Agosto en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Este mes, habrá de todo en el universo del streaming. Se destaca la llegada de nuevas series argentinas: "Moria", "Barreda" y “Gutiérrez is mai neim”

La serie "Moria", biopic sobre la vida de la One, se estrena muy pronto en Netflix

El 2026 sigue avanzando con estrenos a lo largo y ancho de las plataformas. Ya casi se termina el invierno, y Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Mubi, Apple Tv, y Disney+ renuevan nuevamente sus catálogos con opciones ideales para maratonear.

En agosto, se destaca la llegada de nuevas ficciones argentinas. Por el lado de Netflix, se viene "Moria", la biopic sobre Moria Casán protagonizada por Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione. Prime Video será la encargada de alojar otra ficción basada en hechos reales. En este caso, se trata de "Barreda", con el rosarino Luis Machín en el rol central. Finalmente, está la comedia policial "Gutiérrez is mai neim” en Disney, encabezada por Darío Barassi y Yayo.

En el ámbito internacional, resalta el estreno de la cuarta temporada de "Ted Lasso" en AppleTv (la entrañable serie del mundo del fútbol que tuvo una aparición en el olvidable entretiempo de la final del Mundial), la segunda parte de "Cien años de soledad", y nuevas películas dirigidas por Guy Ritchie y Ben Affleck.

Disney+

- “Los hechiceros más allá de Waverly Place”. Temporada 3. 5 de agosto

En la tercera temporada de Los hechiceros más allá de Waverly Place, tras perder a Alex (Selena Gomez) al final de la segunda temporada, Billie (Janice LeAnn Brown) queda devastada y emprende una misión para rescatar a su madre. En el camino, descubre que la única forma de lograrlo es reencontrarse con su padre, de quien ha estado separada durante años. Mientras toda la familia se une para encontrar a Alex, Billie comprende que solo combinando sus poderes los Russo podrán enfrentar y derrotar al mal que los amenaza. Estrena con todos los episodios disponibles.

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- “Star Wars: Visions - La Novena Jedi”. 5 de agosto

Como parte de la nueva iniciativa “Star Wars: Visions Presenta”, que contará historias más extensas de “Star Wars: Visions”, la serie de 8 episodios retoma la trama poco después de los acontecimientos de los cortometrajes de Visions: “La Novena Jedi” y “La Novena Jedi: La Hija de la Esperanza”. En la nueva serie, Lah Kara continúa formándose en los caminos de los Jedi bajo la tutela del Margrave Juro. Kara emprende un épico viaje de autodescubrimiento mientras ella y la pequeña comunidad de aprendices de Jedi de Juro se lanzan a una misión para salvar a su padre. Estrena con todos los episodios disponibles

- “Fragmentos”. 5 de agosto

Se trata de la nueva serie dramática del productor ejecutivo Ryan Murphy, basada en la aclamada novela bestseller de Bret Easton Ellis. Ambientada en la vibrante ciudad de Los Ángeles en los años 80, la serie sigue a un grupo de privilegiados estudiantes de último año de una escuela excluusiva mientras exploran la identidad, el sexo, los celos y la obsesión, así como los peligros que se esconden bajo la superficie de la adolescencia estadounidense. Protagonizada por Igby Rigney, Kaia Gerber, Homer Gere, Hayes Warner, Graham Campbell, Evan Rachel Wood, Wes Bentley y Jordan Roth. Estreno de los primeros dos episodios. Luego, nuevos episodios todos los miércoles

- “Psycho Killer: asesino serial”. 5 de agosto

Tras el brutal asesinato de su esposo, una oficial de Kansas (Georgina Campbell) emprende una búsqueda para encontrar al culpable. A medida que avanza la investigación, descubre que el responsable (James Preston Rogers) es un sádico asesino en serie, y que la profundidad de su depravación mental y su siniestra agenda son mucho más retorcidas de lo que nadie podría haber imaginado.

