Lejos de la actuación, Sebastián Estevanez habló de su nuevo oficio: "No soy obrero, pero me encantaría"

El ex galán de telenovelas contó que se está dedicado al rubro de la construcción y reveló con qué famosos colaboró para refaccionar sus casas

Sebastián Estevanez habló de su emprendimiento en el rubro de la construcción

Sebastián Estevanez está hace tiempo alejado de la actuación. A los 55 años, contó que se encuentra en una nueva etapa profesional , dedicándose de lleno a una actividad con la que siempre soñó: la construcción y remodelación de viviendas.

En una entrevista con el programa radial “Todo pasa”, de Urbana Play, Estevanez explicó que trabaja coordinando proyectos de reformas: "Es una especie de producción general ".

“Estoy dedicado a la construcción. No soy obrero, pero me encantaría serlo ”, sostuvo el exprotagonista de “Dulce amor”. Aseguró que para llevar adelante su tarea, es fundamental contar con “un buen equipo de arquitectos, ingenieros, electricistas, plomeros y albañiles”.

Además, reveló que con su emprendimiento intervino en proyectos de famosos: “Lo ayudé a Marley a que haga su casa. Le fui armando los equipos de laburo”.

Sebastián Estevanez y la posibilidad de volver a actuar

Si bien afirmó que está muy contento con esta nueva etapa, no descartó volver a actuar y dijo que extraña “muchísimo” su anterior oficio. Incluso habló de la posibilidad de un regreso de “Dulce amor”, cosa que los fanáticos de la telenovela piden hace tiempo.

Según contó Estevanez, existieron conversaciones en este sentido, con la idea de adaptarla al formato de serie o incluso a una propuesta teatral.

>> Leer más: Sebastián Estevanez dejó la actuación y ya consiguió un nuevo trabajo

El actor confió que, de efectivizar el proyecto, le gustaría participar sobre todo por el cariño que la gente tiene por la ficción, más que por una cuestión económica.