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"Ted Lasso", la serie que apareció en el entretiempo de la final del Mundial, estrena temporada

La ficción de AppleTv, que se desarrolla en el mundo del futbol, anticipó su próximo estreno en el espectáculo de medio tiempo de la final

21 de julio 2026 · 11:26hs
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Los protagonistas de la serie Ted Lasso estuvieron presentes en el entretiempo de la final del Mundial

Los protagonistas de la serie "Ted Lasso" estuvieron presentes en el entretiempo de la final del Mundial

El espectáculo del entretiempo de la final del Mundial tuvo muy poco para destacar. En medio de una serie de presentaciones deslucidas de estrellas como Madonna, Justin Bieber y Shakira, hubo un guiño a una de las pocas series futboleras que existen: “Ted Lasso”, que estrena su cuarta temporada muy pronto en AppleTv.

Jason Sudeikis y Brendan Hunt, dos de los protagonistas de la ficción en cuestión, aparecieron en la cancha en el rol de sus entrañables personajes: el mismísimo Ted Lasso del título y el coach Beard. Después del show de BTS, fueron los encargados de anunciar el show de Justin Bieber, y lo hicieron con una referencia a la serie.

“¿Sabés lo que necesitamos? Un poco de corazón, alguien tenga alma, que transmita amor. ¿Sabés en quién estoy pensando?”, dice Lasso a su coequiper, que levanta el cartel de los cambios con la palabra “Beliebe”: un juego entre “Believe” (“creer” en inglés), el mensaje que Ted pone en el vestuario de su equipo en la ficción, y el apellido del músico que entró para protagonizar el momento más acústico del show con su interpretación de “Everythign Hallelujah”.

>> Leer más: Se viene la temporada 4 "Ted Lasso": fecha de estreno y primeras imágenes

De qué se trata la serie "Ted Lasso"

“Ted Lasso” narra la historia de un entrenador de fútbol americano que es contratado para ser DT de un equipo ficticio de fútbol inglés, el Richmond FC. Poco después de su llegada, se conoce que su contratación es parte de un plan de la nueva presidenta del club para que el equipo fracase, como revancha contra su ex marido, que solía encabezar la institución.

Por supuesto, lo que parece un derrotero anunciado, se convierte en una épica colectiva gracias a la sensibilidad del liderazgo de Ted. Una comedia con mucho corazón (mucho más corazón que la performance de Bieber) que lleva tres temporadas y trece premios Emmy desde su estreno en 2020. Al margen del equipo protagónico, el resto de los clubes son los reales de la Premier League y ha habido apariciones de figuras del fútbol como Pep Guardiola, Thierry Henry, Gary Lineker, y Johan Cruyff, entre otros.

La cuarta temporada se estrena el próximo 5 de agosto en AppleTv. El final de la tercera mostró a Ted y Beard dejando Richmond y volviendo a Estados Unidos. Además, apareció la propuesta de armar un equipo femenino profesional en el club. Hay que ver cómo esas líneas confluyen para desarrollar la trama de los nuevos episodios.

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