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- “R.J. Decker”. 5 de agosto

Escrita por Rob Doherty y protagonizada por Scott Speedman ("Grey's Anatomy"), la serie sigue a R.J. Decker, un ex reportero gráfico que empieza una nueva vida en Florida como investigador privado después de haber estado preso. Allí resuelve casos que van de lo extraño a lo bizarro, con la ayuda de tres mujeres: su ex, que trabaja como periodista; la esposa de esta, una detective de policía; y una misteriosa mujer de su pasado que podría ser su mejor aliado o su boleto de regreso a prisión.

- “Animales”. 7 de agosto

Escrita y dirigida por Ben Affleck, “Animales” es un drama para adultos que examina el deseo, el poder y la vulnerabilidad emocional en un entorno social de élite. A medida que las relaciones privadas chocan con la imagen pública, un grupo de personajes interconectados se ve obligado a afrontar los límites de la intimidad y la lealtad. Affleck también protagoniza la película, junto a un gran elenco integrado por Gillian Anderson, Kerry Washington (“Scandal”) y Steven Yeun (“The Walking Dead”, “Bronca”).

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- “Camp Rock 3”. 14 de agosto

Se viene una nueva “Camp Rock”, tercera entrega de la exitosa saga que comenzó en 2008 con los protagónicos de Demi Lovato y los hermanos Jonas. Esta vez, los Connect 3 vuelven a su querido campamento para descubrir al próximo gran talento musical. Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir los shows para su banda favorita, las tensiones aumentan y las amistades se ponen a prueba, dando lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y romances.

- “Gutiérrez is mai neim”. 26 de agosto

Protagonizada por Darío Barassi y Yayo, la nueva serie de comedia negra dirigida por Jesús Braceras (“Barrabrava”, “Muchachos, la película de la gente” presenta al subcomisario Roberto Gutiérrez (Barassi), un policía poco preparado en cuyas manos cae el delicado caso de asesinato del embajador ruso en Argentina. Cuando la CIA toma el control del homicidio, Gutiérrez decide jugar su propio juego junto a su compañero, el teniente Rubén Torcoletti (Yayo). Con una brigada tan leal como incompetente y métodos de dudosa legalidad, desatará el caos para demostrar quién manda en su jurisdicción y resolver el caso antes que el servicio de inteligencia estadounidense. Completan el elenco principal Juli Savioli, Abian Vainstein y Lucas Molina.

Amazon Prime Video

- “Sterling Point”. 5 de agosto

Annie Jacobson, una joven de 17 años de Nueva York, hereda la misteriosa isla de su abuelo en Canadá. Ahí, entre nuevas amistades, romances y secretos familiares, su vida tomará un rumbo inesperado. Con la participación de Jeffrey Dean Morgan y Jay Duplass.

- “Carrera de Bestias”. 5 de agosto

En un Río de Janeiro futurista y dividido por una crisis ambiental, la Carrera de la Bestia se convierte en el mayor espectáculo: un juego brutal donde magnates controlan a personas de clases bajas que compiten por un millón de dólares.

- “Reacher”. Temporada 4. 12 de agosto

En la cuarta temporada de Reacher, un trágico encuentro en el subte arrastra a Jack Reacher a un juego mortal contra enemigos sumamente poderosos. Esta nueva entrega está basada en la novela “Mañana no estás”, de Lee Child.

- “Betty La Fea: más fea que nunca”. 28 de agosto

La serie regresa con nuevo look y una energía renovada que se siente desde el primer minuto. Por primera vez desde la novela original, El Cuartel de las Feas se reúne por completo y la temporada también trae de vuelta a personajes entrañables como El Francés y Román, dos figuras clave de la trama original que por fin regresan a la pantalla.

- “Barreda”. 28 de agosto

Drama de ficción basado en uno de los crímenes más impactantes de la historia de Argentina: el de Ricardo Barreda, el dentista que en 1992 asesinó brutalmente a su esposa, su suegra y sus dos hijas en su propio hogar. La película, dirigida por Daniela Goggi (a cargo de "Absurdah", "El hilo rojo" y "El rapto”), está protagonizada por el rosarino Luis Machín y cuenta con un destacado elenco integrado por Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Páez, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.

