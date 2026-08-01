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Una agenda que atrae: Rosario tuvo seis meses muy positivos para el turismo

La ciudad recibió casi dos millones de visitantes entre enero y junio de 2026 y registró un crecimiento del 12% en la ocupación de la industria hotelera

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

1 de agosto 2026 · 07:00hs
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Con los espectáculos

Con los espectáculos, congresos y actividades culturales como grandes protagonistas, Rosario tracciona al turismo.

Rosario recibió 1.910.860 visitantes durante los primeros seis meses de 2026, una cifra que confirma la consolidación de la ciudad como destino turístico y que estuvo acompañada por un crecimiento del 12 % en la ocupación hotelera respecto del mismo período del año anterior.

Los datos surgen del balance presentado por el Ente Turístico Rosario (ETuR), que destacó el impacto de una agenda de eventos cada vez más amplia, con propuestas culturales, deportivas, musicales, empresariales y recreativas que generaron movimiento durante todo el semestre.

Del total de visitantes registrados, 360.360 llegaron a la ciudad para participar específicamente de congresos, convenciones y eventos masivos, una cifra que refleja el peso que este segmento tiene dentro de la actividad turística local. El impacto económico estimado del período alcanzó los $137.180 millones.

Uno de los principales motores del crecimiento fue la realización de grandes encuentros que convocaron visitantes de distintas regiones del país. La combinación entre una oferta cultural activa, espacios para eventos y una variada propuesta gastronómica y recreativa permitió sostener el movimiento turístico incluso fuera de las fechas tradicionales de vacaciones.

Los meses de mayor movimiento

Durante el primer semestre, mayo fue el mes con mayor ocupación hotelera, con un promedio del 66 % de plazas ocupadas y un incremento interanual del 30 %. Le siguieron junio, con el 60 %, y abril, con el 59 %.

En cuanto a la llegada de visitantes, junio concentró el mayor movimiento con aproximadamente 413.000 personas, seguido por mayo (279.000) y abril (247.000).

Entre los factores que explican estos resultados se encuentran eventos que ya forman parte de la identidad turística de la ciudad, junto con nuevas propuestas que amplían el calendario y atraen distintos perfiles de visitantes.

Como referencia, durante 2025 Rosario había cerrado el año con más de 2,4 millones de visitantes, un crecimiento del 20 % respecto de 2024 y un impacto económico superior a los $171 mil millones. La evolución de este primer semestre mantiene esa tendencia positiva y refuerza el posicionamiento de la ciudad dentro del mapa turístico nacional.

Lo que viene

La segunda mitad del año continuará con una agenda intensa. Entre los acontecimientos destacados aparecen los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán en septiembre, además de nuevas ediciones de la Feria Internacional del Libro, Crack Bang Boom, el Festival Bandera y una programación de recitales y actividades culturales.

La expectativa es que esta continuidad de eventos permita sostener el flujo de visitantes y profundizar el perfil de Rosario como una ciudad preparada para recibir turismo durante todo el año.

Santa Fe, una provincia movilizada por los eventos

El movimiento turístico también tuvo un fuerte impacto a nivel provincial. Durante el primer semestre de 2026, Santa Fe recibió 2.685.366 visitantes y registró más de 1.000 eventos en distintas localidades, con un impacto económico estimado de casi $448 mil millones.

Entre las convocatorias más numerosas se destacaron la Semana de la Bandera, el recital de Fito Páez y el Outlet Rosario; además de Agroactiva en Armstrong, el Festival del Jaaukanigás, Fespal en Chabás, el Salón del Automóvil en Funes y la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda.

Con una agenda que combinó cultura, deporte, producción y entretenimiento, la provincia mostró durante la primera mitad del año la capacidad de sus distintas ciudades para generar movimiento turístico y económico.

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