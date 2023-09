"Bailando 2023": una participante de 18 años y otra de 82 debutaron en la pista

La llegada de Anabel al piso del “Bailando” fue ampliamente celebrada. La joven, que viene de una familia humilde de una localidad del conurbano, emocionó con su historia de vida y después deslumbró en la pista con su talento para el baile. “Muchas veces te pasan cosas, pero si no te movés, no llega nada. Ni yo sé cómo se me ocurrió lo de Vogue, pero la vida es una. Estoy muy contenta, muy agradecida con todo, y gracias a las personas que me apoyan y ve algo lindo en mí”, dijo Sánchez en la charla previa con Marcelo Tinelli, en la cual también contó que de chica jugaba “al Bailando” con su hermana.