- “En la zona gris”. 21 de agosto

Una nueva película escrita, producida y dirigida por Guy Ritchie, y protagonizada por Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza González y Rosamund Pike. Cuando un criminal inescrupuloso roba una fortuna de mil millones de dólares, un equipo de agentes encubiertos es enviado para recuperarla. Lo que comienza como un atraco imposible se complica aún más y se convierte en una guerra total de estrategias, engaños y supervivencia.

HBO Max

- “Monstruos de Dios”. 6 de agosto

Esta serie documental de cinco episodios explora el peligroso y lucrativo mundo del comercio ilegal de reptiles, revelando una red internacional de traficantes, coleccionistas y autoridades.

- “Linternas”. 17 de agosto

Linternas es la tercera serie de televisión del Universo DC, centrada en los personajes Hal Jordan y John Stewart, dos miembros de los Linternas Verdes, que investigan un asesinato en la Tierra. El elenco principal está encabezado por Kyle Chandler como Jordan y Aaron Pierre como Stewart, acompañados por Kelly Macdonald (“Trainspotting”, “Black Mirror”) y Nathan Fillion (“The Rookie”).

- “La hermanastra fea”. 18 de agosto

La película noruega “La hermanastra fea”, ópera prima de Emilie Blichfeldt, estuvo en la lista de las producciones más celebradas del 2025. A mitad de camino entre el cuento de hadas y el body horror, reinterpreta La Cenicienta para hablar, con mucha sangre pero también con humor, de la persistencia histórica de los mandatos de belleza y la búsqueda de imposible de esos estándares.

- “Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano”. 20 de agosto

El creador de la emblemática ficción de HBO se somete a un viaje exploratorio sobre su máxima creación y su propia existencia. La docuserie de dos episodios se construye a partir de material de archivo inédito, el recuerdo de James Gandolfini (fallecido en 2013) y las entrevistas al elenco.

- “Los justos”. 30 de agosto

La ópera prima de Jorge A. Lara y Fer Pérez llega a plataformas tras su paso por el Festival de Málaga. La película española retoma la clásica “Doce hombres en pugna” pero invierte la premisa moral: un jurado popular recibe una oferta concreta: un millón de euros a cambio de un veredicto absolutorio para un empresario acusado de corrupción. Vito Sanz, Carmen Machi, Pilar Castro y el argentino Marcelo Subiotto integran el elenco.

Netflix

- “Cien años de soledad: segunda parte”. 5 de agosto.

La adaptación de la obra de Gabriel García Márquez llega a su desenlace definitivo. Dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, esta segunda entrega retrata el cumplimiento paulatino de las profecías de Melquíades y la inevitable decadencia de Macondo. La llegada de la compañía bananera y el matrimonio de Fernanda del Carpio desencadenan los eventos finales que marcarán el destino de la estirpe Buendía. Estrenará un nuevo episodio cada semana.

- “La última casa”. 7 de agosto

Dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por el nominado al Oscar Wagner Moura junto a Greta Lee (“Past Lives”, “Muñeca rusa”), esta película combina elementos de ciencia ficción y suspenso claustrofóbico. En una clara alegoría de la pandemia, la trama sigue a una familia que queda atrapada dentro de su propio hogar por una fuerza oscura e inexplicable, al igual que todos sus vecinos. A medida que los recursos básicos comienzan a agotarse, los protagonistas deberán lidiar con la desesperación y los misterios que amenazan su supervivencia.

- “Acaramelados”. 7 de agosto.

Este nuevo K-drama sigue a una fiscal ambiciosa que pierde la memoria y termina conviviendo con un entrenador de boxeo que dice ser su novio.

