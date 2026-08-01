Se viene el el quinto round del Chacho Coudet como técnico frente a Central

Una vez más, los caminos del Canalla y el hoy DT Millonario vuelven a cruzarse. En las cuatro veces anteriores hubo predominio para el entrenador

Eduardo Coudet saluda a los hinchas de River el día que enfrentó a Central por la semifinal del torneo Apertura.

Los partidos en los que Central enfrenta a Eduardo Coudet dejan de ser simples encuentros por todo lo que la figura del Chacho representa en Arroyito. El capítulo de este domingo en el Monumental será el quinto en la historia entre el hoy DT Millonario y el Canalla .

Es imposible soslayar la simbiosis que hay entre la figura de Coudet y Central. Hay toda una historia por detrás, amén de que el arribo del técnico a River (rompió su contrato con Alavés de España) pueda haber producido algún tipo de sinsabor en el hincha Canalla por la negativa del DT en alguna ocasión ante el llamado de Arroyito, aun estando sin club.

Lo cierto es que este domingo otra vez los caminos de Coudet y de Central se cruzarán, como sucedió hace poco más de dos meses.

Será la quinta vez que el Chacho enfrente al Canalla como técnico. El historial claramente juega a favor del DT, con tres triunfos y un empate .

En mayo, Central visitó al River del Chacho Coudet y fue triunfo para el equipo millonario. Leonardo Vincenti / La Capital

Central fue el club donde Coudet se lanzó como técnico, al frente de ese gran equipo que peleó por cosas importantes. Pero después de eso llegó el momento en que tuvo que enfrentar al Canalla.

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El primer cruce fue en abril de 2018, por la Superliga 2017/18. Coudet dirigía a Racing, que se impuso por 2-0 Central de Leo Fernández, en el Gigante de Arroyito.

El primero de Central como visitante

Por la Superliga 2018/19, a Central, ya dirigido por Edgardo Bauza, le tocó viajar a Avellaneda, donde todavía estaba el Chacho. Lo ganó Racing otra vez por 2-0.

Por la Superliga 2019/20 Coudet volvió al Gigante, también con Racing, y ese día fue 1-1 con el Central que comandaba Diego Cocca.

El último es el más reciente. El pasado 16 de mayo, cuando Central visitó a River por la semifinal del torneo Apertura y que terminó con victoria Millonaria por 1 a 0.