando los escuché por primera vez. Toco la guitarra desde los 12 años y desde ese momento me fui aprendiendo todas las canciones. En un momento me di cuenta que me sabía todo de memoria, que no necesitaba ni partitura, ni anotaciones pegadas en el escenario al lado del micrófono", contó el rosarino Tiago Galíndez.