- “Gatos callejeros”. 7 de agosto

Se trata de una serie de comedia animada para adultos creada por el comediante británico Ricky Gervais. Sigue las escandalosas y cínicas aventuras de un grupo de gatos callejeros británicos malhablados que lidian con el caos urbano, la supervivencia y crisis existenciales.

- “Un hijo propio”. 13 de agosto

La chilena Maite Alberdi, directora de los celebrados documentales “La once” (2014) y “El agente topo” (2020, nominada al Oscar) estrena “Un hijo propio”, su primer documental filmado en México que reconstruye el caso real de Eleonor Alejandra Marín Mendoza, una mujer que fingió un embarazo y robó una bebé de un hospital tras sufrir múltiples abortos espontáneos.

- “Moria”. 14 de agosto

En vísperas de la celebración de sus 80 años, llega la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán. En esta producción hecha en Argentina, Moria, cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito, repasando algunos de los momentos más emblemáticos de la cultura pop nacional.Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth no solo interpretan distintos momentos de una misma vida, sino que encarnan la esencia, los modismos y el lenguaje de cada época que hizo a La One. Creada y dirigida por Javier Van de Couter.

- “Sacrificio de sangre”. 20 de agosto

George Kay, responsable de “Lupin” y “Hijack”, es el creador de este nuevo thriller criminal sueco. Un agente de policía y su padre, policía retirado, se ven obligados a unirse en la investigación para cazar un brutal asesino que tiene a la policía en su punto de mira.

- “Outer Banks”. Temporada 5. 20 de agosto

La quinta y última temporada de la serie comenzará en Marruecos, inmediatamente después del final de la cuarta entrega. Los Pogues están afectados por la muerte inesperada de JJ y dispuestos a reunirse una vez más para buscar venganza y recuperar el tesoro perdido.

- “Susurran tu nombre”. 28 de agosto

Basada en un bestseller y encabezada por Robert De Niro, Adam Scott (“Severance”) y Michelle Monaghan. La historia gira en torno a un escritor devastado por la desaparición de su hijo, quien en medio de una búsqueda desesperada descubre conexiones escalofriantes entre su tragedia familiar y un antiguo asesino serial no atrapado.

AppleTv Plus

- “Ted Lasso”. Temporada 4. 5 de agosto

“Ted Lasso” es una comedia con mucho corazón que lleva tres temporadas y trece premios Emmy desde su estreno en 2020. Creada, escrita y protagonizada por Jason Sudeikis, sigue a un entrañable DT de fútbol americano que es convocado para liderar un equipo de fútbol inglés. Después de una buen resultado en la Premier League, el final de la tercera mostró a Ted cerrando su ciclo en el AFC Richmond y volviendo a Estados Unidos. En la cuarta, volverá para ponerse al frente del flamante equipo femenino profesional del club.

- “Las Azules”. Temporada 2. 12 de agosto

Cuatro mujeres desafían las normas conservadoras en 1970 y se unen al primer cuerpo policial femenino de México, pero descubren que su escuadrón es un truco publicitario para distraer a los medios de comunicación de un brutal asesino en serie. Protagonizada por Bárbara Mori, Natalia Téllez, Ximena Sariñana y Amorita Rasgado. La segunda temporada, con episodios nuevos cada semana, sitúa al espectador en un México marcado por las secuelas de la represión estudiantil de 1968.

- “Dark Matter”. Temporada 2. 28 de agosto

Basada en la aclamada obra de Blake Crouch, en la primera temporada, la serie siguió a Jason Dessen (Joel Edgerton), un físico, profesor y padre de familia que, una noche mientras camina a casa por las calles de Chicago, es secuestrado y transportado a una versión alternativa de su vida, en la que no existen su esposa (Jennifer Connelly) ni su hijo.

La fascinación se convierte rápidamente en pesadilla cuando intenta regresar a su realidad en medio del desconcertante panorama de las vidas que podría haber vivido. La segunda temporada retoma la historia de los Dessen, quienes se instalan en una vida tranquila en un mundo que finalmente parece seguro, hasta que lo inimaginable los obliga a huir de nuevo.

MUBI

- Colección “En sintonía: viajes sonoros”. 1 de agosto

"En sintonía: Viajes sonoros" es una colección cuyos títulos sobresalen gracias a la armonía que existe entre lo visual y lo sonoro. Ya sea documental o ficción, en esta curaduría los sonidos, la música y las imágenes dan un sentido único a cada historia y ofrecen al espectador una experiencia inmersiva que despierta los sentidos. La comedia musical “Linda Linda Linda” del japonés Yamashita Nobuhiro y el documental creativo y personal de David Bowie, titulado “Moonage Daydream” de Brett Morgen, encabezan este especial.

- “Solo Sunny”. 1 de agosto

Entre la música, el deseo y la incertidumbre, “Solo Sunny” acompaña a una mujer decidida a preservar su identidad en un mundo que constantemente pone a prueba su libertad. Con una sensibilidad extraordinaria, Konrad Wolf construye un retrato profundamente humano sobre la búsqueda de independencia, las contradicciones de la vida cotidiana y el costo de seguir una voz propia. Un clásico imprescindible del cine de Alemania Oriental que permanece tan conmovedor y vigente hoy como en su estreno.

- “Erupcja”. 7 de agosto

La película de Pete Ohs transforma un imprevisto viaje por Europa en una delicada exploración del crecimiento, los afectos y las posibilidades que nacen del azar. Protagonizada por Charli XCX (que acaba de sacar uno de los mejores discos del año), Lena Gora y Will Madden, esta película toma como pretexto la erupción de un volcán para transformar emociones, relaciones y sentimientos.

- Colección “Godzilla: King of the Monsters”. 14 de agosto

Desde su nacimiento en 1954, Godzilla ha sido mucho más que un monstruo gigante: un símbolo cambiante de los miedos, tensiones y obsesiones de cada época. Nacido del trauma nuclear y reinventado generación tras generación, el Rey de los Monstruos ha protagonizado algunas de las películas más icónicas y perdurables de la historia del cine. Esta colección, desde “Destroy all monsters!” a “The Return of Godzilla”, reúne sus enfrentamientos más legendarios y demuestra por qué, más de siete décadas después, Godzilla sigue siendo una fuerza imparable de la pantalla grande.

- “Rosebush Pruning”. 21 de agosto

La cuarta película del brasileño Karim Aïnouz es una incisiva exploración de las dinámicas familiares, el privilegio y las tensiones que se esconden bajo una apariencia de armonía. Ambientada bajo el sol catalán, la película sigue a una adinerada familia estadounidense que vive inmersa en un mundo de confort, consumo y búsqueda constante de afecto.

La llegada de un forastero altera este frágil equilibrio, sacando a la superficie resentimientos, deseos ocultos y conflictos que amenazan con desintegrar los lazos que los unen. Con una estética cuidadosamente construida y una atmósfera cargada de inquietud, la película ofrece una mirada aguda a las complejidades de la pertenencia y la identidad. Esta sátira grotesca que explora los absurdos y las incoherencias del patriarcado, cuenta con las actuaciones de Callum Turner, Tracy Letts, Elle Fanning y Pamela Anderson.

- “Another Round”. 28 de agosto

Ganadora del Premio de la Academia a Mejor Película Internacional, “Another Round” (“Druk” en danés original) es una reflexión vibrante y profundamente humana sobre la amistad, la madurez y la búsqueda de una vida más plena. Dirigida por Thomas Vinterberg, la película sigue a cuatro profesores de secundaria que, atrapados en la monotonía de la vida cotidiana, emprenden un experimento para comprobar si mantener un nivel constante de alcohol en la sangre puede ayudarles a recuperar la confianza, la inspiración y la alegría. Equilibrando humor, emoción y tragedia con notable sensibilidad, la cinta examina los riesgos y las recompensas de desafiar los límites impuestos por la rutina, convirtiéndose en un retrato inolvidable de las segundas oportunidades y el deseo de sentirse verdaderamente vivo.